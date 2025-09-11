EU plant Initiative für kleine, bezahlbare Elektroautos

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat im Europaparlament in Straßburg verkündet, gemeinsam mit der Industrie eine Initiative für kleine, bezahlbare Autos starten zu wollen. Dabei betonte sie, dass es nicht nur um den europäischen Markt gehe, sondern auch um die weltweite Nachfrage nach günstigen Fahrzeugen.

„Millionen Menschen in Europa wollen bezahlbare europäische Autos kaufen“, sagte von der Leyen. Hintergrund ist die zunehmende Konkurrenz aus China, die bereits deutlich günstigere Elektroautos anbietet. Europäische Hersteller hingegen konzentrieren sich bislang stärker auf höherpreisige Modelle.

Ein zentrales Element der angekündigten Maßnahmen ist ein Milliardenpaket für die europäische Batterieproduktion. Die Kommissionspräsidentin stellte 1,8 Milliarden Euro in Aussicht, um diesen Bereich gezielt zu fördern. „Batterien sind ein Schlüsselfaktor für andere saubere Technologien – insbesondere Elektroautos“, erklärte sie.

Darüber hinaus kündigte von der Leyen an, dass die bestehenden EU-Klimavorgaben für Autos überprüft werden sollen. Dabei werde der Grundsatz der Technologieneutralität gewahrt. Hintergrund sind Forderungen aus der Politik und der Wirtschaft, das bereits beschlossene Verbot für Neuzulassungen von fossil betriebenen Verbrennerfahrzeugen ab 2035 noch einmal zu überdenken.

Derzeit führt die EU-Kommission Gespräche mit der europäischen Autoindustrie, um über die aktuellen Herausforderungen der Branche zu beraten. Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte: „Egal was passiert, die Zukunft ist elektrisch. Und Europa wird ein Teil davon sein.“