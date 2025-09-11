VDI fordert Technologieoffenheit bei Antriebsarten

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) bewertet den vom Ministerpräsidenten Bayerns, Markus Söder, vorgelegten 10-Punkte-Plan zur Stärkung der Autoindustrie differenziert. Während einige Punkte entscheidend seien, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern, könnten andere sogar die Entwicklung in der E-Mobilität bremsen. Generell müssen laut dem VDI die Standortfaktoren für die Automobilindustrie in Deutschland deutlich verbessert werden.

„Wir müssen nachlegen und mehr investieren, trotz des Drucks aus China. Aktuell stimmen die Standortfaktoren in Deutschland und Europa nicht mehr. Neben zu hohen Energiekosten und überbordender Bürokratie ist auch der Datenschutz ein großes Hemmnis hinsichtlich der Sammlung und Nutzung von großen Datenmengen zum Trainieren von KI-Modellen. In den letzten Jahren wurde – durchaus gut gemeint – Vieles innerhalb Europas reguliert, aber aus dem Blick verloren, dass wir mit diesen Regelungen international nicht mehr wettbewerbsfähig sind,“ sagte VDI-Präsident Lutz Eckstein auf der Messe IAA Mobiility.

Der VDI setzt sich für eine technologieneutrale Betrachtung im Verkehrsbereich unter Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsszenarien und Zeithorizonte ein. Hier müsse aufgrund der sehr unterschiedlichen Anwendungsbereiche das Potential aller Antriebsarten betrachtet werden.

„Die E-Maschine ist der perfekte Motor für ein Kraftfahrzeug“

„Die E-Maschine ist der perfekte Motor für ein Kraftfahrzeug, so sich insbesondere im Pkw elektrifizierte Antriebe durchsetzen werden. Da Batterien auch in den kommenden Jahren noch vergleichsweise teuer und schwer sind, stellen Mischformen wie beispielsweise Plug-in-Hybride mit großen Reichweiten und Elektrofahrzeuge mit Range-Extendern eine sinnvolle Ergänzung dar, da sie in der Regel rein elektrisch bewegt werden. Durch das Angebot einer Vielfalt nachhaltiger Antriebe und die Offenheit und Neugier für neue Technologien sehe ich die Chance, die aktuelle Kaufzurückhaltung zu beenden und damit eine schnellere Eindämmung des Klimawandels zu erreichen – die Zeit technologischer Kreuzzüge muss endlich beendet werden“ so Eckstein.

Der Lobbyist weiter: „Wir sollten ähnlich wie China auf eine gemischte Flotte aus Batterie-elektrischen Fahrzeugen (BEVs), modernen Plug-in-Hybriden (PHEVs) und Range-Extender-Fahrzeugen (EREVs) sowie Fuel-Cell-Fahrzeugen (FCEVs) setzen, die in Summe 80 bis 90 Prozent der Pkw- Fahrleistung elektrisch abwickeln – und die verbleibenden 10 bis 20 Prozent über Verbrennungsmotoren, klimaneutral betrieben mit Syn- und Biofuels.“

Verschiedene Antriebskonzepte könnten in unterschiedlichen Szenarien sinnvoll eingesetzt werden. Dennoch unterstützt der VDI das langfristige Ziel, den Antrieb von Pkw zu elektrifizieren. Mehr als zwei Drittel der befragten VDI-Mitglieder sehen batterieelektrische Fahrzeuge langfristig als wichtigste Antriebsart. Das zeigt eine Studie des Verbandes. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur wird dabei von den Mitgliedern als Maßnahme mit dem höchsten Potential zur Steigerung der Bereitschaft für batterieelektrische Mobilität bewertet.

Begrüßenswert und sinnvoll seien insbesondere die Vorschläge von Markus Söder zur besseren Förderung von Forschung und Innovation für Zukunftstechnologien, wie das Autonome Fahren, so der VDI. „Hier muss Deutschland verstärkt investieren, das vorhandene ingenieurwissenschaftliche Know-How nutzen und gesetzgeberische Rahmenbedingungen anpassen und vereinfachen, um bei entscheidenden Schlüsseltechnologien weltweit eine Führungsrolle einzunehmen. Deutschland darf den internationalen Anschluss hier nicht verlieren.“