VDI fordert Technologieoffenheit bei Antriebsarten

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) bewertet den vom Ministerpräsidenten Bayerns, Markus Söder, vorgelegten 10-Punkte-Plan zur Stärkung der Autoindustrie differenziert. Während einige Punkte entscheidend seien, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern, könnten andere sogar die Entwicklung in der E-Mobilität bremsen. Generell müssen laut dem VDI die Standortfaktoren für die Automobilindustrie in Deutschland deutlich verbessert werden.
„Wir müssen nachlegen und mehr investieren, trotz des Drucks aus China. Aktuell stimmen die Standortfaktoren in Deutschland und Europa nicht mehr. Neben zu hohen Energiekosten und überbordender Bürokratie ist auch der Datenschutz ein großes Hemmnis hinsichtlich der Sammlung und Nutzung von großen Datenmengen zum Trainieren von KI-Modellen. In den letzten Jahren wurde – durchaus gut gemeint – Vieles innerhalb Europas reguliert, aber aus dem Blick verloren, dass wir mit diesen Regelungen international nicht mehr wettbewerbsfähig sind,“ sagte VDI-Präsident Lutz Eckstein auf der Messe IAA Mobiility.
Der VDI setzt sich für eine technologieneutrale Betrachtung im Verkehrsbereich unter Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsszenarien und Zeithorizonte ein. Hier müsse aufgrund der sehr unterschiedlichen Anwendungsbereiche das Potential aller Antriebsarten betrachtet werden.
„Die E-Maschine ist der perfekte Motor für ein Kraftfahrzeug“
„Die E-Maschine ist der perfekte Motor für ein Kraftfahrzeug, so sich insbesondere im Pkw elektrifizierte Antriebe durchsetzen werden. Da Batterien auch in den kommenden Jahren noch vergleichsweise teuer und schwer sind, stellen Mischformen wie beispielsweise Plug-in-Hybride mit großen Reichweiten und Elektrofahrzeuge mit Range-Extendern eine sinnvolle Ergänzung dar, da sie in der Regel rein elektrisch bewegt werden. Durch das Angebot einer Vielfalt nachhaltiger Antriebe und die Offenheit und Neugier für neue Technologien sehe ich die Chance, die aktuelle Kaufzurückhaltung zu beenden und damit eine schnellere Eindämmung des Klimawandels zu erreichen – die Zeit technologischer Kreuzzüge muss endlich beendet werden“ so Eckstein.
Der Lobbyist weiter: „Wir sollten ähnlich wie China auf eine gemischte Flotte aus Batterie-elektrischen Fahrzeugen (BEVs), modernen Plug-in-Hybriden (PHEVs) und Range-Extender-Fahrzeugen (EREVs) sowie Fuel-Cell-Fahrzeugen (FCEVs) setzen, die in Summe 80 bis 90 Prozent der Pkw- Fahrleistung elektrisch abwickeln – und die verbleibenden 10 bis 20 Prozent über Verbrennungsmotoren, klimaneutral betrieben mit Syn- und Biofuels.“
Verschiedene Antriebskonzepte könnten in unterschiedlichen Szenarien sinnvoll eingesetzt werden. Dennoch unterstützt der VDI das langfristige Ziel, den Antrieb von Pkw zu elektrifizieren. Mehr als zwei Drittel der befragten VDI-Mitglieder sehen batterieelektrische Fahrzeuge langfristig als wichtigste Antriebsart. Das zeigt eine Studie des Verbandes. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur wird dabei von den Mitgliedern als Maßnahme mit dem höchsten Potential zur Steigerung der Bereitschaft für batterieelektrische Mobilität bewertet.
Begrüßenswert und sinnvoll seien insbesondere die Vorschläge von Markus Söder zur besseren Förderung von Forschung und Innovation für Zukunftstechnologien, wie das Autonome Fahren, so der VDI. „Hier muss Deutschland verstärkt investieren, das vorhandene ingenieurwissenschaftliche Know-How nutzen und gesetzgeberische Rahmenbedingungen anpassen und vereinfachen, um bei entscheidenden Schlüsseltechnologien weltweit eine Führungsrolle einzunehmen. Deutschland darf den internationalen Anschluss hier nicht verlieren.“
Kommentare
Ossisailor meint
Zitat: „Die E-Maschine ist der perfekte Motor für ein Kraftfahrzeug“.
Recht haben sie, die Ingenieure. Da kann @Kirky noch so rumtrollen.
Kirky meint
😘
dst11 meint
Die einzige ideologische gesteuerte Technologiediskussion ist doch das ideologische Festhalten am Verbrenner. Ich freue mich schon darauf, wenn sich endlich alle Verbrennerfreunde mal eine technologieoffene Einstellung zulegen würden und endlich mal rational an die Antriebsfrage rangehen würden.
E.Korsar meint
„Da Batterien auch in den kommenden Jahren noch vergleichsweise teuer und schwer sind, stellen Mischformen wie beispielsweise Plug-in-Hybride mit großen Reichweiten und Elektrofahrzeuge mit Range-Extendern eine sinnvolle Ergänzung dar, da sie in der Regel rein elektrisch bewegt werden.“
Hier ist der Grund, warum die Aussage nicht zutrifft:
Geringer elektrischer Fahranteil: Studien von Forschungsinstituten wie dem International Council on Clean Transportation (ICCT) und dem Fraunhofer ISI haben gezeigt, dass der tatsächliche elektrische Fahranteil von PHEVs im realen Betrieb oft bei nur 20 % bis 45 % liegt, besonders bei Firmenwagen.
Lanzu meint
Ist schon irgendwie witzig, wie der VDI die vorliegenden EU-Daten zur elektrischen Nutzung einfach ignoriert und stumpf das Gegenteil behauptet.
Kirky meint
Oh oh, die Luft wird dünn 😂
Mittlerweile mehr Meldungen zu Technologieoffenheit und Verbrenneraus als zu neuen Autos, so ein Treppenwitz wie der Mini-Byd für über 20k mal ausgenommen.
Ich glaube ihr wisst alle, in welche Richtung es politisch bzgl. Antriebswende geht….
Und jetzt Feuer frei, Beleidigung aus allen Rohren, heult euch aus und lasst mal alles raus. Wenn es euch hilft, halte ich kleines braunes Verbrennerferkel ohne was für die Ohren gerne für euch her. Vorlage gefällig?
Buhuuuuu, die wollen mir alles wegnehmen!
So, los geht’s Jungs und Mädels.
E.Korsar meint
„Buhuuuuu, die wollen mir alles wegnehmen!“
Nicht traurig sein. Darfst noch ein paar Jahre Töff-Töff-Autos fahren, falls du schon eine Fahrerlaubnis hast.
Ossisailor meint
Der Troll ist keine Antwort wert.
Kirky meint
Die springen doch hier über jedes Stöckchen. Ob ich mich jetzt Dagobert, South oder sonst wie nenne.
Futureman meint
Die Politik kann auch gerne wieder Röhrenfernseher und Tastentelefonie vorschlagen. Es wird sich aber (wie immer) die bessere Technik durchsetzen.
Kirky meint
Dann sind wir uns ja einig, das Verbot kommt weg und die bessere Technik setzt sich durch🙏🏻
Deal?
Stromspender meint
Skizziere doch noch einmal kurz dieses ominöse „Verbot“ von Verbrennern. Gerne auch unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente.
Kirky meint
Gerne, für dich und alle interessierten Leser. Ab 2035 dürfen neue Verbrenner nur noch zugelassen werden, wenn sie mit co2-neutralen Kraftstoffen, sog. E-Fuels betrieben werden. Diese E-Fuels werden laut vorherrschender Meinung nicht in ausreichender Menge und vergleichsweise teuer verfügbar sein. Somit handelt es sich aus Sicht vieler um ein faktisches Neuzulassungsverbot. Bev-Freunde reiten gern auf der Begrifflichkeit herum, empfehlen 2034 noch einen Verbrenner zu kaufen und diesen lebenslang zu fahren o.ä., um davon abzulenken.
Sag uns Stromspender, werden E-Fuels 2035 aus deiner Sicht für alle ausreichend und vergleichbar günstig wie fossiler Sprit zur Verfügung stehen?
Danke für deine Antwort. Diese kann der geneigte Wähler dann als Grundlage für seine Wahlentscheidung nehmen.