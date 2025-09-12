Audi-Chef: Debatte um Verbrenner-Verbot ist „kontraproduktiv“

Audi-Chef Gernot Döllner hat sich deutlich gegen die neu entfachte Debatte um das EU-weit geplante Verbot fossil betriebener Verbrennerfahrzeuge ab 2035 ausgesprochen. In einem Interview mit der WirtschaftsWoche bezeichnete er die Diskussion als „kontraproduktiv“ und erklärte, dass das Elektroauto ohne Einschränkung die Zukunft der Branche sei.

„Ich kenne keine bessere Technik als das Elektroauto, um in den nächsten Jahren bei der CO₂-Reduzierung im Verkehr voranzukommen. Aber auch abgesehen vom Klimaschutz ist das Elektroauto einfach die bessere Technologie“, sagte Döllner. Die ständigen Debatten über den Erhalt des Verbrennungsmotors sind aus seiner Sicht nicht zielführend und verunsichern zudem die Kunden.

Mit seiner Haltung geht Döllner auf Distanz zu Mercedes-Chef Ola Källenius, der zum Auftakt der Messe IAA Mobility in München eine Abkehr vom „Verbrenner-Verbot“ gefordert hatte. Källenius, zugleich Präsident des europäischen Autoindustrieverbands ACEA, plädierte für mehr Technologieoffenheit und sieht auch Hybride und moderne Verbrenner weiterhin als notwendig an. „Hybride und effiziente Hightech-Verbrenner sollten Teil des Wegs bleiben, sonst riskieren wir Akzeptanz und Arbeitsplätze“, warnte er.

Källenius fordert außerdem staatliche Unterstützung, um die Elektromobilität voranzutreiben, etwa durch niedrigere Strompreise an Ladesäulen und steuerliche Kaufanreize. Döllner lehnt solche staatlichen Eingriffe weitgehend ab. Aus seiner Sicht muss die Industrie ihre Hausaufgaben selbst machen. „Von der Politik wünsche ich mir verlässliche, langfristige Rahmenbedingungen, statt andauernder Diskussionen mit wechselnden Vorzeichen“, so der Audi-Chef.

Auch BMW-Finanzvorstand Walter Mertl hält staatliche Subventionen für den falschen Weg. „Die Vorstellung, man könne die deutsche Autoindustrie durch Subventionen retten, ist ein Trugschluss“, sagte er der WirtschaftsWoche. Mertl verwies auf das Ende der deutschen E-Auto-Förderung im Jahr 2023, das zu einem Nachfragerückgang führte. Aus seiner Sicht sind künstliche Preisanreize keine nachhaltige Lösung. Stattdessen plädiert er für gezielte Investitionen in die Ladeinfrastruktur.

Heute werden führende Vertreter der europäischen Autoindustrie mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel zusammenkommen. Das Treffen ist Teil des von der EU-Kommission initiierten „Strategischen Dialogs über die Zukunft der Automobilindustrie“ und markiert das dritte Krisengespräch auf EU-Ebene in diesem Jahr.

In der deutschen Politik ist die Zukunft des Verbrenners umstritten. Während CDU und CSU das Aus für den fossilen Antrieb kippen wollen, warnt Koalitionspartner SPD vor einem Rückschritt. „Wer den Ausstieg aus dem fossilen Verbrenner infrage stellt, mag kurzfristig Beifall erhalten, gefährdet aber die langfristige Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes“, sagte SPD-Politiker Armand Zorn. Fraktionschef Matthias Miersch sprach von „Gift“ für die Autobranche, wenn erneut Planungsunsicherheit entstehe. Er warnte zudem vor den klimapolitischen Folgewirkungen, wenn man die Klimavorgaben 2035 anzweifle.