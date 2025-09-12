Mercedes teasert kommende Elektro-C-Klasse

Mercedes-Benz hat kürzlich die neue Batterieversion des Mittelklasse-SUV GLC vorgestellt. Der GLC mit EQ Technologie ist das erste Modell auf der Stromer-Plattform MB.EA. Als nächstes soll eine entsprechende Version der C-Klasse folgen. Die Mittelklasse-Limousine wird laut einem Teaser wie der neue Elektro-GLC eine markante Front haben.
Auch die batteriebetriebene C-Klasse wird demnach vorne das neue „Iconic Grill”-Design von Mercedes-Benz übernehmen. Dieses soll als zentrales optisches Unterscheidungsmerkmal zwischen den Elektroautos und den weiter parallel angebotenen Verbrennern dienen. Laut Autocar wird jedes E-Modell eine eigene Interpretation des Frontgrills erhalten, auf die der C-Klasse gibt das obige Schattenbild einen Ausblick.
Die erste vollelektrische C-Klasse wird als zweites MB.EA-Modell nach dem GLC mit EQ Technologie über eine 800-Volt-Architektur verfügen. Die Batterie-Limousine wird Berichten zufolge voraussichtlich länger als die sich 4.751 Millimeter streckende Verbrenner-C-Klasse sein. Auch deren Breite von 1.820 Millimetern soll übertroffen werden. Ein längerer Radstand und breitere Spurweiten sollen zu einem geräumigeren Innenraum beitragen.
Eine Kombiversion der elektrischen C-Klasse soll nicht geplant sein. Mercedes-Kunden mit Interesse an einem elektrischen Kombi wird dafür bald eine entsprechende Ausführung des in diesem Jahr gestarteten neuen CLA mit EQ Technologie angeboten.
Der Antrieb der C-Klasse mit EQ Technologie soll weitgehend mit dem des neuen elektrischen GLC übereinstimmen. Den SUV-Kunden steht zum Marktstart das leistungsstärkste Modell zur Verfügung: Der 360 kW/490 PS starke GLC 400 4Matic mit EQ Technologie, der nach WLTP-Norm bis zu 713 Kilometer Reichweite bietet. Von 0 auf 100 km/h soll es in 4,3 Sekunden gehen, bei Tempo 210 ist Schluss. Der Verbrauch wird angegeben mit 14,9 – 18,8 kWh/100 km. Vier weitere Modelle sollen auf den GLC 400 4Matic mit EQ Technologie folgen.
Die schlankere und aerodynamisch effizientere C-Klasse dürfte schneller und sportlicher fahren, jedoch etwas sparsamer sein und je nach Variante bis zu 800 Kilometer pro Ladung schaffen. Im Innenraum verfüge die C-Klasse mit EQ Technologie über eine fast identische Ausstattung wie der neue Elektro-GLC, schreibt Autocar. Sie sei mit der neuesten Generation des optionalen „Hyperscreen“ von Mercedes ausgestattet, der das gesamte Armaturenbrett abdeckt.
Kommentare
Aztasu meint
Der Grill passt tatsächlich besser zur Limousine als zum SUV, erstens weil er kleiner ausgeführt ist und zweitens aber auch weil ein verchromter Grill eher zu einer Limousine passt.
Denke die C-Klasse wird richtig schön, beim GLC hat mir das tatsächlich nicht ganz so gut gefallen.
IDFan meint
Warum nicht? Glasdach, Kombi – das sind doch Einwürfe vom Menschen, die keinen Arbeitgeber haben, der ihnen den gratis vor die Tür stellt.
MrBlueEyes meint
Thema C-Klasse T-Modell
Habe mal ChatGPT befragt… in Deutschland überwog bisher das T-Modell… in Europa sind T-Modell und Limousine ungefähr gleichauf… weltweit überwog die Limousine…
Sprich, Mercedes nimmt sich mit dieser Entscheidung, sofern sie stimmt und bestehen bleibt, eine riesige Käufergruppe… das ist alles so unfassbar unverständlich… genauso wie das feste Glasdach… aber so viel in meinen Augen Fehlentscheidungen muss man echt wollen… Zufall erklärt das mittlerweile nicht mehr…
Mäx meint
Es ist wirklich interessant wie du von dir auf alle anderen schließt.
Glasdach Serie: Waaaas jetzt wird niemand mehr das Auto kaufen
Kein Kombi: Waaaas das wird ein absoluter Flop.
Ich bin auch Kombi Fan.
Kann der Heckklappe einer Limousine nichts abgewinnen.
Aber der weltweite Trend sieht das offensichtlich anders.
Der der früher Kombi gekauft hat kauft jetzt SUVs und Limousinen werden eben nach wie vor entsprechend gekauft.
Was soll Mercedes da jetzt viel Aufwand betreiben und etwas anbieten was immer weniger Leute kaufen.
Zu mal sie ja erstmal noch den Verbrenner haben.
MrBlueEyes meint
Ich habe, bis auf die persönliche Präferenz mit dem Glasdach, reine Fakten dargelegt… aber wie sagt „Kraftwand-Thorsten“ immer, time will tell…
Ich persönlich(!) halte das alles für große Fehlentscheidungen… das ist eine Meinung… kann jeder gerne anders sehen…
M. meint
Das „Iconic Grill”-Design ist mit dem ganzen Chrom und den LEDs aufdringlicher als es eine BMW-Niere je war. Das ist mir beim neuen GLC schon aufgefallen.
Ich hoffe, das gibt es auch in schwarz und unbeleuchtet.
Aztasu meint
In schwarz nicht, aber in mattem Chrom der dann wie ein schwarzes Silber rüberkommt, andere Optionen gibt es nicht. Kostet aber Aufpreis da AMG-Line, und es gibt den Kühlergrill auch ohne die Beleuchtung soweit ich weiß.
MrBlueEyes meint
„Eine Kombiversion der elektrischen C-Klasse soll nicht geplant sein.“
What?! …Mercedes begeht gerade einen Fehler nach dem anderen… :(
M. meint
Ja, verrückt.
Man müsste sich bei Mercedes selbst mal fragen, warum sie einen CLA und eine C-Klasse bringen. Entweder sind sich die Autos sehr ähnlich, dann braucht es eins von beiden nicht. Oder sie haben klare Unterscheidungsmerkmale (von dem Grill mal abgesehen), dann braucht die C-Klasse keinen Verweis auf einen CLA-Kombi.
MrBlueEyes meint
Ohjeeee… die 90er haben angerufen und wollen ihren Mercedes-Grill zurück :)
Meines Erachtens sollten die Elektro-Modelle der Hersteller besser aussehen als die Verbrenner-Pendants… weil über das Design entscheiden viele ihren Kauf und so würde man die Kundschaft mehr in Richtung Elektro „einladen“…
Aber das muss man natürlich auch wollen… wer das nicht will, baut solche barocken „Grills“ in BEVs…
Mäx meint
Die Frage ist doch was erwarten die Mercedes Kunden?
Wenn die eben Kühlergrills wie in den 90er erwarten, ist das eben so.
Du fällst wohl nicht ins Klientel.
Aber du bist doch so begeistert von der Neuen Klasse: Wann wurde die Niere das letzte Mal in dem Format wie sie da ist gebracht? 70er? 80er?
MrBlueEyes meint
Ich weiß nicht, was die Mercedes-Kunden erwarten… ich kann nur vermuten Status und Extravaganz und ausgefeiltes Design…
Würdest du diese Eigenschaften diesem Grill da auf dem Bild zuordnen?
Ich frage mich, wie lange daran „designt“ wurde… eventuell so ein zwei Mittagspausen… :)
Mit persönlich gefällt es nicht… viel zu wuchtig und einfallslos… deshalb muss er wahrscheinlich auch leuchten wie ein Christbaum… frei nach dem Motto „Früher war mehr Lametta“ :-)
Mäx meint
Status und Extravaganz würde ich dem Grill genau zuschreiben.
Großer Grill mit Mercedes Stern> Status
Extravaganz > Beleuchtet
Seht her, ich fahre einen Mercedes!
Design ist Geschmackssache.
Ich finde sowohl CLA als auch GLC nicht schlecht.
CLA etwas frischer moderner jünger.
GLC und hier C Klasse etwas klassischer.
Besser als EQE und EQS alle mal.
MrBlueEyes meint
@Mäx:
Ich finde, das ist nur ein beleuchteter „Sprinter-Grill“… also ja, Status eines Kastenwagens inklusive :)
Aber ist natürlich alles Geschmackssache… jedem das seine…
Jedoch, die nackten Verkaufszahlen von BEV zwischen Mercedes und BMW zeigen, dass BMW wohl den Geschmack der solventen Käufer um einiges besser trifft… die Neue Klasse wird das meines Erachtens nur noch weiter zementieren….