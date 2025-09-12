Mercedes teasert kommende Elektro-C-Klasse

Mercedes-Benz hat kürzlich die neue Batterieversion des Mittelklasse-SUV GLC vorgestellt. Der GLC mit EQ Technologie ist das erste Modell auf der Stromer-Plattform MB.EA. Als nächstes soll eine entsprechende Version der C-Klasse folgen. Die Mittelklasse-Limousine wird laut einem Teaser wie der neue Elektro-GLC eine markante Front haben.

Auch die batteriebetriebene C-Klasse wird demnach vorne das neue „Iconic Grill”-Design von Mercedes-Benz übernehmen. Dieses soll als zentrales optisches Unterscheidungsmerkmal zwischen den Elektroautos und den weiter parallel angebotenen Verbrennern dienen. Laut Autocar wird jedes E-Modell eine eigene Interpretation des Frontgrills erhalten, auf die der C-Klasse gibt das obige Schattenbild einen Ausblick.

Die erste vollelektrische C-Klasse wird als zweites MB.EA-Modell nach dem GLC mit EQ Technologie über eine 800-Volt-Architektur verfügen. Die Batterie-Limousine wird Berichten zufolge voraussichtlich länger als die sich 4.751 Millimeter streckende Verbrenner-C-Klasse sein. Auch deren Breite von 1.820 Millimetern soll übertroffen werden. Ein längerer Radstand und breitere Spurweiten sollen zu einem geräumigeren Innenraum beitragen.

Eine Kombiversion der elektrischen C-Klasse soll nicht geplant sein. Mercedes-Kunden mit Interesse an einem elektrischen Kombi wird dafür bald eine entsprechende Ausführung des in diesem Jahr gestarteten neuen CLA mit EQ Technologie angeboten.

Der Antrieb der C-Klasse mit EQ Technologie soll weitgehend mit dem des neuen elektrischen GLC übereinstimmen. Den SUV-Kunden steht zum Marktstart das leistungsstärkste Modell zur Verfügung: Der 360 kW/490 PS starke GLC 400 4Matic mit EQ Technologie, der nach WLTP-Norm bis zu 713 Kilometer Reichweite bietet. Von 0 auf 100 km/h soll es in 4,3 Sekunden gehen, bei Tempo 210 ist Schluss. Der Verbrauch wird angegeben mit 14,9 – 18,8 kWh/100 km. Vier weitere Modelle sollen auf den GLC 400 4Matic mit EQ Technologie folgen.

Die schlankere und aerodynamisch effizientere C-Klasse dürfte schneller und sportlicher fahren, jedoch etwas sparsamer sein und je nach Variante bis zu 800 Kilometer pro Ladung schaffen. Im Innenraum verfüge die C-Klasse mit EQ Technologie über eine fast identische Ausstattung wie der neue Elektro-GLC, schreibt Autocar. Sie sei mit der neuesten Generation des optionalen „Hyperscreen“ von Mercedes ausgestattet, der das gesamte Armaturenbrett abdeckt.