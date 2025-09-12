Deutscher Tesla-Werksleiter: Debatte um Verbrenner-Aus „eine Katastrophe“

Der Chef des deutschen Tesla-Werks nahe Berlin, André Thierig, hat auf einer Industriekonferenz der Brandenburger Landesregierung deutliche Kritik an der aktuellen politischen Diskussion über das geplante EU-Verbot von fossil betriebenen Verbrennern ab 2035 geübt. Er reagierte damit auf Äußerungen von Politikern im Rahmen der Messe IAA Mobility in München, die eine Aufweichung oder Rücknahme des geplanten Verbots fossiler Antriebe ins Spiel brachten.

„Was gerade in München passiert im Rahmen der IAA, ist gelinde gesagt eine Katastrophe“, so Thierig. Bei der IAA würden fast nur neue Elektromodelle vorgestellt. „Und die Politik stellt sich auf die Bühne und diskutiert offen das Ende des Verbrenner-Aus 2035.“ Er sieht eine „maximale Verunsicherung des Verbrauchers, aber letztlich auch eine ganz große Gefahr für den ostdeutschen Automobilstandort“.

Die Forderungen nach einem Kurswechsel wurden unter anderem von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorgebracht. Merz erklärte: „Einseitige politische Festlegungen auf bestimmte Technologien sind nicht nur für diese Branche grundsätzlich der falsche wirtschaftspolitische Weg.“ Söder hatte sich bereits zuvor für ein Umdenken ausgesprochen.

Auch aus der Industrie selbst kommt scharfe Kritik. BMW-Boss Oliver Zipse warnte davor, dass das von der EU ab 2035 geplante Verbot von fossil betriebenen Verbrennerfahrzeugen „ganze Industrien“ gefährden könne. Mercedes-Benz-Chef und Präsident des europäischen Herstellerverbands ACEA Ola Källenius forderte einen „Realitätscheck“. Die Präsidentin des deutschen Autoverbands VDA, Hildegard Müller, verlangte eine „Kurskorrektur“.

Trotz dieser breiten Kritik zeigt sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen bislang offenbar unbeeindruckt. Heute soll jedoch in Brüssel ein weiteres Krisengespräch stattfinden, bei dem führende Vertreter der europäischen Autoindustrie mit der Kommissionspräsidentin zusammenkommen. Das Treffen ist Teil des „Strategischen Dialogs über die Zukunft der Automobilindustrie“ und bereits das dritte dieser Art im laufenden Jahr.

In der deutschen Politik ist die Debatte um die Zukunft des Verbrenners gespalten. Während CDU und CSU das ab 2035 geplante Aus für den fossilen Antrieb rückgängig machen wollen, warnt die SPD vor den langfristigen Konsequenzen eines solchen Schrittes. Der SPD-Politiker Armand Zorn sagte: „Wer den Ausstieg aus dem fossilen Verbrenner infrage stellt, mag kurzfristig Beifall erhalten, gefährdet aber die langfristige Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes.“

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch sieht die Diskussion kritisch. Er sprach von „Gift“ für die Automobilbranche, wenn erneut Planungsunsicherheit entstehe. Zudem warnte er vor den klimapolitischen Auswirkungen, sollten die Klimaziele für 2035 relativiert werden.