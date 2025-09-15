Pkw-Neuzulassungen in den ersten 8 Monaten 2025 nach Marken und alternativen Antrieben

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten acht Zulassungsmonaten des Jahres 2025 veröffentlicht.

Von insgesamt 1.874.820 im Jahresverlauf neu zugelassenen Pkw waren 1.068.687 Neuwagen und damit 57,0 Prozent mit einem alternativen Antrieb ausgestattet.

Die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) überstieg das Niveau des Vorjahreszeitraums um +25,0 Prozent.

526.828 Neuwagen, beziehungsweise 28,1 Prozent, waren mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet und damit 46,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2024.

336.707 Elektro/BEV-Pkw wurden im Berichtszeitraum neu zugelassen und damit 39,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Ihr Anteil betrug 18,0 Prozent.