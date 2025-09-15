ecomento.de

Elektroauto: Alle Modelle & News

Pkw-Neuzulassungen in den ersten 8 Monaten 2025 nach Marken und alternativen Antrieben

in Autoindustrie von | 2 Kommentare

VW-ID.7-Kombi

Bild: VW

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten acht Zulassungsmonaten des Jahres 2025 veröffentlicht.

Von insgesamt 1.874.820 im Jahresverlauf neu zugelassenen Pkw waren 1.068.687 Neuwagen und damit 57,0 Prozent mit einem alternativen Antrieb ausgestattet.

Die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) überstieg das Niveau des Vorjahreszeitraums um +25,0 Prozent.

KBA1
(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

526.828 Neuwagen, beziehungsweise 28,1 Prozent, waren mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet und damit 46,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2024.

KBA2
(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

336.707 Elektro/BEV-Pkw wurden im Berichtszeitraum neu zugelassen und damit 39,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Ihr Anteil betrug 18,0 Prozent.

Auch interessant

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

Leser-Interaktionen

Kommentare

Ihre Meinung

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, erforderliche Felder sind markiert *. Bitte beachten Sie unsere Kommentar-Regeln & -Nutzungsbedingungen.Mit dem Absenden Ihres Kommentars bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert haben.

Anzeige