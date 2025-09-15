Citroën e-C3 Aircross: Elektroauto jetzt zum Verbrenner-Leasingpreis

Der neue ë-C3 Aircross Standard-Range mit reinem Elektroantrieb wird von Citroën nun zum gleichen Preis angeboten wie sein Verbrenner-Schwestermodell. „Kunden entscheiden damit frei, ob sie künftig elektrisch oder klassisch unterwegs sein möchten – ohne Preisaufschlag für die Zukunftstechnologie“, so die Franzosen.
Der Hersteller bezieht sich damit rein auf das Leasing: Ab 199 Euro monatlicher Rate und ohne Anzahlung mache man den Einstieg in die Mobilität so einfach wie nie. „Ganz gleich ob lokal emissionsfrei mit Akku oder vertraut mit Verbrenner: Der Preis bleibt derselbe.“ Das Angebot gilt für Neuverträge bis zum 31. Oktober 2025, bei 48 Monaten Laufzeit und einer Laufleistung von 10.000 Kilometern pro Jahr.
Der ë-C3 Aircross Standard-Range hat einen 83 kW/113 PS starken Elektromotor und die kleinere von zwei verfügbaren Fahrbatterien mit 44 kWh Speicherkapazität. Damit sind nach WLTP-Norm bis zu 306 Kilometer pro Ladung möglich. Das Verbrenner-Pendant für 199 Euro pro Monat ist der C3 Aircross Pure Tech 100 mit 101-PS-Benzinmotor (74 kW).
„Mobilität für alle – das ist unser Versprechen“, so Thomas Goldboom, Geschäftsführer Citroën Deutschland. „Mit dem ë-C3 Aircross zeigen wir, dass Elektromobilität nicht teurer sein muss. Wir geben unseren Kundinnen und Kunden die Wahl – und zwar zum identischen Preis.“
Wer den ë-C3 Aircross nicht leasen möchte, kann den 4,4 Meter langen Stromer in Deutschland ab 26.490 Euro kaufen.
Kommentare
Karsten meint
🤔 War das jetzt eine Meldung wert? Beide Varianten gibts schon länger zu besseren Raten bei den üblichen Plattformen.
Kirky meint
Mit hoher Restrate beim Leasing. Leasing ist was für Leute die nicht rechnen können.
E.Korsar meint
„Citroën ë-C3 Aircross Elektromotor 113 Standard-Range YOU. Leasingrate: 48 x 199,- € mtl., Leasingsonderzahlung: 0,- €, Laufzeit: 48 Monate, Laufleistung: 10.000 km/Jahr.“ [Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg]
Kirky hat wieder viel Meinung, keine Substanz.