Citroën e-C3 Aircross: Elektroauto jetzt zum Verbrenner-Leasingpreis

Der neue ë-C3 Aircross Standard-Range mit reinem Elektroantrieb wird von Citroën nun zum gleichen Preis angeboten wie sein Verbrenner-Schwestermodell. „Kunden entscheiden damit frei, ob sie künftig elektrisch oder klassisch unterwegs sein möchten – ohne Preisaufschlag für die Zukunftstechnologie“, so die Franzosen.

Der Hersteller bezieht sich damit rein auf das Leasing: Ab 199 Euro monatlicher Rate und ohne Anzahlung mache man den Einstieg in die Mobilität so einfach wie nie. „Ganz gleich ob lokal emissionsfrei mit Akku oder vertraut mit Verbrenner: Der Preis bleibt derselbe.“ Das Angebot gilt für Neuverträge bis zum 31. Oktober 2025, bei 48 Monaten Laufzeit und einer Laufleistung von 10.000 Kilometern pro Jahr.

Der ë-C3 Aircross Standard-Range hat einen 83 kW/113 PS starken Elektromotor und die kleinere von zwei verfügbaren Fahrbatterien mit 44 kWh Speicherkapazität. Damit sind nach WLTP-Norm bis zu 306 Kilometer pro Ladung möglich. Das Verbrenner-Pendant für 199 Euro pro Monat ist der C3 Aircross Pure Tech 100 mit 101-PS-Benzinmotor (74 kW).

„Mobilität für alle – das ist unser Versprechen“, so Thomas Goldboom, Geschäftsführer Citroën Deutschland. „Mit dem ë-C3 Aircross zeigen wir, dass Elektromobilität nicht teurer sein muss. Wir geben unseren Kundinnen und Kunden die Wahl – und zwar zum identischen Preis.“

Wer den ë-C3 Aircross nicht leasen möchte, kann den 4,4 Meter langen Stromer in Deutschland ab 26.490 Euro kaufen.