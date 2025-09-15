Ram streicht vollelektrischen Pick-up, nur noch Range-Extender-Version geplant

Stellantis hat die vollelektrische Variante des Pick-up-Trucks Ram 1500 gestrichen. Die Entwicklung war bereits gestartet, die US-Marke des europäischen Stellantis-Konzerns sieht dafür wegen der schwächelnden Nachfrage nach E-Autos aber keinen Markt mehr.

Die Entscheidung folgt auf mehrere Verzögerungen für den Truck, den Ram 2023 vorgestellt hatte und der ursprünglich 2024 auf den Markt kommen sollte. Zuletzt hatte das Unternehmen laut Automotive News seinen Zulieferern mitgeteilt, dass die Produktion im Sommer 2027 beginnen würde.

Ram plant weiter, einen elektrischen Pick-up mit Verbrennungsmotor als Stromgenerator an Bord auf den Markt zu bringen. Dieses Modell, das ursprünglich Ramcharger hieß, soll nächstes Jahr in den Verkauf kommen und den Namen des eingestellten E-Trucks übernehmen – 1500 REV.

„Da die Nachfrage nach vollwertigen batterieelektrischen Trucks in Nordamerika zurückgeht, überprüft Stellantis seine Produktstrategie und wird die Entwicklung eines vollwertigen Batterie-Elektro-Pick-ups einstellen“, so der Konzern in einer Stellungnahme.

Die Marke hatte geplant, den rein elektrischen Ram mit zwei verschiedenen Batteriegrößen anzubieten, aber im Januar die Langstreckenversion gestrichen. Zuvor war im Dezember 2024 bekannt geworden, dass die Markteinführung auf 2026 verschoben werden und stattdessen zuerst der Ramcharger auf den Markt kommen soll. Nun wurde die exklusiv mit Strom fahrende Version ganz gestrichen.

Der Pick-up mit Verbrenner-Stromgenerator für mehr Reichweite, der nun 1500 REV heißen soll, werde „einen neuen Maßstab im Halbtonnen-Segment setzen“ und eine „außergewöhnliche Reichweite, Anhängelast und Nutzlastleistung“ bieten, so der Hersteller. Ram-CEO Tim Kuniskis sagte im Februar, dass das Modell eine Vielzahl von Käufern ansprechen sollte, da es die Schwachstellen eines reinen E-Autos beseitigt, indem es die Reichweitenangst nimmt und gleichzeitig ein angenehmes Fahrgefühl und sofortiges Drehmoment bietet.