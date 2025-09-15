Ram streicht vollelektrischen Pick-up, nur noch Range-Extender-Version geplant

Stellantis hat die vollelektrische Variante des Pick-up-Trucks Ram 1500 gestrichen. Die Entwicklung war bereits gestartet, die US-Marke des europäischen Stellantis-Konzerns sieht dafür wegen der schwächelnden Nachfrage nach E-Autos aber keinen Markt mehr.
Die Entscheidung folgt auf mehrere Verzögerungen für den Truck, den Ram 2023 vorgestellt hatte und der ursprünglich 2024 auf den Markt kommen sollte. Zuletzt hatte das Unternehmen laut Automotive News seinen Zulieferern mitgeteilt, dass die Produktion im Sommer 2027 beginnen würde.
Ram plant weiter, einen elektrischen Pick-up mit Verbrennungsmotor als Stromgenerator an Bord auf den Markt zu bringen. Dieses Modell, das ursprünglich Ramcharger hieß, soll nächstes Jahr in den Verkauf kommen und den Namen des eingestellten E-Trucks übernehmen – 1500 REV.
„Da die Nachfrage nach vollwertigen batterieelektrischen Trucks in Nordamerika zurückgeht, überprüft Stellantis seine Produktstrategie und wird die Entwicklung eines vollwertigen Batterie-Elektro-Pick-ups einstellen“, so der Konzern in einer Stellungnahme.
Die Marke hatte geplant, den rein elektrischen Ram mit zwei verschiedenen Batteriegrößen anzubieten, aber im Januar die Langstreckenversion gestrichen. Zuvor war im Dezember 2024 bekannt geworden, dass die Markteinführung auf 2026 verschoben werden und stattdessen zuerst der Ramcharger auf den Markt kommen soll. Nun wurde die exklusiv mit Strom fahrende Version ganz gestrichen.
Der Pick-up mit Verbrenner-Stromgenerator für mehr Reichweite, der nun 1500 REV heißen soll, werde „einen neuen Maßstab im Halbtonnen-Segment setzen“ und eine „außergewöhnliche Reichweite, Anhängelast und Nutzlastleistung“ bieten, so der Hersteller. Ram-CEO Tim Kuniskis sagte im Februar, dass das Modell eine Vielzahl von Käufern ansprechen sollte, da es die Schwachstellen eines reinen E-Autos beseitigt, indem es die Reichweitenangst nimmt und gleichzeitig ein angenehmes Fahrgefühl und sofortiges Drehmoment bietet.
M. meint
Mit Nordamerika als Hauptmarkt für Pickups kann man sich schon gut vorstellen, dass sich unter den aktuellen politischen Bedingungen ein E-Pickup nicht keinen Vorteil bringt – außer dem Klima, und das wurde abgewählt, so wie der EE-Ausbau und der Ausbau von Ladeinfrastruktur.
Unter den Pickup-Fahrern sind viele Menschen, die genau das so wollten, und für die übrigen rechnet sich das inzwischen auch nicht mehr.
Kaum jemand wird dort noch einen E-Pickup kaufen.
Traurig zwar, aber folgerichtige Entscheidung bei Stellantis.
Nur bei dem Rex bin ich mir noch nicht sicher. Sieht für mich eher nach Nische aus. Einen V8 bekommt der ja vermutlich nicht…
Dirk meint
Diese Autos kann man nur in den USA richtig verkaufen – und die kacken gerade ab.
Es liegt also nicht einfach an der „allgemeinen Nachfrage“, sondern am anvisierten Hauptmarkt – also der trumpschen Politik. Das traut er sich aber nicht sagen.
Couch Kartoffel meint
Chrysler geht in den USA den Bach runter. Stellantis hat es geschafft die 4 US Marken genauso runter zu reiten wie Citroen, Lancia, Maserati und Alfa.
Dodge verkauft noch paar Transporter und wenige Autos. Chrysler verkauft gar nix mehr und Jeep verkauft inzwischen Geländewagen mit Motörchen des 500er Fiat.
Deine Mudder meint
Beim V8 ist man auch zurückgerudert, außerhalb Nordamerikas ist das Modell eh irrelevant, auch wenn man sie hierzulande immer öfter sieht.
Deine Mudder meint
PS:
