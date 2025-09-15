Neuer Renault-Chef Provost: „Die E-Auto-Preise sind aktuell viel zu hoch für die Menschen“

Der neue CEO der Renault Group, François Provost, hat im Gespräch mit Medien seine Pläne für das Unternehmen dargelegt. Der Manager, der im Sommer Luca de Meo als Konzernchef abgelöst hat, betonte, dass er den von seinem Vorgänger angestoßenen Kurs fortsetzen wolle.
„Ich bin ein Mann der Kontinuität“, erklärte Provost. Ziel bleibe es, das im Jahr 2021 gestartete „Renaulution“-Programm fortzuführen und die Modellpalette in Europa weiterzuentwickeln. Dabei sollen die Tochterfirmen Ampere (für Elektroautos) und Horse (für Verbrennertechnologie) helfen, flexibel auf Veränderungen reagieren zu können.
Ein zentrales Thema in dem Gespräch war die geplante EU-Regulierung zum EU-Verbot von fossil betriebenen neuen Verbrennerfahrzeugen ab 2035. Provost warnte davor, sich zu sehr auf dieses Datum zu fixieren. Vielmehr müsse es darum gehen, Elektroautos für die breite Masse erschwinglich zu machen. „Die E-Auto-Preise sind aktuell viel zu hoch für die Menschen – genau jetzt – und deshalb produzieren wir mehr CO₂, als nötig wäre“, sagte er. Statt immer mehr Regulierungen brauche es technologische Offenheit, die E-Mobilität fördere, ohne andere Lösungen auszuschließen.
Provost betonte, dass er in dieser Sache nicht nur intern an Kostensenkungen arbeite, sondern auch gemeinsam mit anderen Branchenführern den Dialog mit europäischen Entscheidungsträgern suche. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur und die hohen Strompreise seien ebenfalls Herausforderungen, die nicht allein von den Autoherstellern bewältigt werden können.
Mit Blick auf den wachsenden Wettbewerbsdruck aus China setzt Renault laut Provost auf beschleunigte Entwicklungsprozesse und eigenständiges Design. Die Entwicklungszeit für neue Modelle solle unter zwei Jahre sinken. Besonders bei „emotionalem Design“ sieht er Renault im Vorteil: „Wir sind besser darin als unsere Wettbewerber – vor allem die Chinesen“, sagte er und verwies auch auf eine Stärkung der Kundenbindung und der Rolle des Handelsnetzes.
Auch zur Preisstrategie äußerte sich Provost. In einer Zeit steigender Rabattaktionen in Europa wolle Renault marktorientiert, aber kontrolliert agieren. „Wir werden dem Markt folgen, aber nichts Verrücktes tun“, sagte er. Im Fokus bleibe der Ansatz, Wert über Volumen zu stellen – eine Philosophie, die bereits de Meo vertreten hatte.
Kommentare
Powermax meint
Dein geschenkter Firmenwagen ist davon nicht betroffen da du diesen nicht selber bezahlst.
Wer rechnen kann kommt zum gleichen Egebnis wie der an der Eliteuni studierte CEO. Ich als Dipl. Ingenieur komme ebenfalls zum gleichen Ergebnis.
Fred Feuerstein meint
Du hast immer noch nicht erklärt was der geschenkte Firmenwagen ist bzw. wie ich ihn bekommen kann.
Gerry meint
Wer rechnen kann fährt seit 10 Jahren elektrisch und spart viel Kohle 😉.
Wer nicht rechnen kann schaut mal in den ADAC-Kostenvergleich und stellt fest dass viele eFahrzeuge TCO-günstiger sind als die Verbrennervariante. 👍
Yoshi meint
Richtig: Viele. Ein Vorteil, den man sich mit Lebenszeit erkauft – wenn ich die Zeit am Schnelllader auch nur zum Mindestlohn ansetzen – puh dann sieht’s übel aus mit der tco.
Futureman meint
Gerade wieder, dank PV und Börsenstrom, fast gratis geladen. Damit mindestens eine Stunde Mindestlohn „verdient“.
Währenddessen einen Termin über Teams abgehalten und zusätzlich viel „sinnlose“ Zeit im Auto verpasst. Schlaues arbeiten und E-Auto fahren kann viel Zeit und Geld sparen.
Dirk meint
„Statt immer mehr Regulierungen brauche es technologische Offenheit, die E-Mobilität fördere, ohne andere Lösungen auszuschließen.“
Schwafelei. Welche Regulierungen, was wird ausgeschlossen? Es GIBT (leider) eine Technologieoffenheit, niemand schreibt vor, wie man CO2-frei Auto fahren kann. Wieso wiederholt der solche Falschaussagen aus der Schwurbelecke?
Es ist aber in allen Bereichen mit Rädern so, dass alle anderen Lösungen ausser BEV weit weit abgeschlagen sind. Es funktioniert einfach nicht, entweder technisch oder ökonomisch.
Futureman meint
Es klappte halt jahrzehntelang mit Wasserstoff. Da wurde immer behauptet, in 5-10 Jahren gibt es den Durchbruch und bis dahin können alle so weitermachen wie bisher. Und plötzlich kommt da einer, bringt ein funktionierendes E-Auto raus und es gibt keinen Grund mehr zu warten. Die alten Hersteller sind es halt anders gewohnt und rufen jetzt zum Ausbremsen auf.
Mike meint
Es liegt an den Herstellern, etwas an den zu hohen Preisen für BEV zu machen. Offenbar fehlt der notwendige Druck durch CO2-Grenzen.
Die Ladeinfrastruktur wird kontinuierlich besser. Selbst in schlecht versorgtem Neufünfland geht es kontinuierlich bergauf. Die Hersteller hätten hier die Macht, auf die Politik einzuwirken, aber statt dessen rütteln sie lieber am „Verbrenner-Aus“.
Couch Kartoffel meint
Muss er erst mal die 14 Milliarden Verlust auf die Abschreibung an der Beteiligung von Nussan verkraften. Dazu verfehlte Modellpolitik mit SUV only und Premiumpreisen. Von Megane über Scenic bis Rafael. Alles ähnlich aussehende SUVs. Keine Kompaktwagen, keine Vans und keine Kombis mehr. Kein Wunder das man im europäischen Leitmarkt Deutschland 50 Prozent Absatzeinbruch in den letzten 5 Jahren zu verzeichnen hat.
Jeff Healey meint
„Alles ähnlich aussehende SUVs. Keine Kompaktwagen, keine Vans und keine Kombis mehr.“
Danke für diesen Beitrag.
Das sind die eigentlichen Gründe für Renaults Schwäche. Wie andere Hersteller auch, kappte Renault ohne Not wichtige Fahrzeug-Gattungen, und brachte als „Ersatz“ preislich höher positionierten SUV-Einerlei ohne Mehrwert für den Kunden.
Elvenpath meint
Wenn ich hier so sehe, wie viel Neuwagen herumfahren, die über 30.000 Euro kosten, halte ich das Argument „E-Autos sind zu teuer“ für absurd. Absurd zumindest, wenn man „zu teuer“ mit „kann ich mir nicht leisten“ übersetzt.
Dirk meint
Vor allem, wenn man mal ein klein wenig rechnet und die Betriebskosten grob kalkuliert.
Futureman meint
Der Durchschnitts-Neuwagen in Deutschland kostet ca. 45.000 €. Da gibt es bereits viele elektrische Alternativen. Bis zum Stammtisch-Auto-Gebraucht-Preis von 10.000€ braucht es halt noch eine Menge Neuwagen, die anscheinend demnächst viele neue andere Hersteller verkaufen. Renault war mal führend mit E-Autos, aber der Erfolg hat wohl ängstlich gemacht.
MichaelEV meint
Auch hier wieder „Schizophrenie“…
„Die E-Auto-Preise sind aktuell viel zu hoch für die Menschen“ – ja wer sonst hat denn die Möglichkeit etwas gegen die zu hohen Preise zu unternehmen als die Hersteller dieser E-Autos!
Stattdessen sagt man ein paar Sätze weiter, dass man den Kunden bewusst weiter angemessene Preise vorenthalten will: „In einer Zeit steigender Rabattaktionen in Europa wolle Renault marktorientiert, aber kontrolliert agieren“
„Der Ausbau der Ladeinfrastruktur und die hohen Strompreise seien ebenfalls Herausforderungen, die nicht allein von den Autoherstellern bewältigt werden können“
Die Autohersteller haben bzgl. der Ladeinfrastruktur bisher fast nichts „bewältigt“. Wäre schön, wenn man zumindest mal einen Teil selber beiträgt bzw. die Betreiber von Ladeinfrastruktur nicht im Regen stehen lässt, in dem man einseitig den Hochlauf der Elektromobilität zurückfährt.
Powermax meint
Eauto sind wie der Hersteller selber sagt einfach zu teuer deshalb gibt es keine Volumenmodelle.
Deshalb steigen die Zulassungszahlen seit Jahren extrem Langsam.
E.Korsar meint
Ja ja…
Das Wachstum im Vergleich zum Vorjahresmonat (August 2024) betrug +46 Prozent.
Extrem langsam, extrem… Kopf => Tisch
Dirk meint
Kannst Du rechnen?
Powermax meint
Dein geschenkter Firmenwagen ist davon nicht betroffen da du diesen nicht selber bezahlst.
Wer rechnen kann kommt zum gleichen Egebnis wie der an der Eliteuni studierte CEO. Ich als Dipl. Ingenieur komme ebenfalls zum gleichen Ergebnis.
Fred Feuerstein meint
Die Antwort auf Dirk ist: Nein, er kann nicht rechnen…