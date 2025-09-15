Neuer Renault-Chef Provost: „Die E-Auto-Preise sind aktuell viel zu hoch für die Menschen“

Der neue CEO der Renault Group, François Provost, hat im Gespräch mit Medien seine Pläne für das Unternehmen dargelegt. Der Manager, der im Sommer Luca de Meo als Konzernchef abgelöst hat, betonte, dass er den von seinem Vorgänger angestoßenen Kurs fortsetzen wolle.

„Ich bin ein Mann der Kontinuität“, erklärte Provost. Ziel bleibe es, das im Jahr 2021 gestartete „Renaulution“-Programm fortzuführen und die Modellpalette in Europa weiterzuentwickeln. Dabei sollen die Tochterfirmen Ampere (für Elektroautos) und Horse (für Verbrennertechnologie) helfen, flexibel auf Veränderungen reagieren zu können.

Ein zentrales Thema in dem Gespräch war die geplante EU-Regulierung zum EU-Verbot von fossil betriebenen neuen Verbrennerfahrzeugen ab 2035. Provost warnte davor, sich zu sehr auf dieses Datum zu fixieren. Vielmehr müsse es darum gehen, Elektroautos für die breite Masse erschwinglich zu machen. „Die E-Auto-Preise sind aktuell viel zu hoch für die Menschen – genau jetzt – und deshalb produzieren wir mehr CO₂, als nötig wäre“, sagte er. Statt immer mehr Regulierungen brauche es technologische Offenheit, die E-Mobilität fördere, ohne andere Lösungen auszuschließen.

Provost betonte, dass er in dieser Sache nicht nur intern an Kostensenkungen arbeite, sondern auch gemeinsam mit anderen Branchenführern den Dialog mit europäischen Entscheidungsträgern suche. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur und die hohen Strompreise seien ebenfalls Herausforderungen, die nicht allein von den Autoherstellern bewältigt werden können.

Mit Blick auf den wachsenden Wettbewerbsdruck aus China setzt Renault laut Provost auf beschleunigte Entwicklungsprozesse und eigenständiges Design. Die Entwicklungszeit für neue Modelle solle unter zwei Jahre sinken. Besonders bei „emotionalem Design“ sieht er Renault im Vorteil: „Wir sind besser darin als unsere Wettbewerber – vor allem die Chinesen“, sagte er und verwies auch auf eine Stärkung der Kundenbindung und der Rolle des Handelsnetzes.

Auch zur Preisstrategie äußerte sich Provost. In einer Zeit steigender Rabattaktionen in Europa wolle Renault marktorientiert, aber kontrolliert agieren. „Wir werden dem Markt folgen, aber nichts Verrücktes tun“, sagte er. Im Fokus bleibe der Ansatz, Wert über Volumen zu stellen – eine Philosophie, die bereits de Meo vertreten hatte.