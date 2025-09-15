Studie: Weder Brennstoffzellen- noch Batterie-Elektro-Lkw eine Universallösung

Der Lehrstuhl „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) der RWTH Aachen hat eine techno-ökonomische Bewertung von Brennstoffzellen-Elektro-Lkw vorgenommen. Die Resultate mit Blick auf Einsatzflexibilität und Infrastrukturzugang sowie Betriebskosten in realistischen Einsatz-Szenarien sind im Journal „Transportation Research Interdisciplinary Perspectives“ erschienen.
„Im Ergebnis sind weder Brennstoffzellen- noch batterieelektrische Trucks eine Universallösung“, sagt PEM-Leiter Professor Achim Kampker. „Die jeweilige Wirtschaftlichkeit ist stark vom Einsatzprofil, von der vorhandenen Infrastruktur und vom technologischen Reifegrad abhängig.“
Brennstoffzellen-Lkw verfügen der Untersuchung zufolge über eine sehr hohe Reichweite. „Dieses Alleinstellungsmerkmal können sie aber derzeit wegen der beträchtlichen Wasserstoffpreise und der dünnen Infrastruktur leider nicht ausspielen“, so Studienautor Maximilian Bayerlein. Zur Förderung und Etablierung wasserstoffbetriebener Lkw seien veränderte politische Rahmenbedingungen und „eine erhebliche Entwicklung“ der Infrastruktur sowie deren Digitalisierung zur besseren Betankungsplanung notwendig.
Für Langstrecken-Anwendungen scheinen Brennstoffzellenantriebe aufgrund ihrer im Vergleich zur Batterie höheren gravimetrischen Energiedichte besonders vorteilhaft zu sein, erklären die Studienautoren. Laut der Untersuchung bieten Brennstoffzellen-Trucks neben ihrer Reichweite auch entscheidende Vorteile bei der Betankungszeit – vor allem im Fernverkehr mit hohen täglichen Fahrleistungen.
„Für Langstrecken-Anwendungen scheinen Brennstoffzellenantriebe aufgrund ihrer im Vergleich zur Batterie höheren gravimetrischen Energiedichte besonders vorteilhaft zu sein“, heißt es in der Studie. Bei höheren Distanzen näherten sich die Betriebskosten von Brennstoffzellen-Lkw inzwischen denjenigen von batteriebetriebenen Elektro-Trucks an, blieben aber vor allem aufgrund der teuren Wasserstoffpreise immer noch höher. „Die Energiekosten beim Strom und beim Wasserstoff üben den größten Einfluss auf die Kosten beider Technologien aus“, sagt Kampker. „Sinken die Wasserstoffpreise, könnten Brennstoffzellen-Lkw aber wirtschaftlich konkurrenzfähig werden.“
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass der Betrieb von Wasserstoff-Trucks in Mitteleuropa prinzipiell machbar ist. Den Autoren zufolge steht eine neue Generation mit größerer Reichweite und verbesserter Effizienz kurz vor der Markteinführung.
Die Studie hatte sämtliche zum Jahresbeginn 2024 verfügbaren und angekündigten Brennstoffzellen-Lkw bezüglich ihrer Operabilität und Betriebskosten miteinander verglichen und die Resultate denjenigen von ausgewählten batterie-elektrischen Trucks gegenübergestellt. Dabei wurden unterschiedliche Einsatzszenarien simuliert und die notwendige Reichweite im europäischen Infrastruktur- und Kostenrahmen zugrunde gelegt. In die Berechnungen sind Energiekosten, Fahrzeugnutzung und Infrastruktur-Verfügbarkeit eingeflossen.
Kommentare
E.Korsar meint
„Brennstoffzellen-Lkw verfügen der Untersuchung zufolge über eine sehr hohe Reichweite. „Dieses Alleinstellungsmerkmal können sie aber derzeit wegen der beträchtlichen Wasserstoffpreise und der dünnen Infrastruktur leider nicht ausspielen“, so Studienautor Maximilian Bayerlein.“
Die Wasserstoffpreise bleiben auch hoch. Die kWh, die am Motor ankommt, wird bei FCEV immer höher eingepreist sein müssen als bei BEV.
Justin Case meint
„grauer Wasserstoff“ kommt aus fossilen Quellen, hierbei wird der Kohlenstoff von den fossilen Kohlenwasserstoffen in Form von CO2 abgetrennt
„grüner Wasserstoff“ wird per Elektrolyse mit regenerativem Strom hergestellt. Da dieser Prozess well-2-wheel mindestens 3x soviel Energie benötigt, wie eine Batterielösung, ist Kostenparität auch schwierig.
Wer glaubt, dass Elektro-LKW nicht weit fahren können, dem seinen die Vlogs des Elektrotruckers ans Herz gelegt.
CaptainPicard meint
Soso, Fahrer von Brennstoffzellen-LKWs brauchen also keine Ruhepausen?
Die Kombination von Batterie- und Brennstoffzellen-LKW ist jedenfalls Unsinn, wenn es Bereiche gibt wo Batterie-LKW aktuell noch nicht sinnvoll genutzt werden können dann verwendet man dort halt weiterhin Diesel. Jetzt noch parallel für ein paar Nischen eine eigene Infrastruktur aufzubauen ist verrückt und viel zu teuer.
Mäx meint
Wir wissen ja mittlerweile, dass der Mercedes real 600km weit kommt (Elektrodtucker oder neu, DieselTV).
Wie weit kommen Wasserstoff Trucks?
Da gibt es einmal die Verbrenner:
MAN hTGX, 56kg Wasserstoff, Reichweite 600km, 9,3kg/100km
> Wo ist da der Vorteil?
Dann die Brennstoffzelle: Da gibt es den XCient von Hyundai (kenne keine SZM).
Rewe hat 8kg auf 100km angegeben; 31kg hat er dabei, wären grob 400km
Schenken wir ihm die 500km.
> Wo ist da der Vorteil?
Kosten:
9,3kg * 15€ > 140€/100km
6,5kg * 15€ > 97,5€/100km (mit 8kg wären es 120€/100km).
100kWh*0,5€/kWh > 50€/100km (40cent wären ungefähr gleich zum Diesel siehe unten).
27,5l * 1,5€/l > 41€/100km
Weit weg von irgendwelchen Rentabilitäten.
Tankzeit:
Ja da wäre der Wasserstoff LKW dann endlich im Vorteil.
20-30 Minuten werden da meist genannt.
Wenn man denn eine Tankstelle findet auf seiner anscheinend Langstreckentour, wofür die LKW eingesetzt werden sollen.
Und wie wir mittlerweile auch wissen, ist der Trucker Alltag durchaus mit dem BEV kompatibel, sodass die längere Tankzeit wenig bis gar nicht ins Gewicht fällt.