ADAC-Test: Elektroauto leer fahren „fast unmöglich“

Was passiert, wenn man das Akkupaket eines Elektroautos komplett leer fährt? Diesen Versuch hat der ADAC im Testzentrum Penzing mit sechs Fahrzeugmodellen (VW ID.3, Tesla Model Y, Kia EV6, Volvo EX40, BYD Seal und Nio EL6) durchgeführt. Der Autoclub wollte herausfinden, wie die Vollstromer vor einer leeren Batterie warnen und ob sie bei null Prozent Ladezustand tatsächlich stehenbleiben.

Der Test zeigt, dass die „Warndramaturgien“ der E-Autos recht ähnlich sind: Zunächst wird mit einem optischen Signal darauf hingewiesen, dass die Akkuladung zur Neige geht. Fast alle Fahrzeuge zeigen einen eingeblendeten Text, bei manchen färbt sich zudem das Batteriesymbol orange. Der Zeitpunkt der ersten Warnung war dabei jeweils etwas unterschiedlich: Während der Kia schon bei 21 Prozent und circa 70 Restkilometern die erste Warnung anzeigte, war dies beim Volvo erst bei 7 Prozent der Fall.

Je näher sich der Akkuladestand der null Prozent nähert, desto energischer werden die Warnungen: Zu den optischen Anzeichen kommen bei allen E-Autos akustische Signale hinzu. Mit der Zeit – meist ab einem Ladezustand im unteren einstelligen Bereich – wird auch die Leistung spürbar schwächer. Das heißt: Die Beschleunigung nimmt ab, wodurch sich das Auto träger fährt. Spätestens jetzt sollte man nach einer Lademöglichkeit suchen.

Ein Ergebnis der ADAC-Untersuchung ist zudem: Bei null Prozent Batteriestand bleibt keiner der Testkandidaten einfach stehen. Die E-Autos verfügen über eine Notlaufreserve, die das Fahrzeug noch rund 15 bis 20 Kilometer weit befördern kann – allerdings mit noch weniger Leistung. Der Mobilitätsclub empfiehlt dringend, sich auf diese Reserve nicht zu verlassen und sie nur im Notfall zu benutzen. Denn die Tests auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing fanden bei Idealbedingungen statt: Gutes Wetter, ebene Straße, junge Fahrzeuge mit wenigen Kilometern auf dem Tacho. Insbesondere im Winter oder bei gealterten Akkus könne die Notreserve auch spürbar geringer bis kaum noch vorhanden sein, so die Experten.

Wer dennoch mit dem Elektroauto liegenbleibt, dem hilft nur noch eine mobile Lademöglichkeit oder der Abschleppservice. Auf keinen Fall sollten die Fahrzeuge laut dem ADAC gerollt werden, denn der Motor erzeuge dabei Spannung, die die Elektronik beschädigen könne.

Der Versuch des Clubs hat außerdem gezeigt: Die oft angeführte Reichweitenangst, mit einem Stromer plötzlich liegenzubleiben, ist eigentlich unbegründet. Dafür müssten mehrere (und teils sehr energische) Warnungen konsequent ignoriert werden. Auch wiesen E-Autos immer höhere Reichweiten auf, was ein ungewolltes Liegenbleiben noch unwahrscheinlicher mache. 2024 testete der ADAC 29 Elektroautos. Die durchschnittliche Reichweite der Fahrzeuge lag dabei mit 425 km erstmals bei über 400 Kilometern. Die mögliche Reichweite hat sich gegenüber 2014 damit fast verdreifacht.

Generell empfiehlt der ADAC, dass man immer etwas Puffer für unvorhergesehene Situationen einplanen sollte. Wenn das Elektroauto das erste Mal warnt, dass das Akkupack bald leer ist, sollte man rechtzeitig eine Ladestation ansteuern. Wer in den unwahrscheinlichen Fall gerät, bei null Prozent Ladezustand anzukommen, sollte sich auf ein baldiges Stehenbleiben gefasst machen und eine sichere Abstellmöglichkeit ansteuern.

Was der ADAC nicht erwähnt: Die Batterie eines Elektroautos leer zu fahren, kann die Langzeit-Kapazität und damit die Reichweite reduzieren. Außerdem sind dauerhafte Schäden an den Akkus möglich, die nicht von der Garantie abgedeckt sind. Auch deshalb sollte man es nicht darauf ankommen lassen, den Stromvorrat komplett auszureizen.