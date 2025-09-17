Neuer ZF-Chef: E-Mobilität als einzige Lösung gehört der Vergangenheit an

Mathias Miedreich steht als neuer Vorstandsvorsitzender beim Automobilzulieferer ZF künftig an der Spitze eines Unternehmens im Umbruch. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) äußert er sich zur Zukunft des Antriebs, der Notwendigkeit technologischer Offenheit und den Herausforderungen rund um die angeschlagene Antriebssparte des Konzerns.
Die Vorstellung, dass Elektromobilität die alleinige Lösung sei, sieht Miedreich nach seinem Besuch der Messe IAA Mobility als überholt: „Die Zukunft ist technologieoffen.“ Besonders der Trend zur Hybridtechnologie rücke wieder in den Fokus, nachdem sie lange nur als Übergang galt. Er habe bei der IAA mehrere Gespräche mit Kunden aus China gehabt, die sich vor allem über Range-Extender-Lösungen informierten. „Ihr Urteil war klar: Ohne diese Technik kann man kein elektrisches Auto verkaufen.“
Range-Extender-Elektroautos können einen kompakten Verbrennungsmotor ohne Verbindung zu den Rädern als Stromgenerator nutzen. Die Antriebssparte von ZF, in der solche Lösungen entwickelt werden, hat das Unternehmen jedoch in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht. Miedreich sieht die Notwendigkeit, die Restrukturierung entschieden anzugehen. Der Markt brauche Unternehmen, die „die komplexen Fragen des Antriebs der Zukunft“ beantworten können. Der Manager ist überzeugt: ZF gehört zu diesen wenigen Unternehmen.
Der Antriebssparte von ZF vergleicht Miedreich mit einem Rohdiamanten: wertvoll, aber in keinem guten Zustand. Die Herausforderungen seien groß, doch das Potenzial, vor allem durch die enge Kundenbindung und das daraus resultierende Systemverständnis, sei größer als zunächst gedacht. Ein Beispiel sei ein US-Autohersteller, der nun zwischen V8-Verbrennern, Hybrid oder Range Extendern abwäge – ZF könne in solchen Fällen beratend und als Systemanbieter tätig sein.
Nach der Offenlegung der Krise im Sommer 2024 konnte ZF im ersten Halbjahr 2025 eine schwarze Null in der Antriebssparte erreichen. Die Fortschritte seien durch viele kleine Veränderungen möglich geworden, erklärte Miedreich. Jetzt stelle sich die Frage nach einem geeigneten Partner – einer, der nicht nur wirtschaftlich passt, sondern auch den Wandel mitgestalten kann. „Kein Unternehmen auf der Welt kooperiert mit uns, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen.“
Eine mögliche Partnerschaft verspricht Vorteile bei Skaleneffekten, etwa bei der Produktion von Elektromotoren. Eine Verdopplung der Stückzahlen könnte zu massiven Kostenvorteilen führen und damit die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Allerdings sei die Partnersuche kein automatischer Prozess, es brauche Substanz und Vorbereitung.
ZF steht vor einem Kapazitätsüberhang in der Elektromobilität, den es abzubauen gilt. Das Ziel: Die Zukunft der Mitarbeiter sichern, die langfristig in der Antriebssparte bleiben. Rückblickend stellt Miedreich fest, dass die frühere Fokussierung auf Elektromobilität nicht falsch gewesen sei – Strategien müssten langfristig angelegt sein. Doch heute sei klar, dass die Zukunft im Antrieb von Technologieoffenheit geprägt sein wird.
Die Stärke von ZF liege in seinem Systemverständnis über verschiedene Antriebsformen hinweg. Dieses Know-how gelte es nun gewinnbringend einzusetzen. Miedreich fasst die Aufgabe zusammen: Kosten senken, Kapazitäten anpassen und Skaleneffekte bei Komponenten nutzen. Wenn das gelingt, sei ZF im Antriebsstrang kaum zu schlagen.
Kommentare
Jörg2 meint
In der Regel setzt sich die einfachere technische Lösung gegen die kompliziertere Lösung durch (Stückkosten, Wartungskosten).
Wenn die „Mitnahmemenge“ von Fahrenergie nicht mehr das Auswahlkriterium ist (da irgendwann überreichlich möglich) und die Ladeleistung und -verfügbarkeit kein Hemmnis mehr darstellt (was jetzt für viele Fahrprofile schon gilt), dann wird es eine Verbrenner-Strom-Kombination sehr sehr schwer haben.
CJuser meint
So ganz in Abrede, würde ich den Ansatz nicht stellen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass REEVs durchaus ein größeres Interesse erlangen werden. ALLERDINGS, kann dies nach aktuellen Informationen ja folgende Kombination bedeuten:
– BEV + kleinere Verbrenner
– BEV + Brennstoffzelle
– BEV + Zusatzbatterie
Am letzten Konzept wird aktuell auch geforscht und wurde auch mal im Geladen-Podcast thematisiert. Die Idee: für die alltäglichen kurzen Strecken wird ein Natrium- oder LFP-Akku genutzt, für die Langstrecke dann erst der NMC- (oder bspw. Feststoff) Akku. Dies könnte sich positiv auf die Haltbarkeit, den Bedarf kritischer Rohstoffe und den Preis auswirken.
M. meint
Er habe bei der IAA mehrere Gespräche mit Kunden aus China gehabt, die sich vor allem über Range-Extender-Lösungen informierten. „Ihr Urteil war klar: Ohne diese Technik kann man kein elektrisches Auto verkaufen.“
Wenn man jetzt mal schnell nachzählt, wie viele elektrischen Autos schon OHNE diese Technik verkauft wurden, kommt man auf die Idee, dass das gar nicht stimmen kann.
Entweder hat er sich billig über den Tisch ziehen lassen, oder er lügt selbst zur Rechtfertigung der Produktplanung.
Miro meint
Na dann: Viel Glück damit :-)
Future meint
Durchhalteparolen sind auch keine Zukunftsstrategie. Der Kuchen wird kleiner – auch bei den Zulieferern. Elektromobilität kommt mit weniger Teilen aus. Dafür ist die Software jetzt wichtiger – nicht nur im After Sale. Das Gerede vom Range Extender wird ein paar Jahre anhalten, bis ZF merkt, dass sowas wieder nicht gebraucht wird. Aber an irgendwas muss man sich wohl klammern.
EVrules meint
Wie können hochgebildete Personen, wie in Vorständen tätig, nur so dumme Aussagen treffen?
stdwanze meint
Ich übersetze: ZF als einige Lösung gehört der Vergangenheit an. Ist klar, wenn du ein Produkt hast was du quasi an alle OEMs vertickst (trockenes DSG) was man aber nicht mehr braucht, dann redet man eben dagegen an. Hilft halt nicht.
brainDotExe meint
Ach, Elektroautos haben keinen Bremsen und keine Lenkung mehr?
M. meint
Welches DSG soll das sein?
Besser-BEV-Wisser meint
ZF hat keine Doppelkupplungsgetriebe. Das Hauptprodukt ist ein 8-Gang Wandlerautomat. Auch mit integriertem E-Motor statt Wandler als (plug-in) Hybrid.
Ist u.a. bei BMW, Alfa und RAM verbaut.
Gerade auf die Hybriden setzt ZF große Hoffnung. Damit lässt vermutlich leichter Geld verdienen wie mit E-Motoren, die ZF auch im Programm hat.
Letztlich ist ZF aber ein Zulieferer der fast alles was in einem Auto verbaut ist verkauft. Und auch für LKWs, Busse, Baumaschinen, Panzer, Traktoren, …
M. meint
Du hättest ihn ruhig mal auflaufen lassen können.
Ich hätte gerne gesehen, wie er versucht, seine Fakenews zu relativieren. ;-)
brainDotExe meint
Reine E-Motoren bekommt man als Zulieferer aber halt schwer an die Kunden.
Den primären Motor, als Kernkomponente Differenzierungsmerkmal überhaupt, entwickeln die Autobauer selbst.
Lediglich für den Sekundärantrieb oder neue Hersteller, Stichwort China, kann man hier mittelfristig etwas verkaufen.
E.Korsar meint
Automobilzulieferer ZF bitte nicht mit Steuergeldern retten. Tut mir leid für die Arbeitskräfte, die nicht in die Entscheidungen des Unternehmens eingebunden sind, aber schaut euch lieber andere Arbeitgeber an.
brainDotExe meint
Genau, lieber alles sterben lassen was unser Land ausmacht.
Industrie und gut bezahlte Arbeitsplätze, auf die man stolz ist, braucht keiner…
Abseits davon, wo wir von Rettung durch Steuergelder die Rede?
Elvenpath meint
Ja klar. Auf der einen Seite soll sich der Staat raushalten, keine Verbote und Vorschriften, aber Geld will man von ihm haben.
brainDotExe meint
Wie so immer läuft es auf einen Mittelweg heraus.
Snork der Dritte meint
Borsig, Henschel und Hanomag bauen auch keine Dampfloks mehr. Wo war da die Forderung nach Technologieoffenheit und Schutz der gut bezahlten Arbeitsplätze?
brainDotExe meint
Hier gehts um die Automobilindustrie, keine Dampfloks. Außerdem war das eine andere Zeit.
LOL meint
für die Arbeitsplätze ist es egal ob es eine deutsche Firma ist oder nicht, entscheidend ist nur wo der Arbeitsplatz ist
blöd ist nur, wenn keine Steuergelder in dem Land gezahlt werden, was ja alle Unternehmen gern vermeiden
bei der Lohnsteuer kommen wir nicht aus, die müssen, die Unternehmen haben da deutlich mehr Möglichkeiten Steuern zu vermeiden und gleichzeitig auch noch Zuschusse zu bekommen
brainDotExe meint
Es macht schon einen Unterschied wo die Gewinne hin fließen, frag mal die Stadt Friedrichshafen.
Elvenpath meint
„Ihr Urteil war klar: Ohne diese Technik kann man kein elektrisches Auto verkaufen.“
Glatt gelogen.
Halber Akku meint
Tja, der Herr ist selber schuld, wenn er auf solche Aussagen hereinfällt. Die Chinesen wissen sicherlich, wie man Mitbewerber mit einfachsten Mitteln auf den falschen Kurs bringt und damit schwächt. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es so einfach ist.
David meint
Dieser Mann möchte nicht verstehen. Seine Beschäftigten werden das ausbaden müssen.
Mäx meint
„Ihr Urteil war klar: Ohne diese Technik kann man kein elektrisches Auto verkaufen.“
Range-Extender haben in China einen Anteil von ca. 10% an den NEV Verkäufen.
PHEV haben 30% und BEV entsprechend 60%.
BEV haben 2025 gegenüber 2024 in China jeden Monat zugelegt, PHEV lagen Juli und August unterhalb von 2024, EREV ebenfalls.
Mit welchen Menschen hat er da gesprochen?
LOL meint
vom Dieseldieter ?
vielleicht ist die Frage für welche Menschen er spricht, irgenwie muss er den Karren ja aus dem Dreck ziehen und die Verluste schönreden
Halber Akku meint
Mit Leuten, die bewusst Käse erzählen. Blöd nur, wenn man darauf reinfällt. Das ist in etwas so clever, wie wenn man als Informationsquelle zur Elektromobilität ausnahmslos Focus Online nutzt.
Futureman meint
Mit jeder weiteren Preissenkung bei Batterien werden andere Konzepte überflüssiger.
brainDotExe meint
Erzähle das mal den USA.
E.Korsar meint
Nö, soll doch eine Überraschung sein.
Halber Akku meint
Ich glaube, dass das beim Trumpeltier wenig Sinn macht.