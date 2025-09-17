Neuer ZF-Chef: E-Mobilität als einzige Lösung gehört der Vergangenheit an

Mathias Miedreich steht als neuer Vorstandsvorsitzender beim Automobilzulieferer ZF künftig an der Spitze eines Unternehmens im Umbruch. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) äußert er sich zur Zukunft des Antriebs, der Notwendigkeit technologischer Offenheit und den Herausforderungen rund um die angeschlagene Antriebssparte des Konzerns.

Die Vorstellung, dass Elektromobilität die alleinige Lösung sei, sieht Miedreich nach seinem Besuch der Messe IAA Mobility als überholt: „Die Zukunft ist technologieoffen.“ Besonders der Trend zur Hybridtechnologie rücke wieder in den Fokus, nachdem sie lange nur als Übergang galt. Er habe bei der IAA mehrere Gespräche mit Kunden aus China gehabt, die sich vor allem über Range-Extender-Lösungen informierten. „Ihr Urteil war klar: Ohne diese Technik kann man kein elektrisches Auto verkaufen.“

Range-Extender-Elektroautos können einen kompakten Verbrennungsmotor ohne Verbindung zu den Rädern als Stromgenerator nutzen. Die Antriebssparte von ZF, in der solche Lösungen entwickelt werden, hat das Unternehmen jedoch in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht. Miedreich sieht die Notwendigkeit, die Restrukturierung entschieden anzugehen. Der Markt brauche Unternehmen, die „die komplexen Fragen des Antriebs der Zukunft“ beantworten können. Der Manager ist überzeugt: ZF gehört zu diesen wenigen Unternehmen.

Der Antriebssparte von ZF vergleicht Miedreich mit einem Rohdiamanten: wertvoll, aber in keinem guten Zustand. Die Herausforderungen seien groß, doch das Potenzial, vor allem durch die enge Kundenbindung und das daraus resultierende Systemverständnis, sei größer als zunächst gedacht. Ein Beispiel sei ein US-Autohersteller, der nun zwischen V8-Verbrennern, Hybrid oder Range Extendern abwäge – ZF könne in solchen Fällen beratend und als Systemanbieter tätig sein.

Nach der Offenlegung der Krise im Sommer 2024 konnte ZF im ersten Halbjahr 2025 eine schwarze Null in der Antriebssparte erreichen. Die Fortschritte seien durch viele kleine Veränderungen möglich geworden, erklärte Miedreich. Jetzt stelle sich die Frage nach einem geeigneten Partner – einer, der nicht nur wirtschaftlich passt, sondern auch den Wandel mitgestalten kann. „Kein Unternehmen auf der Welt kooperiert mit uns, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen.“

Eine mögliche Partnerschaft verspricht Vorteile bei Skaleneffekten, etwa bei der Produktion von Elektromotoren. Eine Verdopplung der Stückzahlen könnte zu massiven Kostenvorteilen führen und damit die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Allerdings sei die Partnersuche kein automatischer Prozess, es brauche Substanz und Vorbereitung.

ZF steht vor einem Kapazitätsüberhang in der Elektromobilität, den es abzubauen gilt. Das Ziel: Die Zukunft der Mitarbeiter sichern, die langfristig in der Antriebssparte bleiben. Rückblickend stellt Miedreich fest, dass die frühere Fokussierung auf Elektromobilität nicht falsch gewesen sei – Strategien müssten langfristig angelegt sein. Doch heute sei klar, dass die Zukunft im Antrieb von Technologieoffenheit geprägt sein wird.

Die Stärke von ZF liege in seinem Systemverständnis über verschiedene Antriebsformen hinweg. Dieses Know-how gelte es nun gewinnbringend einzusetzen. Miedreich fasst die Aufgabe zusammen: Kosten senken, Kapazitäten anpassen und Skaleneffekte bei Komponenten nutzen. Wenn das gelingt, sei ZF im Antriebsstrang kaum zu schlagen.