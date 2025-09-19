Daimlers Wasserstoff-Lkw funktionieren auch im Hochsommer in den Schweizer Alpen

Daimler Truck ist nach Wintererprobungen mit vier weiterentwickelten Prototypen der nächsten Generation des Mercedes-Benz GenH2 Truck zu Sommererprobungen in die Schweizer Alpen zurückgekehrt. Die Region im Wallis bot mit ihren Passstraßen zwischen 600 und 2.478 Metern Höhe, manche davon nur im Sommer befahrbar, gute Testbedingungen für die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge.

Durch die Kombination hochsommerlicher Temperaturen von über 35 Grad Celsius und der dünnen Höhenluft stoßen Fahrzeuge bei Kühlleistung und Wärmemanagement an ihre Grenzen. Ziel der Tests im Wallis war es, unter diesen Extrembedingungen einen zuverlässigen Betrieb zu validieren und Erkenntnisse für die Weiterentwicklung und den späteren Einsatz im Alltag zu gewinnen.

Konkret testete das Entwicklungsteam Fahrverhalten und Fahrdynamik, die Performance des elektrischen Antriebsstrangs, das Thermomanagement sowie das Zusammenwirken von Brennstoffzelle, Batterie und Tanksystem unter realen Belastungsspitzen.

Zudem ging es um die Weiterentwicklung des digitalen Assistenzsystem Predictive Powertrain Control (PPC) im Brennstoffzellen-Lkw. Dabei helfen geobasierte Streckendaten dem System bereits einige Kilometer im Voraus bevorstehende Steigungen zu erkennen. So können die Fahrzeuge Steigungen vorausschauend meistern und die Antriebsleistung gezielt optimieren. Rechtzeitig erhöht die Brennstoffzelle dann ihre Leistung, lädt gezielt die Hochvoltbatterie auf und stellt so sicher, dass beim Anstieg genügend Leistung bei hoher Effizienz bereitsteht.

Betankt wurden die Brennstoffzellen-Lkw mit Flüssigwasserstoff über eine mobile Wasserstofftankstelle von Air Products (sLH2 Standard), die während der Erprobungen an der Testbasis im Wallis aufgebaut wurde.

„Die Testfahrzeuge legten insgesamt über 10.000 Kilometer und 146.000 Höhenmeter über mehrere Wochen zurück und bestätigten die hohe Reife und Leistungsfähigkeit der nächsten Generation der Brennstoffzellen-Lkw“, so der Hersteller. „Nach den Extremerprobungen zeigten die Systeme auch unter den herausfordernden Bedingungen der Alpen eine stabile und zuverlässige Performance. Die gewonnenen Daten fließen direkt in die Entwicklung ein und bringen die Serienreife einen weiteren Schritt näher.“

Im nächsten Schritt sollen im Rahmen einer Kleinserienproduktion 100 dieser weiterentwickelten Sattelzugmaschinen im Mercedes-Benz-Werk Wörth gebaut werden und ab Ende 2026 bei verschiedenen Kunden in den Praxisbetrieb gehen. Die großflächige Industrialisierung von Brennstoffzellen und die geplante Serienproduktion wasserstoffbetriebener Lkw mit Fokus auf Europa ist für die frühen 2030er-Jahre geplant.