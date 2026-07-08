Daimler Truck verkauft 1405 Elektro-Lkw und -Busse im Q2 2026 (+21 %)

Der Daimler-Truck-Konzern hat im zweiten Quartal 2026 86.707 Einheiten (Q2 2025: 80.607) abgesetzt. Das Segment Mercedes-Benz Trucks steigerte seinen Absatz auf 38.970 Einheiten (Q2 2025: 35.299).

Der Absatz von Trucks North America stieg auf 41.687 Einheiten (Q2 2025: 38.580). Der Absatz von Daimler Buses belief sich im Q2 2026 auf 6132 Einheiten (Q2 2025: 7027). Der Absatz von batterieelektrischen Lkw und Bussen stieg im Q2 2026 um 21 Prozent auf 1405 Einheiten (Q2 2025: 1162).

Mit der Integration der Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation in die neue Holding mit Toyota names Archion am 1. April 2026 beziehen sich die Absatzzahlen nur noch auf fortgeführte Aktivitäten.

Daimler Truck wird bei der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals im August detailliert über die finanziellen und nichtfinanziellen Kennzahlen auf Konzern- und Segmentebene berichten.