Mercedes GLC mit EQ Technologie soll in fünf Versionen kommen

Bei der IAA Mobility in München hat Mercedes-Benz den neuen GLC als Elektroauto vorgestellt. Der 4,78 Meter lange GLC mit EQ Technologie startet als 400 4Matic mit 360-kW-Allradantrieb (490 PS), 94-kWh-Batterie, 713 Kilometer Reichweite und einer Ladeleistung von bis zu 330 kW. Das Portal JesMB will mehr zu dem kommenden Angebot erfahren haben.

Neben dem schon vorgestellten Allradler GLC 400 4Matic EQ wird Mercedes demnach vier weitere GLC-Modelle anbieten. Dazu gehören laut dem Bericht ein Hecktriebler mit rund 270 kW/367 PS und eine allradgetriebene AMG-Version mit über 400 kW/544 PS. Zwei Varianten sollen eine kostengünstigere LFP-Batterie mit etwa 64 kWh Speicherkapazität erhalten.

Die bei der Präsentation angekündigte Reichweite von bis zu 735 Kilometern dürfte sich auf den Hecktriebler mit 94-kWh-Batterie beziehen. Die bei der Vorstellung genannten 400 kW Ladeleistung sollen bei der AMG-Version möglich sein.

Die Batterie des GLC EQ besteht JesMB zufolge aus genauso vielen Zellen und Modulen wie beim bereits bestellbaren neuen CLA, der die vorrangig für Elektroautos konzipierte MMA (Mercedes Modular Platform) einführt. Allerdings sollen die Batteriezellen des als erstem Modell auf der E-Auto-Plattform MB.EA fahrenden Strom-GLC höher sein, wodurch auch das Batteriepaket um 1,4 Zentimeter dicker ist.

Zum Thema Laden an der 400-Volt-Säule heißt es von dem Mercedes-Portal, der DC-DC-Aufwärtswandler, der den Strom einer 400-Volt-Ladesäule auf die 800 Volt der Batterie hebt, werde in Deutschland wohl nur optional angeboten. Dieser Booster soll aber ohnehin nur 100 kW bieten, was die gleiche Ladeleistung ist, die der CLA an einer 400-Volt-Säule erreicht. Die Begründung von Mercedes: DC-Ladesäulen mit einer Ladeleistung von 100 bis 200 kW bieten ohnehin schon 800-Volt-Technik, ältere Tesla-„Supercharger“ ausgenommen.

Für das Cockpit wird es drei verschiedene Display-Konfigurationen geben. Serienmäßig sind ein 10,25-Zoll-Instrumenten-Display und ein 14-Zoll-Touchscreen, rechts davon wird ein Zierteil montiert. Hinter Letzterem verbirgt sich jedoch ein Monitor, der verschiedene Motive anzeigen kann. Mit dem Paket „Advanced Plus“ kommt der „Superscreen“ ins Auto, bei dem noch ein 14-Zoll-Bildschirm vor dem Beifahrersitz montiert wird. Die Topversion ist der 39,1 Zoll große „Hyperscreen“, bei dem die drei Monitore hinter der Scheibe nicht mehr durch einen schwarzen Steg getrennt sind.

Der neue Mercedes GLC 400 4Matic EQ soll noch vor Jahresende bestellbar sein. Die Produktion im Werk Bremen soll 2026 starten und die Auslieferungen im Frühjahr 2026 folgen.