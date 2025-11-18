Elektrischer Mercedes GLC von AMG soll potentestes SUV der Marke werden

Mercedes-Benz nimmt seit Kurzem Bestellungen für den jüngsten GLC auf der neuen Elektroauto-Plattform MB.EA-M an. Zuerst wird die hochwertige Version „GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie“ für mindestens 71.281 Euro verkauft. Weitere Modelle sollen folgen, insbesondere mehrere erschwinglichere. Das zukünftige Topmodell der Baureihe wird laut einem Bericht eine besonders potente Version mit fortschrittlicher E-Auto-Technologie der Mercedes-Submarke AMG.

Der elektrische GLC von AMG sei zwar mit dem regulären Mercedes-SUV verwandt, werde sich jedoch technisch deutlich von diesem Fahrzeug unterscheiden, berichtet Autocar. Er werde in hohem Maße auf den Antriebsstrang der E-Auto-Plattform AMG.EA zurückgreifen, der erstmals im Technologieträger GT XX vorgestellt wurde.

Der elektrische AMG-GLC wird demnach mit drei Axialflussmotoren ausgestattet, einem an der Vorderachse und zwei weiteren an der Hinterachse. Damit soll sich eine Systemleistung von über 671 kW (912 PS) ergeben, was fast doppelt so viel ist wie beim aktuell erhältlichen GLC mit 360 kW (490 PS). Damit werde das Elektroauto das drittstärkste AMG-Modell aller Zeiten und das leistungsstärkste AMG-SUV. Insider sprechen von einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter drei Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.

The new Mercedes GLC is set to offer HOW much bhp? 🤯 https://t.co/ZEGP2ZQnBG pic.twitter.com/lAChoJ7UoM — Autocar (@autocar) November 16, 2025

Wesentlich für die Leistung des elektrischen Top-GLC soll die neueste Batterietechnologie von AMG sein: Anstelle der prismatischen Zellen, die in den Standardversionen des GLC mit reinem E-Antrieb verwendet werden, sollen neue zylindrische Zellen zum Einsatz kommen. Sie sollen eine überlegene Leistungsdichte und bessere thermische Eigenschaften bieten als die prismatischen Akkus der regulären Modelle. Das 800-Volt-Batteriesystem soll über Direktkühlung für jede einzelne Zelle verfügen, um eine optimale Betriebstemperatur aufrechtzuerhalten.

Laut AMG-Quellen, die mit Autocar gesprochen haben, ist das neue thermische Batteriemanagement zentral dafür, die hohen Entladeraten aufrechtzuerhalten, die für den Antrieb der Konfiguration mit drei Elektromotoren erforderlich sind. Auch die konstante Ladeleistung von 400 kW soll dadurch möglich sein, die regulären Modelle schaffen maximal 330 kW. Der Elektro-GLC von AMG soll auch einen simulierten Schaltmodus erhalten sowie einen Soundsimulator, der den Klang eines V8-Motors erzeugt.