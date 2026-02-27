Mercedes meldet hohe Nachfrage nach neuen Elektroautos CLA und GLC

Die elektrischen Mercedes-Modelle CLA und GLC sind so gefragt, dass Kunden, die jetzt bestellen, leicht ein halbes Jahr auf ihr Auto warten müssen. Schon vor der Entscheidung der Bundesregierung, eine neue Elektroauto-Kaufprämie einzuführen, sei die Nachfrage erheblich gestiegen, sagte Mercedes-Vertriebsvorstand Mathias Geisen im Gespräch mit Auto Motor und Sport.
„Wir lagen bereits im vierten Quartal des letzten Jahres deutlich über dem Vorquartal – bei den batterieelektrischen Fahrzeugen betrug der Zuwachs 18 Prozent“, so Geisen. Besonders stark steige aktuell die Nachfrage für die elektrischen Modelle CLA und GLC, erklärte der Manager. Was Mercedes besonders positiv stimme, seien die Auftragseingänge für den CLA. Der GLC stehe noch nicht einmal in den Verkaufsräumen, sei aber ebenfalls sehr gefragt.
„Aufgrund der hohen Nachfrage liegen wir bei der Lieferfähigkeit mittlerweile weit in der zweiten Jahreshälfte und versuchen bereits, die Produktionskapazität überall zu erhöhen, wo wir können“, berichtete Geisen. Die Kaufprämie spielt seiner Ansicht nach für den Nachfrageboom keine Rolle: „Für uns ist wichtig, dass wir Autos anbieten, die für den Kunden per se attraktiv sind – das ist unser Fokus. Wir wollen keine Autos bauen, die nur dann am Markt funktionieren, wenn sie gefördert werden.“
Der jüngste CLA fährt auf der neuen, vorrangig für Elektroautos konzipierten Mercedes Modular Architecture (MMA). Er startete im letzten Jahr als Limousine, wenig später folgte eine Kombiversion. Die Leistung des CLA mit EQ Technologie reicht derzeit von 165 kW (224 PS) bis 260 kW (354 PS), die Reichweite nach WLTP-Norm von 543 bis 792 Kilometern. Los geht es bei 49.420,70 Euro. Neben den rein elektrischen Versionen gibt es die Baureihe auch mit Hybridantrieb.
Der 2025 nach dem aktuellen CLA eingeführte neue GLC ist in den Ausführungen mit Batterieantrieb das erste Modell auf der Elektroauto-Plattform MB.EA-M (Mercedes-Benz Electric Architecture). Die zunächst einzige bestellbare Variante mit 360 kW (489 PS) Leistung und 673 Kilometer Reichweite Mercedes GLC mit EQ Technologie kostet hierzulande mindestens 71.281 Euro. Weitere Ausführungen werden erwartet.
Kommentare
MrBlueEyes meint
Ein voll ausgestatteter GLC EQ kostet Liste 100.000€ und kommt ca, 150 Km weniger weit nach WLTP als der ebenfalls voll ausgestattete iX3 (ja, paar weniger Optionen verfügbar) für ca. 85.000€
Naja, muss man wollen… zudem wäre der Unterschied im Leasing bei uns für mein Beispiel bei stolzen 200€ …ziemlich selbstbewusst von Mercedes vor dem Hintergrund der Performance der Konkurrenz…
Ende 2026 oder Anfang ´27, wenn wir valide Verkaufszahlen haben, wird es erst spannend…
Ben meint
Ach schade, noch dem Akkuskandal und Verarsche am deutschen Kunden ist Mercedes natürlich erstmal raus, tja nach dem Abgasskandal, den kommenden Hybridskandal nun ein Akkuskandal, und da wundert man sich warum die deutsche Autoindustrie auf dem absteigenden Ast ist.
Marcel meint
Artikel nicht richtig gelesen beim Schräubchen Drehen oder reicht das beim Hauptschulabschluss erworbene Textverständnis dafür nicht aus?
Die Mercedes werden, im Gegensatz zu Teslas F a sch o mobilen gut nachgefragt.
GuteFrage meint
Die Nachfrage nach elektrischen Autos ist einfach zu gering und man schafft seine CO2-Ziele nicht, aber gleichzeitig kann man nicht schnell genug produzieren?
Gunnar meint
Wie so immer bei solchen Meldungen vermisse ich konkrete Zahlen, Daten, Fakten.
Wie hoch ist der Auftragseingang? Wie hoch ist die aktuelle Produktionsrate? Welche Produktionsrate wird als Ziel in sagen wir mal 6 Monaten ausgegeben?
Micha meint
Warum sollte sich Mercedes hier in die Karten schauen lassen? Sie werden als AG genau die Zahlen veröffentlichen, die sie müssen. Der Rest ist Marketing.