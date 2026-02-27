Mercedes meldet hohe Nachfrage nach neuen Elektroautos CLA und GLC

Die elektrischen Mercedes-Modelle CLA und GLC sind so gefragt, dass Kunden, die jetzt bestellen, leicht ein halbes Jahr auf ihr Auto warten müssen. Schon vor der Entscheidung der Bundesregierung, eine neue Elektroauto-Kaufprämie einzuführen, sei die Nachfrage erheblich gestiegen, sagte Mercedes-Vertriebsvorstand Mathias Geisen im Gespräch mit Auto Motor und Sport.

„Wir lagen bereits im vierten Quartal des letzten Jahres deutlich über dem Vorquartal – bei den batterieelektrischen Fahrzeugen betrug der Zuwachs 18 Prozent“, so Geisen. Besonders stark steige aktuell die Nachfrage für die elektrischen Modelle CLA und GLC, erklärte der Manager. Was Mercedes besonders positiv stimme, seien die Auftragseingänge für den CLA. Der GLC stehe noch nicht einmal in den Verkaufsräumen, sei aber ebenfalls sehr gefragt.

„Aufgrund der hohen Nachfrage liegen wir bei der Lieferfähigkeit mittlerweile weit in der zweiten Jahreshälfte und versuchen bereits, die Produktionskapazität überall zu erhöhen, wo wir können“, berichtete Geisen. Die Kaufprämie spielt seiner Ansicht nach für den Nachfrageboom keine Rolle: „Für uns ist wichtig, dass wir Autos anbieten, die für den Kunden per se attraktiv sind – das ist unser Fokus. Wir wollen keine Autos bauen, die nur dann am Markt funktionieren, wenn sie gefördert werden.“

Der jüngste CLA fährt auf der neuen, vorrangig für Elektroautos konzipierten Mercedes Modular Architecture (MMA). Er startete im letzten Jahr als Limousine, wenig später folgte eine Kombiversion. Die Leistung des CLA mit EQ Technologie reicht derzeit von 165 kW (224 PS) bis 260 kW (354 PS), die Reichweite nach WLTP-Norm von 543 bis 792 Kilometern. Los geht es bei 49.420,70 Euro. Neben den rein elektrischen Versionen gibt es die Baureihe auch mit Hybridantrieb.

Der 2025 nach dem aktuellen CLA eingeführte neue GLC ist in den Ausführungen mit Batterieantrieb das erste Modell auf der Elektroauto-Plattform MB.EA-M (Mercedes-Benz Electric Architecture). Die zunächst einzige bestellbare Variante mit 360 kW (489 PS) Leistung und 673 Kilometer Reichweite Mercedes GLC mit EQ Technologie kostet hierzulande mindestens 71.281 Euro. Weitere Ausführungen werden erwartet.