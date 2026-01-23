Höhere Nachfrage nach BMW iX3 und Mercedes GLC mit EQ Technologie als erwartet

BMW und Mercedes liefern ab diesem Jahr zwei neue vollelektrische SUV der Mittelklasse auf neuen Plattformen aus. Beide Modelle führen neben fortschrittlicher Technik auch eine neue Designsprache bei den Premiummarken ein. Der BMW iX3 und der Mercedes-Benz GLC mit EQ Technologie kommen besser an als erwartet.
Mercedes-Benz baut den neuen vollelektrischen GLC im Werk Bremen bereits im Dreischichtbetrieb, ergänzt durch zusätzliche Schichten an Samstagen, um die hohe Nachfrage zu bewältigen. Das hat der Spiegel aus dem Umfeld des Unternehmens erfahren.
Schon zuvor hatte Mercedes-Vertriebsvorstand Mathias Geisen bei der Vorstellung der Absatzzahlen von 2025 gesagt: „Nach dem herausragenden Start des neuen CLA übertrifft nun auch die Nachfrage nach dem neuen vollelektrischen GLC unsere Erwartungen deutlich.“ Der Auftragsbestand reiche bereits bis weit in die zweite Hälfte des Jahres 2026, hieß es vom Unternehmen weiter.
Der Mercedes GLC mit EQ Technologie ist das erste Modell einer neuen Mercedes-Fahrzeugfamilie mit einer verfeinerten Designsprache und der vom KI-gesteuerten MB.OS-Superhirn angetriebenen Intelligenzen. „Konsequent als batterieelektrisches Fahrzeug konzipiert, punktet er bei Performance, Reichweite, Effizienz und Ladegeschwindigkeit“, wirbt der Hersteller. Gleichzeitig setze er in seiner Klasse neue Maßstäbe bei Design, Wertanmutung, Vielseitigkeit und Raumangebot.
Der neue GLC mit Batterieantrieb führt die Elektroauto-Plattform MB.EA-M ein und bietet noch mehr Bein- und Kopffreiheit als die konventionell angetriebenen Geschwistermodelle und eine hohe Anhängelast. Beim Einsteigen werden Kunden vom neuen „MBUX Hyperscreen“ begrüßt. Mit 99,3 Zentimeter (39,1 Zoll) ist er der bisher größte Bildschirm in einem Mercedes. Die zum Start verfügbare Version für 71.281 Euro beschleunigt mit 360 kW (489 PS) Leistung in 4,3 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Maximal ist Tempo 210 möglich, die Reichweite beträgt 673 WLTP-Kilometer. Weitere Ausführungen sind geplant.
Auch der neue BMW iX3 kommt laut dem Spiegel gut an und soll sowohl von Privat- als auch von Flottenkunden „erfreulich stark nachgefragt“ sein. Es gebe einen „sehr hohen Bestelleingang“, heiße es aus BMW-Kreisen. Deshalb wollten die Bayern die Produktion in ihrem neuen Werk im ungarischen Debrecen beschleunigen und früher als geplant eine weitere Schicht einführen.
Beim vollelektrischen BMW iX3 gibt es dem Bericht zufolge eine besonders hohe „Eroberungsrate“: Jeder dritte iX3-Besteller sei ein Neukunde. Schon vor etwa zwei Wochen ließ ein Manager verlauten, das allein mit Blick auf den europäischen Markt die aktuellen Aufträge fast die gesamte Produktionskapazität für 2026 abdeckten. Der Auftragsbestand übertreffe die Erwartungen „bei Weitem“.
Der iX3 ist das erste Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“. Bisher hat BMW auf für unterschiedliche Antriebsarten geeignete Architekturen gesetzt, was größere Kompromisse erfordert. Die Neue Klasse soll mit drei Schlüsseltechnologien punkten: einem besonders effizienten E-Antrieb mit 800-Volt-Architektur und neuen Rundzellen für hohe Reichweiten und Ladeleistungen, einer leistungsfähigen Elektronikplattform zur intelligenten Steuerung zentraler Fahrzeugfunktionen sowie dem digitalen Innenraumkonzept Panoramic iDrive. BMW unterstreicht auch die neue, für alle künftigen Modelle unabhängig des Antriebs entwickelte Designsprache und ein ganzheitlich nachhaltiges Fahrzeugkonzept.
Der iX3 ist in der ersten von mehreren erwarteten Varianten ab 68.900 Euro bestellbar. Dafür gibt es unter anderem 345 kW (469 PS) Leistung für den Sprint von 0 auf Tempo 100 in 4,9 Sekunden und 210 km/h Höchstgeschwindigkeit. Mit einer Ladung sind offiziell bis zu 805 Kilometer möglich.
Kommentare
Gerry meint
…von der hohen Nachfrage überrascht 😂.
So wie bei jedem neuen ElektroPKW der die letzten 10 Jahre auf den Markt kam.👍
Futureman meint
Dieses Jahr wird entscheidend für den Wandel zur E-Mobilität sein. Denn durch diese beiden Modelle sind langsam alle Bereiche abgedeckt. Dazu ist bei vielen Modellen das E-Modell günstiger als der Verbrenner bzw. preisgleich.
Dazu noch die Förderung im niedrigen Einstiegsbereich. Damit wird zum Jahresende zum ersten mal auffallen, dass der Benzin- und Dieselabsatz in Deutschland zurückgeht.
Jörg2 meint
Hersteller mit beiden Beinen im Flottegeschäft haben regelmäßig die Leasing-Ersatzbestellungen bei Neumodellen.
Von VW kommen auch regelmäßg, bei Neumodellen, „Überraschungs“-Meldungen.
Feiner Start.
Der lange Weg ist wichtig.
Thorsten 0711 meint
Wird auch Zeit für neue deutsche Modelle mit Habenwilleffekt. Ich sehe für die Zukunft vor allem Xpeng technologisch und BYD für Massenmodelle als großen Konkurrenten für europäische Hersteller.
IX3 und GLC EQ würden mir auch sehr gut gefallen. Die passen nur nicht zu meinem Budget :-)
LOL meint
Was die Leute wollen BEVs kaufen .. NEIN ECHT OOOH
zu hohe nachfrage -> Managementversagen, man hat es falsch eingeschätzt
brainDotExe meint
Warum soll das Managementversagen sein?
An anderer Stelle würde mal gesagt, dass vom Verbrenner X3 ca. 150.000 Fahrzeuge pro Jahr in Europa abgesetzt werden.
Rechnet man die zu erwartenden 75.000 iX3 dieses Jahr dazu, ist man bei 225.000 Fahrzeugen, das entspricht einem BEV Anteil in der Baureihe von ca. 33%.
Das ist deutlich über dem europäischen Durchschnitt, also ja, damit hat keiner gerechnet, genau so wie beim i4, da ist der Anteil sogar noch höher.
Das deckt sich auch mit den im Artikel erwähnten Eroberungen, BMW hat vermutlich nicht mit derart vielen Neukunden gerechnet, das Ziel ist es eher die Bestandskunden abzuholen.
Gunnar meint
Viel Text, wenig Klarheit, alles ziemlich schwammig. Bin ich der einzige, der konkrete Zahlen vermisst?
Wie hoch sind die Bestelleingänge? Wie viele Fahrzeuge werden täglich/wöchentlich/jährlich produziert?
Ohne das ist das einfach nur Blabla.
MichaelEV meint
Konkrete Zahlen wirken halt nicht mehr so schön, da ist das „höhere Nachfrage als erwartet“ doch viel besser. Wenn man wenig erwartet kann man halt leicht positiv überrascht werden.
Andi EE meint
Das Problem ist ja nicht die Deutsche/Europäische Nachfrage die man mit diesen ersten Werken im Heimmarkt bedient. Es ist der Rest in anderen Märkten der dann kommen müsste.
brainDotExe meint
Das Werk hat eine jährliche Produktionskapazität von ca. 150.000 Fahrzeugen. Der iX3 wird aktuell dort exklusiv produziert.
Auf absehbare Zeit, wird neben dem iX3 dort zusätzlich lediglich der iX4 gebaut, welcher eine Nische darstellt.
Beim Produktionshochlauf wird in der Regel nicht die maximale Kapazität erreicht, man kann grob von 50% Auslastung ausgehen.
Das wären ca. 75.000 Fahrzeuge (da der iX4 erst im November startet) dieses Jahr. Das ist ein sehr hoher BEV Anteil innerhalb der Baureihe in Europa.
hu.ms meint
Die nachfrage nach BEV deutscher hersteller steigt, die teslas sinkt. War vor 3 jahren noch anders.
Wer macht was richtig oder falsch ?
Jörg2 meint
War Dein Trigger „Tesla“ nicht im Artikel und nun musst Du ihn Dir selbst geben!?
Fred Feuerstein meint
Besser hätte man es nicht sagen können.
LOL meint
MrBlueEyes meint
Das wundert nicht… beides eindrucksvolle neue Premium-BEV…
Die Deutschen kommen spät, aber rollen den Markt ganz sicher von hinten auf…
Freut mich, dass es nun derart vorwärts geht… im Jahre 2030 wird der BEV-Markt so weit fortgeschritten sein, dass man sich rechtfertigen wird müssen, warum man noch so einen schnöden und langweiligen Verbrenner wöllte…
Die Zukunft ist elektrisch 👍
MichaelEV meint
Ist ja dringend notwendig, dass das so passiert!
Mit den CO2-Flottenzielen im Jahr 2030 würden aktuelle GLC-Verbrenner max. 8.200 bis ca. 11.000 € Strafe nach sich ziehen (aktuell 4.200 bis 7.000 €), für jedes einzelne Fahrzeug! Und die Kompensationsleistung (um die Strafen vermeiden zu können) geht pro BEV von ca. 8.500 € auf ca. 4.500 € zurück.
David meint
Man könnte auch als Hersteller auf den Effekt setzen, einfach nur Verbrenner zu verkaufen und sie später in der Kalkulation um den Preis des Strafzahlung teurer zu machen. Denn kein Konkurrent wird seine Verbrennerproduktion aus dem Elektroauto-Verkauf subventionieren. Wer also 2030 noch einen Verbrenner kaufen möchte, wird das sicher tun können, es kostet dann aber richtig. Der Anreiz Elektroautos zu bauen, liegt darin, weil nach der Diffusionforschung klar ist, dass sich dieser Antrieb durchsetzen wird. Will man also in einem Jahrzehnt noch Autos bauen, wird man diese Antriebsform im Angebot haben müssen. Genau diese Gedanken kommen jetzt gerade den japanischen Herstellern.