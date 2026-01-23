Höhere Nachfrage nach BMW iX3 und Mercedes GLC mit EQ Technologie als erwartet

BMW und Mercedes liefern ab diesem Jahr zwei neue vollelektrische SUV der Mittelklasse auf neuen Plattformen aus. Beide Modelle führen neben fortschrittlicher Technik auch eine neue Designsprache bei den Premiummarken ein. Der BMW iX3 und der Mercedes-Benz GLC mit EQ Technologie kommen besser an als erwartet.

Mercedes-Benz baut den neuen vollelektrischen GLC im Werk Bremen bereits im Dreischichtbetrieb, ergänzt durch zusätzliche Schichten an Samstagen, um die hohe Nachfrage zu bewältigen. Das hat der Spiegel aus dem Umfeld des Unternehmens erfahren.

Schon zuvor hatte Mercedes-Vertriebsvorstand Mathias Geisen bei der Vorstellung der Absatzzahlen von 2025 gesagt: „Nach dem herausragenden Start des neuen CLA übertrifft nun auch die Nachfrage nach dem neuen vollelektrischen GLC unsere Erwartungen deutlich.“ Der Auftragsbestand reiche bereits bis weit in die zweite Hälfte des Jahres 2026, hieß es vom Unternehmen weiter.

Der Mercedes GLC mit EQ Technologie ist das erste Modell einer neuen Mercedes-Fahrzeugfamilie mit einer verfeinerten Designsprache und der vom KI-gesteuerten MB.OS-Superhirn angetriebenen Intelligenzen. „Konsequent als batterieelektrisches Fahrzeug konzipiert, punktet er bei Performance, Reichweite, Effizienz und Ladegeschwindigkeit“, wirbt der Hersteller. Gleichzeitig setze er in seiner Klasse neue Maßstäbe bei Design, Wertanmutung, Vielseitigkeit und Raumangebot.

Der neue GLC mit Batterieantrieb führt die Elektroauto-Plattform MB.EA-M ein und bietet noch mehr Bein- und Kopffreiheit als die konventionell angetriebenen Geschwistermodelle und eine hohe Anhängelast. Beim Einsteigen werden Kunden vom neuen „MBUX Hyperscreen“ begrüßt. Mit 99,3 Zentimeter (39,1 Zoll) ist er der bisher größte Bildschirm in einem Mercedes. Die zum Start verfügbare Version für 71.281 Euro beschleunigt mit 360 kW (489 PS) Leistung in 4,3 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Maximal ist Tempo 210 möglich, die Reichweite beträgt 673 WLTP-Kilometer. Weitere Ausführungen sind geplant.

Auch der neue BMW iX3 kommt laut dem Spiegel gut an und soll sowohl von Privat- als auch von Flottenkunden „erfreulich stark nachgefragt“ sein. Es gebe einen „sehr hohen Bestelleingang“, heiße es aus BMW-Kreisen. Deshalb wollten die Bayern die Produktion in ihrem neuen Werk im ungarischen Debrecen beschleunigen und früher als geplant eine weitere Schicht einführen.

Beim vollelektrischen BMW iX3 gibt es dem Bericht zufolge eine besonders hohe „Eroberungsrate“: Jeder dritte iX3-Besteller sei ein Neukunde. Schon vor etwa zwei Wochen ließ ein Manager verlauten, das allein mit Blick auf den europäischen Markt die aktuellen Aufträge fast die gesamte Produktionskapazität für 2026 abdeckten. Der Auftragsbestand übertreffe die Erwartungen „bei Weitem“.

Der iX3 ist das erste Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“. Bisher hat BMW auf für unterschiedliche Antriebsarten geeignete Architekturen gesetzt, was größere Kompromisse erfordert. Die Neue Klasse soll mit drei Schlüsseltechnologien punkten: einem besonders effizienten E-Antrieb mit 800-Volt-Architektur und neuen Rundzellen für hohe Reichweiten und Ladeleistungen, einer leistungsfähigen Elektronikplattform zur intelligenten Steuerung zentraler Fahrzeugfunktionen sowie dem digitalen Innenraumkonzept Panoramic iDrive. BMW unterstreicht auch die neue, für alle künftigen Modelle unabhängig des Antriebs entwickelte Designsprache und ein ganzheitlich nachhaltiges Fahrzeugkonzept.

Der iX3 ist in der ersten von mehreren erwarteten Varianten ab 68.900 Euro bestellbar. Dafür gibt es unter anderem 345 kW (469 PS) Leistung für den Sprint von 0 auf Tempo 100 in 4,9 Sekunden und 210 km/h Höchstgeschwindigkeit. Mit einer Ladung sind offiziell bis zu 805 Kilometer möglich.