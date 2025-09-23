Privatkundentreue zu Tesla sinkt, VW, BMW und Cupra profitieren

Die Markenbindung von Tesla im deutschen Privatkundenmarkt nimmt seit fünf Jahren spürbar ab. Das haben die Marktforscher von Dataforce mit einer aktuellen Auswertung festgestellt.
Besonders zwischen Januar und April 2025 zeigen die Daten von Dataforce deutliche Verschiebungen im Wechselverhalten („Conquest Rates“) – zugunsten starker Wettbewerber im E‑Auto-Segment.
Top 3 Marken, die Tesla-Kunden gewinnen:
- Volkswagen: 13,0 %
- BMW Group: 11,3 %
- Cupra: 10,7 %
„Cupra und BMW setzen mit attraktiven, klar positionierten E‑Modellen gezielt Impulse gegen Tesla und treffen die Erwartungen von Privatkundinnen und -kunden“, so die Analysten. Der Wettbewerb um loyale E‑Fahrer verschärfe sich, Tesla sei nicht mehr konkurrenzlos.
Kommentare
MrBlueEyes meint
Außerhalb der Bubble nimmt man augenscheinlich durchaus wahr, dass es mittlerweile bessere und technisch fortschrittlichere BEVs gibt…
paule meint
Was soll ein VW-finanziertes Werbeportal auch anderes schreiben?
Fliegender Holländer meint
Dein Aluhut sitzt zu eng, das Hirn wird nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. :-D
Future meint
Früher gab es ja nichts anderes als Tesla. Jetzt sorgt auch die Quoten dafür, dass die anderen auch mal mehr verkaufen müssen von den unbeliebten Elektrodingern. Aber das Hauptgeschäft sind leider immer noch die beliebten dreckigen Verbrenner. Die müssen endlich verschwinden aus den Autohäusern in den Gewerbegebieten.
Ossisailor meint
Das werden sie auch. Mit der Zeit halt.
Es gibt kein Land, in dem bestehende Hersteller von heute auf morgen nur noch BEV bauen. Selbst in China werden noch 50 % reine Verbrenner verkauft, hinzu noch ein hoher Prozentsatz Hybride, also auch Verbrenner. Der BEV-Anteil ist dort auch noch unter 30 %.
Vom USA-Markt wollen wir erst gar nicht reden.
Future meint
Deshalb ist die Quote auch so wichtig. Aber genau dagegen lobbyieren die dreckigen Hersteller mit Zipse und Kallänius, um so lange wie möglich weiterzumachen wie bisher. Das läuft in China alles deutlich besser, beispielsweise durch Vorteile mit dem Elektroauto bei der Zulassungslotterie.