Privatkundentreue zu Tesla sinkt, VW, BMW und Cupra profitieren

Die Markenbindung von Tesla im deutschen Privatkundenmarkt nimmt seit fünf Jahren spürbar ab. Das haben die Marktforscher von Dataforce mit einer aktuellen Auswertung festgestellt.

Besonders zwischen Januar und April 2025 zeigen die Daten von Dataforce deutliche Verschiebungen im Wechselverhalten („Conquest Rates“) – zugunsten starker Wettbewerber im E‑Auto-Segment.

Top 3 Marken, die Tesla-Kunden gewinnen:

Volkswagen: 13,0 %

BMW Group: 11,3 %

Cupra: 10,7 %

„Cupra und BMW setzen mit attraktiven, klar positionierten E‑Modellen gezielt Impulse gegen Tesla und treffen die Erwartungen von Privatkundinnen und -kunden“, so die Analysten. Der Wettbewerb um loyale E‑Fahrer verschärfe sich, Tesla sei nicht mehr konkurrenzlos.