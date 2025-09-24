Autokauf-Umfrage: Nachhaltigkeit ja, aber nicht um jeden Preis

Der ökologische Fußabdruck eines Autos spielt für deutsche Autokäufer durchaus eine Rolle, allerdings eher als sekundärer Faktor. Das zeigt eine Umfrage der Neu- und Gebrauchtwagen-Online-Plattform Carwow mit über 1.000 Teilnehmern. Zwar bewerten insgesamt 36 Prozent der Befragten Nachhaltigkeit beim Autokauf als sehr wichtig, doch fast ebenso viele (28 %) geben an, dass Umweltaspekte für sie überhaupt keine Rolle spielen. Weitere 27 Prozent zeigen sich unentschlossen.

Noch deutlicher wird das Spannungsfeld zwischen Umweltbewusstsein und Alltagspraxis bei der Frage nach konkreten Verzichtsbereitschaften: Nur 23 Prozent der Teilnehmenden würden beim Autokauf definitiv auf Komfort oder Markenprestige verzichten, wenn das Fahrzeug dafür nachhaltiger wäre. Die Mehrheit bleibt zögerlich: 39 Prozent sagen vielleicht und weitere 39 Prozent klar nein.

Philipp Sayler von Amende, Geschäftsführer von Carwow Deutschland: „Unsere Umfrage zeigt: Nachhaltigkeit ist beim Autokauf zwar ein wünschenswerter Faktor, aber noch kein durchschlagendes Entscheidungskriterium. Für viele Konsument:innen sind Preis, Komfort und Image wichtiger. Es braucht stärkere Anreize und greifbare Vorteile, um nachhaltige Mobilität zu etablieren.“

Die Ergebnisse der Carwow-Umfrage decken sich mit anderen aktuellen Auswertungen: Laut der Targobank-Autostudie 2025 priorisieren deutsche Autofahrer vor allem Anschaffungskosten (32 %) und Reichweite (29 %). Umweltverträglichkeit landet mit nur 12 Prozent weit abgeschlagen. Auch laut DAT-Report 2023 spielen ökologische Motive vorrangig bei jenen eine Rolle, die sich aktiv für E-Autos entscheiden – insgesamt bleibt diese Gruppe jedoch klein.

Für junge, urbane, technikaffine Käufer ist Nachhaltigkeit laut der Studie zunehmend auch Prestigefaktor. „In der Premiumklasse kann ein klar kommunizierter Nachhaltigkeitsanspruch sogar imagefördernd wirken – solange er nicht im Widerspruch zu Komfort oder Luxus steht“, so Carwow.

Die Umfrage zeigt ein gespaltenes Bild: Umweltbewusstsein ist bei deutschen Autokäufern angekommen, aber noch kein dominierender Treiber. Damit sich das ändert, braucht es aus Sicht von Carwow vor allem eines: Mehr konkrete Vorteile für Verbraucher, welche nachhaltige Entscheidungen attraktiv machen – von finanziellen Einsparungen bis zu regulatorischen Vorteilen in Umweltzonen.