EnBW und REWE Group eröffnen 400. gemeinsamen Schnellladestandort

Die Kooperationspartner REWE und EnBW haben die Eröffnung des 400. gemeinsamen Schnellladestandorts in Deutschland am Penny-Markt in Essen-Kray verkündet. Der Jubiläumsstandort bietet acht HPC-Ladepunkte (High Power Charging) mit bis zu 400 Kilowatt Ladeleistung, an denen E-Autos je nach Modell bis zu 400 Kilometer Reichweite in 15 Minuten laden können.

REWE, Penny und EnBW haben im Oktober 2022 den ersten gemeinsamen Standort in Betrieb genommen, nun folgte der 400. Das sind knapp 1.800 HPC-Ladepunkte, rund ein Viertel der Schnellladepunkte, die die EnBW aktuell in Deutschland betreibt. Dieser Meilenstein unterstreiche die Bedeutung der Partnerschaft für den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur in Deutschland, erklärt der Energiekonzern.

Die neuesten Ladepunkte der Kooperation befinden sich direkt auf den Parkplätzen der REWE- und Penny-Märkte. Wie alle Standorte werden sie mit Ökostrom betrieben. Dass das für beide Seiten aufgeht, zeigt die Erweiterung der Kooperation, die die Unternehmen Ende vergangenen Jahres beschlossen haben: Bis 2030 sollen im Rahmen der Zusammenarbeit bis zu 1.000 gemeinsame Standorte entstehen.

Telerik Schischmanow, Finanzvorstand der REWE Group: „Der Einzelhandel ist ein wichtiger Akteur bei der Mobilitätswende. Gemeinsam mit unserem Partner EnBW fördern wir die nachhaltige Mobilität – direkt auf den Parkplätzen unserer REWE- und Penny-Märkte. Ein sehr gelungenes Beispiel für branchenübergreifende Zusammenarbeit.“

Volker Rimpler, der als Chief Technology Officer den Ausbau des flächendeckenden Schnellladenetzes der EnBW mobility+ verantwortet: „Als Kundin und Kunde möchte ich mich darauf verlassen, dort Schnellladeinfrastruktur zu finden, wo ich mein E-Fahrzeug sowieso kurz abstelle. Unsere branchenübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht das: Während ich einkaufen gehe, lädt mein E-Auto.”

Mit dem Joint Venture Smatrics EnBW baut das Energieunternehmen auch in Österreich Schnellladestandorte an REWE-Group-Standorten aus. Dort können Kunden an den Filialen von Billa, Billa Plus, Penny und Bipa schnellladen.