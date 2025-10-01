China-Batterie-Riese CATL bietet Zusammenarbeit mit europäischen Firmen an

Der chinesische Batterie-Riese CATL ist bereit, europäischen Herstellern von Energiespeichern für Elektroautos dabei zu helfen, eine regionale Industrie aufzubauen. Bisher ist bei Akkus China führend, Europa droht daher bei Elektroautos eine riskante Abhängigkeit.

Matt Shen, General Manager von CATL für Europa, sagte gegenüber der Financial Times, dass lokale Batteriehersteller Hilfe benötigten, um die hohen Produktionskosten und Herausforderungen in der Lieferkette in der Region zu bewältigen. Dies hätte bislang ihre Bemühungen um eine Produktion in großem Maßstab zu wettbewerbsfähigen Preisen behindert.

Der europäische Markt sei groß genug für mehrere Batteriefertiger, so Shen. Die Regierung Chinas hat Beschränkungen für den Austausch von Technologien und Ausrüstung im Bereich der fortschrittlichen Batterieproduktion verhängt. Der CATL-Manager spricht sich aber dafür aus, durch Zusammenarbeit den Wandel zur Elektromobilität möglich zu machen.

Der weltweit größte Hersteller von E-Fahrzeug-Batterien hat laut dem Bericht seinen Anteil am europäischen Markt rasch ausgebaut und ihn von 37 Prozent im letzten Jahr auf 45 Prozent gesteigert. Der weltweite Marktanteil lag in den ersten sieben Monaten des Jahres bei 37 Prozent, verglichen mit den 18 Prozent des chinesischen Batterie- und E-Fahrzeug-Konzerns BYD.

CATL hat im Rahmen der Messe IAA Mobility in München zwei neue, speziell für den europäischen Markt entwickelte Batterieprodukte vorgestellt. Das eine verspricht eine Reichweite von 758 Kilometern und eine Lebensdauer von 12 Jahren. Das andere soll auch bei sehr niedrigen Temperaturen in 20 Minuten eine Reichweite von 410 Kilometern laden können.

CATL setzt auf Europa

Das chinesische Unternehmen plant außerdem, seine Batteriewechsel- und Recyclingtechnologie nach Europa zu bringen. CATL produziert bereits Akkus in Deutschland und Ungarn. Mit dem europäischen Autokonzern Stellantis baut man eine neue Fabrik in Spanien, die Ende nächsten Jahres den Betrieb aufnehmen soll.

Europa tut sich bislang schwer damit, der chinesischen Dominanz bei Batterien etwas entgegenzusetzen. Die Bemühungen erhielten in diesem Jahr mit der Insolvenz des ambitionierten schwedischen Akku-Start-ups Northvolt einen großen Dämpfer. Es häufen sich Warnungen, dass Europa zu abhängig von China bei wichtigen Technologien für die Energiewende ist.

Shen sagte, CATL sei offen für Gespräche über Gemeinschaftsunternehmen nicht nur mit anderen Automobilherstellern, sondern auch mit Batterieherstellern wie der französischen Automotive Cells Company (ACC), einem Joint Venture zwischen Stellantis, Mercedes-Benz und TotalEnergies.

Der Manager räumte ein, dass CATL und andere Unternehmen mit einem Mangel an Fachkräften, hohen Energiekosten und Einschränkungen in der Lieferkette zu kämpfen hätten. „Die Gesamtkosten für die Produktion von Batterien in Europa sind sehr hoch“, sagte Shen. „Alle haben ähnliche Probleme, deshalb wollen wir mit allen zusammenarbeiten.“