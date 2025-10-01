Polestar 3 künftig mit 800-Volt-Architektur und bis zu 350 kW Ladeleistung

Polestar 3, das Flaggschiff-SUV des schwedisch-chinesischen Elektroautobauers, erhält für das Modelljahr 2026 Hardware-Updates. Die Gesamtleistung verbessert sich deutlich durch die neue 800-Volt-Elektroarchitektur mit einer Leistungssteigerung, schnellerem Gleichstrom-Laden (DC) und höherer Rechenkapazität des Zentralcomputers.
„Die Updates am Polestar 3 sind so umfangreich, dass es sich wie ein völlig neues Auto anfühlt“, sagt CEO Michael Lohscheller. „Mit diesem Upgrade halten wir unser Versprechen, unseren Kundinnen und Kunden durch Software Over-the-Air- und Hardware-Updates Mehrwert zu bieten. Der ohnehin schon beeindruckende Polestar 3 ist jetzt besser als je zuvor.“
Das Modelljahr 2026 markiert einen technologischen Sprung für den Polestar 3 und seine SPA2-Plattform durch die Einführung einer 800-Volt-Elektroarchitektur. Dieses Upgrade ermöglicht deutlich schnelleres DC-Laden mit einer Spitzenleistung von bis zu 350 kW. Der Ladeprozess von 10 bis 80 Prozent kann damit in 22 Minuten abgeschlossen werden – über 25 Prozent schneller als zuvor.
Die neue Architektur sorgt zudem für eine gesteigerte Effizienz von bis zu sechs Prozent im WLTP-Zyklus und unterstützt die Integration neuer Lithium-Ionen-Batterien des Zulieferers CATL: ein 92-kWh-Batteriepaket für die Heckmotor-Version und ein 106-kWh-Batteriepaket für die Dual-Motor- und Performance-Varianten. Damit lassen sich pro Ladung nach WLTP-Norm von 593 bis 635 Kilometer zurücklegen.
Künftig bis zu 500 kW (680 PS)
Alle Varianten des Polestar 3 profitieren nun von einem neuen, intern entwickelten Permanentmagnet-Synchron-Motor an der Hinterachse mit mehr Leistung im Vergleich zum Vorgänger. In Kombination mit einem asynchronen Frontmotor erreicht die neue Konfiguration in der Performance-Variante eine Gesamtleistung von bis zu 500 kW (680 PS). Damit geht es in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Tempo 230.
Der Frontmotor verfügt nun über eine automatische Abkopplungsfunktion, wenn er nicht benötigt wird, was die Effizienz und Reichweite im Alltag steigert. Der neue Heckmotor sorgt zudem für eine stärkere Leistungsbalance zugunsten der Hinterachse. In Kombination mit überarbeiteten Stabilisatoren und „umfassender“ Softwareoptimierung für die Lenkung resultiert dies laut Polestar in einem „noch direkteren und emotionaleren“ Fahrerlebnis in allen Modellvarianten.
Erhöhte Rechenleistung des Zentralcomputers
Der Polestar 3 erhält zudem ein Upgrade seines zentralen Computersystems. Ein Prozessor von Nvidia ersetzt die bisherige Xavier-Einheit und steigert die Rechenleistung von 30 auf 254 Billionen Operationen pro Sekunde (TOPS).
„Dieser Sprung – eine mehr als Verachtfachung der Rechenleistung – ermöglicht eine schnellere und intelligentere Steuerung der aktiven Sicherheitssysteme, der Batterieperformance und der Sensordaten“, erklären die Entwickler. Dieses Hardware-Upgrade wird allen bestehenden Kunden mit einem Polestar 3 als kostenlose Nachrüstung für Anfang 2026 angeboten.
Neue Ausstattungsstruktur
Das Modelljahr 2026 führt eine neue Ausstattungsstruktur ein: Polestar 3 Rear Motor, Dual Motor und Performance. Die neue Namensgebung dient zur besseren Unterscheidung zwischen den Modellen. Teil dieser Umstellung ist eine optimierte Batteriekapazität für die Einstiegsvariante Polestar 3 Rear Motor, während die aktive Luftfederung für den Dual Motor optional wird, bei der Performance-Variante jedoch serienmäßig bleibt.
Die Ausstattungsvarianten werden auch im Sitzgurtdesign zum Ausdruck gebracht: einfarbig schwarz für den Heckmotor, schwarz mit schwedengoldenen Details für den Dual Motor und vollständig in Schwedengold für die Performance-Version.
Der Verkauf des Polestar 3 des Modelljahres 2026 beginnt zu einem späteren Zeitpunkt. Die lokalen Preise werden bei Verkaufsstart bekannt gegeben, die bisherige Generation kostete hierzulande ab 74.590 Euro.
Kommentare
MrBlueEyes meint
Hallo PoleStar,
ihr habt 2 Probleme:
1) Viel zu schlechte elektrische Werte… ein WLTP-Verbrauch beim Long Range Dual Motor von 21,8-19,6 kWh/100 km ist unterirdisch…
2) Viel zu teuer für das Gebotene!
Ein nach meinen Bedürfnissen ausgestatteter PoleStar 3 Long Range Dual Motor kostet lächerliche 100.000€
Ein vergleichbarer und viel besserer iX3 kostet dagegen für mich knapp 84.000€
Noch Fragen?!
MrBlueEyes meint
Mit 106 KWh Akku nur maximal 635 Km WLTP Reichweite?
Das ist sehr sehr schlecht… die Verbräuche bei PoleStar sind unterirdisch… die Preise dafür dann wieder galaktisch… keine Ahnung, wer sowas kauft…
Einen absoluten Benchmark iX3 bekommst für weniger Geld… hast dann aber knapp 200 Km mehr Reichweite und das wahrscheinlich eh bessere Auto…
Also entweder bietet PoleStar zukünftig mehr Elektroauto für´s Geld, oder die Käufer müssen schon sehr markenverbunden sein…
jm2c
Mäx meint
Individualisten.
iX3 wirst du demnächst vermutlich häufiger mal sehen.
Ein Polestar 3 wird wohl seltener sein. Dafür gibt man dann eben ein wenig mehr aus.
Ansonsten ja: Verbrauch war schon immer so ein Thema bei Polestar.
Dabei muss man sagen, dass es real wohl meist etwas besser aussieht, aber BMW ist real ja auch meist sehr gut.
Zwischen den beiden geht der BMW technisch und sogar Preis Leistung als Sieger hervor.
IDFan meint
Wenn man so schnell nach dem Launch keinen Stein auf dem Anderen lässt, war das wohl ein Giga-Flop. Ich habe übrigens noch nie einen Polestar außer dem 2 im Straßenbild gesehen.
Deity meint
Warte mal, das heißt mit dem Technikupdate reduziert sich die Akku Größe und auch die WLTP Reichweite? Der alte Polestar 3 hat 111kWh und eine WLTP von bis zu 706km.
Deity meint
Dann dürfte es ja nur eine Frage der Zeit sein bis auch der Polestar 4 mit dem 800V System aufgewertet wird. Man kann nur hoffen, dass die Fahrzeuge dadurch auch in der Realität etwas effizienter werden.
Gernot meint
Die Verbräuche von Polestar 3 und 4 sind im üblichen Rahmen. Verglichen mit einem Tesla M3 sind die Verbräuche natürlich hoch, aber das ist dann ein Apfel-Birnen-Vergleich. Man darf nicht vergessen, dass der Polestar 3 in der Größenklasse von Mercedes EQE SUV, Q8 e-tron oder auch Tesla Model X spielt. Die liegen auch alle bei 18-24 kWh/100 km. Das sind eben um die 5m lange Klumpen an Metall mit 2,5 Tonnen Leergewicht und aufgrund der Fläche auch bei gutem cW-Wert viel Luftwiderstand.
Kritikwürdig ist eigentlich ein anderer Punkt: Wenn man gerade mal 1,5 Jahre nach dem Launch ein Modell so grundlegend überarbeitet, dann spricht das für schwere strategische Fehler. Und es ist ja nicht so, dass 800V-Technik vor 1,5 Jahren noch unbekannt war. U.a. der Ioniq 5 stand schon vor 4 Jahren mit 800V bei den Händlern. Aber Polestar hatte auch nicht umsonst einen Managementwechsel und verfolgt jetzt eine realistischere Strategie als noch vor 2 Jahren. Es wird eben noch 2-3 Jahre dauern, bis sich die neue Strategie komplett in der Modellpolitik spiegelt. U.a. braucht Polestar dringend Ersatz für den Polestar 2 und noch ein Modell darunter – Äquivalent zum Volvo-Bestseller EX30.
MrBlueEyes meint
Die Verbräuche vom Polestar 3 und 4 sind grottenschlecht… OK, im Vergleich zu den Chinesen vielleicht nicht, aber zu richtigen Elektroautos aus Deutschland dagegen schon… 😉