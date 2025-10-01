Seat-Konzern: „Richtiger Mix“ für die Übergangszeit

Sven Schuwirth, Vorstandsmitglied der spanischen Volkswagen-Tochter Seat und verantwortlich für Vertrieb, Marketing und After-Sales, spricht im Interview mit Elektroauto-News.Net über die Zukunft der Marken Seat und Cupra. Dabei geht es um neue Elektro-Modelle, Strategien im Wettbewerb mit asiatischen Herstellern sowie die Positionierung der beiden Marken innerhalb des Volkswagen-Konzerns.
Mit dem kommenden Elektro-Kleinwagen Cupra Raval will das Unternehmen in ein neues Segment vorstoßen. „Der Raval wird für uns – neben dem Formentor seinerzeit – der wichtigste Launch in der Geschichte von Cupra sein“, so Schuwirth. Das Modell soll vor allem neue Kundengruppen ansprechen und der Elektromobilität zusätzlichen Schwung verleihen.
Am oberen Ende der Modellpalette plant Cupra den Tindaya, der in einigen Jahren auf den Markt kommen soll. Schuwirth beschreibt den Crossover als „Statement“, der Kunden erreichen soll, denen der Terramar zu klein ist. Das Portfolio zwischen dem kompakten Raval und dem größeren Tindaya umfasst Modelle wie Leon, Formentor sowie die E-Autos Born und Tavascan. Die Elektro-Sportwagen-Studie Dark Rebel bleibt laut dem Manager „ein Traum“, der Tindaya soll aber Realität werden und als futuristisches, stattliches Fahrzeug auffallen.
Während Cupra als Vorreiter für Elektromobilität im Konzern gilt, setzt Seat derzeit auf Aktualisierungen bestehender Modelle wie Ibiza und Arona. Man prüfe die Möglichkeiten für die Kernmarke im E-Auto-Bereich, hier müsse noch der richtige Zeitpunkt kommen, so Schuwirth. Cupra mache bei erschwinglichen Elektroautos den ersten Schritt, „zu einem gewissen Zeitpunkt“ werde der Konzern dann auch nachziehen mit Seat.
Seat-Konzern setzt weiter auf E-Autos und Hybride
Besonderes Augenmerk legt Cupra derzeit auf den Raval, der das Design des Showcars UrbanRebel nahezu unverändert in die Serie bringen soll. Zudem soll er Fahrspaß mit Go-Kart-Feeling ermöglichen, im Innenraum mehr Raum bieten, als es von außen den Anschein hat, und mit Features punkten, die man sonst aus dem Premiumsegment kennt. „Das Auto liefert manchen Kick zum Thema Emotion“, kündigt Schuwirth an.
Auch Plug-in-Hybride bleiben ein Teil der Strategie. In manchen Märkten erreicht der Anteil bei Cupra-Modellen bis zu 60 Prozent. Schuwirth verweist darauf, dass viele Nutzer ohnehin selten lange Strecken fahren würden. Mit einem Hybridantrieb bleibe die Möglichkeit, im Alltag elektrisch unterwegs zu sein und dennoch große Distanzen zurückzulegen.
Einen radikalen Bruch mit Verbrennungsmotoren lehnt Schuwirth ab. Stattdessen spricht er von einem „richtigen Mix“ für die Übergangszeit. Investitionen in E-Mobilität seien längst getätigt, nun kämen attraktive Modelle in fast allen Segmenten. Europa müsse nach vorn blicken, mutig sein und die Chancen der Elektromobilität nutzen.
Seat positioniert sich laut Schuwirth klar als Einstiegsmarke im Konzern mit Preisen bis etwa 30.000 Euro. Die Marke richte sich vor allem an junge Familien mit kleineren Budgets, hinzu kämen ältere Kunden mit stabilem Einkommen. Cupra dagegen verstehe sich als Marke „für Junge und Junggebliebene, für Menschen, die sagen, dass sie nicht das gleiche Auto fahren wollen wie ihre Mutter oder ihr Vater. Und ich glaube, das Rebellische an der Marke ist eine Riesenchance für Cupra“.
Kommentare
CJuser meint
Ich bin sehr auf die Serienversion des Tindaya gespannt. Ursprünglich sollte der Wagen wohl eigentlich auf Basis der PPE realisiert werden… auf die Tour Resteverwertung. Da laufen A6/Q6 e-tron und Macan Electric ja fast schon wieder aus. Diesen jetzt auf die SSP zu stellen, ist aber schon positiv. Und hoffentlich bleibt es bei einer ungefähren Fahrzeuglänge von maximal 4,72m. Allerdings bestimmt/hoffentlich nicht ganz so aufdringlich designt.
Martin meint
Welche langen Strecken bitte? 500 KM WLTP sind real ca. 370 KM. Jetzt das Ladefenster von 20 bis 80%, dann sprechen wir von tatsächlichen 222 KM Reichweite! Wegen mir auch 280 KM.
South meint
Totaler Quatsch. Wenn man weite Strecken fährt, dann lädt man auf 100% voll und man unter 20% fahren…
Martin meint
Da sind wir wieder… beim gutgestellten Hausherren mit Wooohlbox der einfach auf 100% lädt und morgens gut gelaunt auf Fernreise fährt. Das Leben kann so einfach und schön sein.
South meint
Hihihih, nö, Mike, wir sind wieder bei geistigen Tieffliegern, die von E Autos reden, aber keinen blassen Schimmer davon haben….
Man kann ein E Auto ohne Probleme zu 100% laden und auch unter 20% runterfahren, das juckt den Accu nicht die Bohne. Mann sollte halt das Auto nicht auf extreme Ladestände lange rumstehen lassen. Und boah. Wenn du auch nur den blassesten Schimmer von einem E Auto hättest, dann wüsstest du auch, man steuert ein E Auto über die App, es hängt gar nicht an der Wallbox…. ;-) …
Ben meint
Also ich weis janicht in welche Sumpf du wohns aber hätte ich keine igene WB würde ich einen Tag vorher zu Mer am Bauhaus fahren und dort auf 100% aufladen…oder an den EnBW Säulen beim Kaufland oder am Tesla Supercharger am Kaufland…oh warte das macht ja sogar noch Sinn das BEV laden wärend man seine Urlaubseinkäufer erledigt, was nicht heut zu tage alles geht…zumindest wenn man in normaler Zivilisation lebt.
Spiritogre meint
Was South und Ben dabei vergessen zu erwähnen ist, dass man ja nur bis 80 lädt, weil es danach extrem langsam wird und sehr viel länger dauert, um irgendwann dann auf 100 zu kommen…
Deine Mudder meint
100% Voll sind real trotzdem nur 50 bis 75% des WLTP – Werts, jedenfalls wenn das Wetter nicht ideal ist und man schneller als ein Reisebus fahren will.