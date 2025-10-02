Tesla Cybertruck: Auch Angehörige des US-Militärs sollen ihn nicht in Deutschland fahren

Die EU und die USA wollen im Rahmen eines geplanten Handelsabkommens die Fahrzeugstandards des jeweils anderen Marktes anerkennen. Der Tesla Cybertruck dürfte trotzdem weiter nicht hierzulande regulär zugelassen werden. Auch in Deutschland stationierte Angehörige des US-Militärs müssen wohl auf die Nutzung ihres zu Hause angeschafften Fahrzeugs in der Bundesrepublik verzichten.
Tesla verkauft seinen markanten Elektro-Pick-up bisher nur in Nordamerika. In der EU entspricht er nicht den bisherigen Sicherheitsvorschriften, das dürfte auch so bleiben. Und laut einer kürzlich online veröffentlichten Pressemitteilung scheint es, dass nicht einmal US-Militärangehörige den Cybertruck auf deutschen Straßen fahren dürfen.
Im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem US-Militär und dem Bundesverkehrsministerium können amerikanische Soldaten ihre Privatfahrzeuge aus den USA mitbringen und vor Ort fahren, ohne alle europäischen Sicherheitsstandards erfüllen zu müssen. Diese Regelung gilt aber offenbar nicht für den Cybertruck. Einem im Netz aufgetauchten mutmaßlichen Schreiben der US-Armee-Zollbehörde zufolge hatten die US-Streitkräfte angefragt, ob Militärangehörige den Lkw einführen dürften. Die Antwort des Bundesverkehrsministeriums war ein klares Nein.
Laut dem Schreiben gibt es „erhebliche Bedenken hinsichtlich der passiven Sicherheit“. Der Cybertruck verfügt nicht über eine EU-Typgenehmigung, da seine scharfkantige Karosserie aus Edelstahl nicht den Sicherheitsstandards zum Schutz von Fußgängern, Radfahrern und Motorradfahrern entspricht. Die Behörde erklärt, dass der Truck „erheblich“ von den gesetzlichen Anforderungen der EU abweicht und dass „ein sicherer Betrieb im deutschen Straßenverkehr (…) nicht gewährleistet ist“.
Die US-Armee-Zollbehörde merkt zudem an, dass der Cybertruck im öffentlichen Straßenverkehr in der EU wohl für viel Aufmerksamkeit sorgen würde. Das könnte die Sicherheit der US-Streitkräfte in der Region gefährden. Man unterstütze deshalb den Import des kantigen Elektroautos nicht. Sollten sich Angehörige der US-Armee trotzdem für die Einfuhr entscheiden, könnten sie das Fahrzeug auf eigene Kosten wieder in die USA zurückschicken müssen, heißt es.
Kommentare
paule meint
Für much ist diese Argumentation komplett geheuchelt. Bei millionen Fahrzeugen wird komplett auf Fußgängerschutz verzichtet. Bus, Bahn, Trucks, Pickups, Motorrader…
Nicht zuletzt bei Militärfahrzeugen. Ist diesbezüglich egal, ob der Ami mit Hummer oder CT fährt.
Hilfreich wäre dafür zu sorgen, dass Fußgänger einfach nicht vor Fahrzeuge laufen und umgehend die alten Kisten ohne Bremsassi verschwinden. Würden sich alle an die Regeln halten, gäbe es das Thema überhaupt nicht. Die Praxis sieht anders aus. Fußgänger rennen blind auf die Straße und Auto soll es dann richten.
Mich hat noch nie ein Auto angefahren.
E.Korsar meint
„Mich hat noch nie ein Auto angefahren.“
Aha. Erschossen wurdest du auch noch nie – offensichtlich. Dann können wir jetzt Schusswaffen legalisieren? /i
paule meint
Ja, ich hab welche. Wo ist das Problem?
Bitte komm jetzt mit Messerverbot.
RainerLEV meint
Na klar gibt es „erhebliche Bedenken hinsichlich der passiven Sicherheit“. Steel Skin ist 100 x schlimmer als jeder Kuhfänger, der ja auch zum Glück verboten ist. Das Gute ist, dass die Mehrheit der Menschen bei uns noch bei Verstand ist und Verantwortungsgefühl für Mitmenschen hat.
paule meint
Future meint
Mich hat gerade erst vor ein paar Wochen ein SUV von BMW an der Ampel angefahren. Der Fahrer war halt schon 88 Jahre alt. Kollisionswarnung hatte das BMW M-Modell offenbar nicht. Zum Glück hatte nur das Vorderrad meines Fahrrades danach eine Acht. Mit einem Tesla wäre das ganz sicher nicht passiert.