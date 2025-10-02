Tesla Cybertruck: Auch Angehörige des US-Militärs sollen ihn nicht in Deutschland fahren

Die EU und die USA wollen im Rahmen eines geplanten Handelsabkommens die Fahrzeugstandards des jeweils anderen Marktes anerkennen. Der Tesla Cybertruck dürfte trotzdem weiter nicht hierzulande regulär zugelassen werden. Auch in Deutschland stationierte Angehörige des US-Militärs müssen wohl auf die Nutzung ihres zu Hause angeschafften Fahrzeugs in der Bundesrepublik verzichten.

Tesla verkauft seinen markanten Elektro-Pick-up bisher nur in Nordamerika. In der EU entspricht er nicht den bisherigen Sicherheitsvorschriften, das dürfte auch so bleiben. Und laut einer kürzlich online veröffentlichten Pressemitteilung scheint es, dass nicht einmal US-Militärangehörige den Cybertruck auf deutschen Straßen fahren dürfen.

Im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem US-Militär und dem Bundesverkehrsministerium können amerikanische Soldaten ihre Privatfahrzeuge aus den USA mitbringen und vor Ort fahren, ohne alle europäischen Sicherheitsstandards erfüllen zu müssen. Diese Regelung gilt aber offenbar nicht für den Cybertruck. Einem im Netz aufgetauchten mutmaßlichen Schreiben der US-Armee-Zollbehörde zufolge hatten die US-Streitkräfte angefragt, ob Militärangehörige den Lkw einführen dürften. Die Antwort des Bundesverkehrsministeriums war ein klares Nein.

Laut dem Schreiben gibt es „erhebliche Bedenken hinsichtlich der passiven Sicherheit“. Der Cybertruck verfügt nicht über eine EU-Typgenehmigung, da seine scharfkantige Karosserie aus Edelstahl nicht den Sicherheitsstandards zum Schutz von Fußgängern, Radfahrern und Motorradfahrern entspricht. Die Behörde erklärt, dass der Truck „erheblich“ von den gesetzlichen Anforderungen der EU abweicht und dass „ein sicherer Betrieb im deutschen Straßenverkehr (…) nicht gewährleistet ist“.

Die US-Armee-Zollbehörde merkt zudem an, dass der Cybertruck im öffentlichen Straßenverkehr in der EU wohl für viel Aufmerksamkeit sorgen würde. Das könnte die Sicherheit der US-Streitkräfte in der Region gefährden. Man unterstütze deshalb den Import des kantigen Elektroautos nicht. Sollten sich Angehörige der US-Armee trotzdem für die Einfuhr entscheiden, könnten sie das Fahrzeug auf eigene Kosten wieder in die USA zurückschicken müssen, heißt es.