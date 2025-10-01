Tesla Cybertruck: Trotz EU-USA-Vereinbarung nicht zulassungsfähig?

Die EU und die USA haben sich in einer gemeinsamen Rahmenerklärung zu einem geplanten Handelsabkommen darauf verständigt, Handelshemmnisse abzubauen. Dabei wurde auch die Absicht formuliert, die Fahrzeugstandards des jeweils anderen Marktes anzuerkennen. Kritiker befürchten, dass damit europäische Sicherheits- und Abgasvorschriften umgangen werden könnten und große US-Modelle wie der Tesla Cybertruck leichter Zugang zum europäischen Markt erhalten.
Doch die praktische Umsetzung dieser Absicht gilt als äußerst unwahrscheinlich. „Ein Zollabkommen ist rein rechtlich nicht in der Lage, die in Europa gültige Typgenehmigungsverordnung außer Kraft zu setzen oder gar zu übersteuern“, erklärte Frank Schneider, Referent beim TÜV-Verband, gegenüber der Automobilwoche. Die maßgebliche EU-Verordnung 2018/858 sehe eine automatische Anerkennung ausländischer Standards nicht vor.
Damit eine Anpassung tatsächlich erfolgen könnte, wäre laut dem Bericht ein formales Gesetzgebungsverfahren innerhalb der EU erforderlich. Daran wären sowohl das Europäische Parlament als auch die Mitgliedstaaten beteiligt. „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Deutschland dem zustimmen würde“, so Schneider. Nach seiner Einschätzung hat das Rahmenabkommen in der Öffentlichkeit unbegründete Sorgen geschürt.
Auch die Bundesregierung reagiert zurückhaltend. Das Wirtschaftsministerium bezeichnete die Absichtserklärung auf Anfrage der Automobilwoche als grundsätzlich positiv, wies aber auf die noch unklare konkrete Ausgestaltung hin. Eine abschließende Bewertung sei daher derzeit nicht möglich.
EU- und US-Gesetzgebung unterschiedlich
Der TÜV-Verband lehnt eine gegenseitige Anerkennung der Standards ausdrücklich ab. Er verweist auf deutliche Unterschiede in sicherheits- und umweltrelevanten Systemen zwischen Europa und den USA. Diese Unterschiede seien auf verschiedene Verkehrssysteme zurückzuführen. So erfordere die dichte Infrastruktur in Europa andere Sicherheitsmaßnahmen als in den USA.
Ein Beispiel liefert der TÜV mit dem Tesla Cybertruck: Aufgrund seiner kantigen Form und der starren Stahlkonstruktion sei das Elektroauto in der EU nicht zulassungsfähig. In den USA spielen Aspekte wie Fußgängerschutz eine geringere Rolle. Und in der EU – und damit auch in Deutschland – bedingen zudem hohe Geschwindigkeiten auf Autobahnen besondere Vorkehrungen.
Darüber hinaus unterscheiden sich auch die Verfahren zur Fahrzeugzulassung in den USA und der EU grundlegend. Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums sind die Systeme nicht kompatibel, was eine gegenseitige Anerkennung zusätzlich erschwert.
Eine begrenzte Ausnahme bildet lediglich die Einzelgenehmigung nach der EU-Typgenehmigungsverordnung. Diese ermöglicht die Zulassung einzelner Fahrzeuge nach US-Standards in Europa. Für einen massenhaften Import stellt sie jedoch keine Lösung dar.
Kommentare
hu.ms meint
Da braucht es doch keine diskussion.
Entweder er entspricht allen regelungen einschl. der vereinbarung mit den USA oder eben nicht.
Ausserdem sind die paar tausend, die hier in europa von show-typen gekauft würden, doch für tesla unerheblich.
Martin meint
Dieser Truck hat null echten Nährwert für Pickup Anforderungen. Das ist rein ein Fahrzeug für Infaulenzer und „Show Sternchen“. Und wenn man sich die US Videos zur Qualität anschaut dann graust es einem. Okay, diese eine Explosionen für dem Trump Hotel war schon werbewirksam, aber davon hab ich im Alltag nix von.
Future meint
Bevor jetzt wieder über die schlimmer Lithium-Akkus geredet wird, sollten wir noch ergänzen, dass der Cybertruck vor der Explosion in Vegas mit Flüssigtreibstoff übergossen wurde. Der Fahrer hat sich dann kurz vor der Explosion noch im Auto selbst per Kopfschuss hingerichtet. Es ist schon seltsam, dass man überall noch diese Brandbeschleuniger legal kaufen kann.
Future meint
Die Rams von den Fliesenlegern und Dachdeckern sehe ich täglich in meiner Stadt. Da gibt es wohl sehr viele von diesen »Einzelzulassungen«. Aber es sind ja keine Elektroautos, daher wird Trump das sicher wohlwollende berücksichtigen.
brainDotExe meint
Das sind ja für diese Gewerke durchaus nützliche Fahrzeuge.
Der Cybertruck ist, um es in deinen Worten zu sagen, ein Fahrzeug für Poser.
Future meint
Definitiv ist er das. Der Cybertruck ist ideal für die Prepperposer. Aber ist nicht jedes Auto etwas für Poser? Jeder Poser ist ja schon irgendwie anders, so wie jedes Auto anders ist.
brainDotExe meint
Ein VW Up war also auch ein Auto für Poser? Interessante Sichtweise.
Ich denke hingegen die allermeisten Autos sind keine Autos für Poser.
Future meint
Natürlich. Es kommt immer auf die Persepktive an. Wenn der arme Nachbar nebenan nur eine Mofa oder ein altes Fahrrad hat, dann ist der Up durchaus ein Poserauto. Hinzukommt, dass jedes Auto auch durch hübsche Folierungen, leichte Felgen oder andere Accessoires zu einem Poserauto werden kann. Allerdings gilt sowas auch für bestimmte Fahrräder, die fünfstellig kosten. Posen geht heute ganz vielfältig.
Martin meint
RAMs kann man ganz normal erwerben. Das Gedöns mit „Einzelzulassung“ wird nur immer ständig heiss gekocht, damit die Leute meinen es wäre ganz ganz schlimm. Wer wirklich viel ziehen muss, kauft sich sicher keinen 2 Liter Diesel Pupser um 3,5t am Hacken und 2t Fahrzeug anzutreiben.
Future meint
Na dann ist das mit dem Fußgängerschutz doch nicht so wichtig in Europa. Trump wird das ganz abschaffen lassen, damit Europa endlich versorgt wird mit mehr amerikanischen Pickups.