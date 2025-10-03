Tesla liefert 497.099 Elektroautos in Q3 2025 aus

Tesla hat seine Produktions- und Lieferzahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Der US-Hersteller produzierte in den Monaten Juli, August und September fast 450.000 Fahrzeuge. Ausgeliefert wurden knapp 500.000 Autos.

Von der Premium-Limousine Model S, dem großen SUV Model X und dem „Cybertruck“ sowie dem Lkw Semi fertigte Tesla im zurückliegenden Quartal 11.624 Exemplare, ausgeliefert wurden von diesen Baureihen 15.933 Einheiten. Von dem Mittelklassewagen Model 3 und dem Mittelklasse-SUV Model Y liefen 435.826 Exemplare vom Band, 481.166 Fahrzeuge wurden ausgeliefert.

Unter dem Strich erreichte Tesla im dritten Quartal des Jahres 447.450 hergestellte (+9,08 % zum Vorquartal / −4,77 % zum Vorjahr) und 497.099 ausgelieferte Elektroautos (+29,43 % zum Vorquartal / +7,37 % zum Vorjahr). Im Quartal zuvor waren es 410.244 produzierte und 384.122 ausgelieferte Fahrzeuge. Im Vorjahreszeitraum Q3 2024 wurden 469.796 E-Autos gebaut und 462.890 ausgeliefert.

Weitere Details zum Geschäftsergebnis im dritten Quartal 2025 mit Zahlen zu unter anderem Umsatz und Gewinn/Verlust sowie eine Aussicht auf die erwartete Entwicklung im weiteren Jahresverlauf wird Tesla zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.