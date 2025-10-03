Tesla liefert 497.099 Elektroautos in Q3 2025 aus

Tesla hat seine Produktions- und Lieferzahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Der US-Hersteller produzierte in den Monaten Juli, August und September fast 450.000 Fahrzeuge. Ausgeliefert wurden knapp 500.000 Autos.
Von der Premium-Limousine Model S, dem großen SUV Model X und dem „Cybertruck“ sowie dem Lkw Semi fertigte Tesla im zurückliegenden Quartal 11.624 Exemplare, ausgeliefert wurden von diesen Baureihen 15.933 Einheiten. Von dem Mittelklassewagen Model 3 und dem Mittelklasse-SUV Model Y liefen 435.826 Exemplare vom Band, 481.166 Fahrzeuge wurden ausgeliefert.
Unter dem Strich erreichte Tesla im dritten Quartal des Jahres 447.450 hergestellte (+9,08 % zum Vorquartal / −4,77 % zum Vorjahr) und 497.099 ausgelieferte Elektroautos (+29,43 % zum Vorquartal / +7,37 % zum Vorjahr). Im Quartal zuvor waren es 410.244 produzierte und 384.122 ausgelieferte Fahrzeuge. Im Vorjahreszeitraum Q3 2024 wurden 469.796 E-Autos gebaut und 462.890 ausgeliefert.
Weitere Details zum Geschäftsergebnis im dritten Quartal 2025 mit Zahlen zu unter anderem Umsatz und Gewinn/Verlust sowie eine Aussicht auf die erwartete Entwicklung im weiteren Jahresverlauf wird Tesla zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.
Kommentare
Fred Feuerstein meint
Das ist schon krass, Tesla liefert in einem Quartal mehr als die Hälfte des gesamten BEV- Absatzes des Volkswagenkonzerns. Da werden es wohl nicht einmal eine Million im gesamten Jahr. Und das trotz eines an Tesla desinteressierten CEO…Beachtlich
Werner Mauss meint
Während bei einigen soo erfolgreichen Herstellern die Parkplätze für Eigenzulassungen bei den Händlern knapp werden, scheinen andere Hersteller ihre Autos einschließlich kleiner Überhänge abzuverkaufen. Natürlich alles Autos mit der falschen Form und schlimmem Chef, aber halt sparsam und mit gutem P/L. Gute Autos werden gekauft, Murks wird geleast.
hu.ms meint
Deine angeblichen „parkplätze“ sind in europa. Dort sieht tesla mit minus 30% schwach aus.
paule meint
Noch schwächer in Russland.
Futureman meint
Aber nächstes Jahr sind sie wirklich Pleite. Täglich grüßt das Murmeltier.
Eine halbe Million weniger Verbrenner, super Nachrichten.
EVrules meint
Bislang zeigt sich im Bestand der Fahrzeugflotte nicht, dass BEV Verbrenner ersetzen, es kommen nur immer weiter PKW dazu.
Futureman meint
Ohne Tesla und andere E-Auto Hersteller wären aber immer noch alle Neuwagen Verbrenner.
paule meint
In Q4 wird es wohl genau so weiter gehen. Nicht alle Teslas werden in USA verkauft und somit trifft das Auslaufen der Förderung nicht alle Märkte. Und, Entscheidend für Förderung ist Datum d. abgeschlossenen Vertrages mit d. Bank, nicht das Lieferdatum.
Das bereits beschrieene Loch, in welches Tesla fallen wird, ist nicht tief und eher ein Sammelbecken des Marktes.
Totgesagte leben länger.
hu meint
Die Q3 zahlen waren dem förderungsende in USA geschuldet.
In china geht es 2025 schon 6% rückwärts und das ist erst der anfang. Alle ausländischen hersteller – amerikanische besonders wg. politik – werden in china mittelfristig massiv verlieren. Und europa minus 30% ist ja ohnehin dem technischen stand und Elons politischen kapriolen geschuldet.
Meine prognose für Q4: 380K.
MiguelS NL meint
Seit Beginn an heisst es „das Unternehmen stehe am Beginn vom Ende“, beinahe 17 Jahre.
hu.ms meint
War ja bis 2019 auch gerechtfertigt. Danach dann mit dem erfolg des M3 nicht mehr.
ID.alist meint
Genauso wie wie es seit 2012 heißt die alten OEMs werden den Umstieg auf Elektro nicht überleben.
Die Menschen die hier Kommentare abgeben, mich eingeschlossen, sind nur „Fans“ und haben wenig Ahnung darüber was wirklich passiert.
Anonymous meint
Dieser Spruch Tesla ist bald Pleite ist einfach nur abgedroschen, das stammt aus einer Zeit in der Tesla laut Musk persönlich mehrfach kurz vor der Pleite stand, noch während des Rampup des Model 3. Gerettet hat sie vor allem die astronomische Bewertung basierend auf falschen Versprechungen von Musk. Ohne mehrere Kapitalerhöhungen hätte Tesla nicht überlebt und das ging nur weil die Investoren mitgespielt haben und den Aktienkurs hochgehalten haben.
Die Liste von dem was Musk und Tesla alles Versprochen hat und die Fans tatsächlich geglaubt aber nie geliefert wurde ist ziemlich lang. Demgegenüber ist die Fehlscheinschätzung das Tesla Pleite geht, die ja nachweislich nicht ohne Grundlage war, geradezu nebensächlich. Mit dem Sprüch macht man sich ziemlich lächerlich und angreifbar, zumal aus der gleichen Ecke ja dasselbe seit Jahren über die alten OEM gesagt wird.
paule meint
Man muss schon wirklich einen gefestigten Glauben haben, unermüdlich bei jedem neuen Rekord hartnäckig das Ende herbeischreiben zu wollen. Zuverlässig ist er jedenfalls in der Abfolge seiner Prognosen pünktlich und rastlos.
hu.ms meint
Paule, einfach den tesla kurs seit gestern DO 15h ansehen.
Trotz guten Q3-produktionszahlen abwärts…
hu.ms meint
… und das telsa pleite geht habe ich hier noch nie gelesen.
Entspringt wohl eher deiner phantasie.
Schon den tesla aktienkursverlauf seit gestern, DO, 15 h gesehen ?
Geht heute noch weiter – in USA ist ja ganz normaler handelstag.
Ben meint
„497.099 Elektroautos! im Q3 2025“
Glückwunsch Tesla, für die BEV Werke von VW wurde durch die fehlende Nachfrage das Produnktonsvolumen gerade wieder reduziert, statt technisch möglich 380k soll Mosel nur noch 230k produzieren und seit gestern ist bekannt dass nochmals reduziert wird auf 210k Fahrzeuge, ähnlich auch in Emden.
paule meint
Im Quartal, oder im Jahr?
hu.ms meint
Ja Ben, wenn die produktionskosten in D (löhne und energie) so hoch sind und VW auch noch durch die mrd-gewinne aus china die letzten jahrzehne einen grossen wasserkopf aufgebaut hat wird es wohl so kommen, dass die produktion der neuen plattform ab 2028 dorthin in europa geht, wo es am günstigsten ist. Wobei bei der verlagerung auch kosten entstehen. Vielliecht sollten die VW-MA bei ihren löhnen man auf das durchschnittsniveau in D runter. Also minus ca. 15%.
Jörg2 meint
hu.ms
Eine Argumentation, die die rückläufige Auslastung deutscher ID-Produktionskapazitäten nun mit Stückkosten, Wasserkopf… begründet, muss dann wohl unterstellen, dass sie VW lange VOR Produktionsbeginn keine kaufmännischen Gedanken gemacht hat. VW also schlechter, schludriger arbeitet als jede schwäbische Hausfrau.
Und: Produktionskosten in D passen wenig zur ID-Einstellung in den USA.
hu.ms meint
Jörg, wieder mal die chonologische abfolge meines post nicht verstanden:
VOR MEB-produktionsbeginn – also 2019 – kamen ja noch jedes jahr mrd. aus china, die den wasserkopf und die hohen löhne in D indirekt bezahlten. Jetzt sieht es anders aus: es muss gespart werden.
Aber wir sind hier in einem tesla-thema – also den aktienkurs verfolgen nach veröffentlichung der Q3-stückzahlen.
ID.alist meint
ID-Einstellung in den USA??
VW hat in diesen Q3 25 die Meisten ID-Autos zugelassen, und beiden Modelle (ID.4 und ID.Buzz) haben zugelegt.
Aber Du hast mit Sicherheit bessere Quellen als ich.
Fred Feuerstein meint
Dann sag mal was zu den Stückzahlen, soweit mir bekannt hat Volkswagen noch keine offiziellen Absatzzahlen für das dritte Quartal genannt.