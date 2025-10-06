Dacia Hipster Concept: „Elektroauto von morgen“

Dacia stellt die Studie Hipster Concept als „Elektroauto von morgen“ vor. Das Gefährt biete vollelektrische Mobilität, die auf die Bedürfnisse des Alltags zugeschnitten ist, erklärt das Unternehmen. Das neue Konzeptmodell ziele darauf, den CO2-Fußabdruck im Vergleich zu anderen aktuellen Elektro-Modellen zu halbieren.

Romain Gauvin, Leiter Advanced Design & Exterior Design: „Dies ist das Dacia-typischste Projekt, an dem ich je gearbeitet habe. Es hat den gleichen Einfluss auf die Gesellschaft wie der Logan vor 20 Jahren. Es geht darum, etwas zu erfinden, das es heute noch nicht gibt.“ Bei der Entwicklung des Hipster Concept haben sich die Teams laut Dacia nach den tatsächlichen Bedürfnissen der Nutzer gerichtet. „Kurz gesagt, sie konzentrierten sich auf das Wesentliche.“

Stéphanie Chiron, Advanced Product Manager: „Der Dacia Hipster Concept bietet alles, was man sich von einem Alltagsfahrzeug wünscht. Er ist gerade einmal drei Meter lang, 1,52 Meter hoch und 1,55 Meter breit und verfügt über vier vollwertige Sitze und einen Kofferraum, dessen Volumen zwischen 70 und 500 Litern angepasst werden kann.“

„Der Hipster Concept biete viel Platz in einem ultrakompakten Format – ein auf dem Markt einzigartiges Angebot“, so die Designer. Das Fahrzeug sei mit unter 800 Kilogramm nochmals 20 Prozent leichter als Dacias kleines Serien-Elektro-SUV Spring. Weniger Gewicht bedeute weniger Rohstoffe sowie weniger Energieverbrauch im Fertigungsprozess. Zudem bedeute es weniger zu bewegende Masse, was ebenfalls weniger Energie verbrauche. Das Ziel sei es, mit dem Hipster Concept den CO2-Fußabdruck des Fahrzeugs über den gesamten Lebenszyklus im Vergleich zu den aktuell führenden E-Fahrzeugen am Markt zu halbieren.

„Unser Ziel bei der Neugestaltung des echten Volksautos war es, ein unverwechselbares und einprägsames Design zu schaffen. Ein Auto, das mit drei Bleistiftstrichen skizziert werden kann“, sagt Romain Gauvin, Leiter Advanced Design & Exterior Design. Der Hipster Concept zeigt entsprechend ein sehr schlichtes und robustes Design: Ein Block, der auf vier Rädern an den vier Ecken sitzt. Es gibt weder vorne noch hinten einen Überhang. Im Heckbereich steht die Funktionalität im Vordergrund: Die Heckklappe erstreckt sich über die gesamte Breite und lässt sich in zwei Teilen öffnen, um den Zugang zum Kofferraum einfach zu gestalten.

Der Innenraum folgt den kubischen Formen der Karosserie. Insbesondere mit den sehr vertikalen Fenstern und Windschutzscheibe, um den verfügbaren Platz möglichst gut zu nutzen. Der verglaste vordere Teil des Daches sorgt für mehr Licht und trägt zum Raumgefühl bei. Um Kosten und Gewicht zu reduzieren, handelt es sich bei den Seitenfenstern um Schiebefenster.

Vier Erwachsene finden im Hipster Concept bequem Platz. Die Sitzposition für Fahrer und Beifahrer ist identisch mit der des Sandero – „damit sind Komfort und eine gute Sicht auf die Straße sichergestellt“, heißt es. Der Zugang zu den Rücksitzen werde durch die breite Türöffnung und den nach vorne umklappbaren Beifahrersitz erleichtert. Dank der umklappbaren Rücksitzbank könne das Kofferraumvolumen von 70 Litern bei vier Passagieren auf 500 Liter bei zwei Passagieren erweitert werden.

Der Innenraum des Hipster Concept ist „YouClip-fähig“. Er ist serienmäßig nur mit dem Nötigsten ausgestattet und kann mit dem von Dacia entwickelten YouClip-Zubehör individuell gestaltet werden. Elf YouClip-Befestigungspunkte sind über das Armaturenbrett, die Türverkleidungen und den Kofferraum verteilt. Sie können mit verschiedenen Zubehörteilen wie Getränkehaltern, Armlehnen und Deckenleuchten bestückt werden.

Bei Konnektivität und digitalen Technologien setzt der Hipster Concept insbesondere auf eine Smartphone-Dockingstation. Sie ermögliche eine nahtlose Verbindung zwischen Smartphone und Fahrzeug, heißt es. Das eigene Smartphone lässt sich darüber hinaus als digitaler Schlüssel zum Entriegeln und Starten des Fahrzeugs nutzen. Sobald der Fahrer Platz genommen hat, fungiert die Dockingstation als Multimedia-Bildschirm für die bevorzugte Navigations-App. Mit einem tragbaren Bluetooth-Lautsprecher verbunden, der YouClip-kompatibel ist, dient sie zudem als Audiosystem des Fahrzeugs.