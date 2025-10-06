Marder können bei Elektroautos teure Schäden anrichten

Mit den kälter werdenden Herbsttagen suchen Steinmarder zunehmend Unterschlupf in den Motorräumen geparkter Autos. Die warmen, geschützten Plätze unter der Motorhaube dienen den Tieren als Schlaf- und Ruheplatz – zum Leidwesen vieler Autobesitzer, wie der ADAC erklärt. Denn nicht selten hinterlassen die Marder dort erhebliche Schäden, die vor allem bei modernen Fahrzeugen teuer werden können.

Ein Marderbiss kann sich durch verschiedenste Symptome bemerkbar machen: vom unrunden Motorlauf über nicht startende Fahrzeuge bis hin zu plötzlich aufleuchtenden Warnlampen. Besonders betroffen sind weiche Bauteile wie Schläuche, Zündkabel, Stromleitungen oder Isolationsmaterial. Während einige Defekte rasch auffallen, wie etwa zerbissene Zündkabel, bleiben andere, wie der schleichende Verlust von Kühlflüssigkeit oder das Eindringen von Schmutz in beschädigte Gummimanschetten, zunächst unentdeckt – mit potenziell gefährlichen Folgen.

Auch Elektroautos sind nicht vor den kleinen Beißern sicher. Trotz verstärkter Schutzmaßnahmen wie verkleideter Unterböden und abgeschirmter Hochvoltkabel können Marder empfindliche Schäden verursachen. Besonders problematisch ist dabei, dass Hochvoltleitungen aus Sicherheitsgründen bisher nicht repariert, sondern nur komplett ausgetauscht werden dürfen. Je nach Fahrzeugmodell können dafür mehrere Tausende Euro für einen neuen Kabelstrang anfallen, so der ADAC. Für ältere E-Autos könne sich eine Reparatur dann wirtschaftlich kaum noch lohnen.

Zum Vergleich: Bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor liegt der durchschnittliche Schaden durch Marderbisse bei rund 450 Euro.

Versicherungstechnisch sind Autobesitzer nicht automatisch vor diesen Schäden geschützt. Die Kfz-Haftpflichtversicherung greift bei Marderbissen nicht. Erst eine Teil- oder Vollkaskoversicherung kann die finanziellen Folgen abfedern. Allerdings gilt es laut dem ADAC, die Bedingungen genau zu prüfen: Einige Policen deckten lediglich die unmittelbaren Schäden ab, während andere auch Folgeschäden wie Defekte an Elektronik oder Motorkomponenten einschließen.

Um einem Marderbefall vorzubeugen, gibt es verschiedene technische Lösungen. Ultraschallgeräte sollen die Tiere mit wechselnden Frequenzen vertreiben, während Motorraum-Abschottungen den Zugang zu gefährdeten Teilen verhindern. „Elektroschockgeräte geben nach dem Prinzip eines Weidezauns leichte elektrische Schläge an den Eindringling ab. Der Einbau dieser Geräte sollte gut überlegt und sach- sowie fachgerecht ausgeführt werden“, so der ADAC.

Nach einem Marderbefall sollte eine fachgerechte Motorwäsche durchgeführt werden. Denn entgegen der weitverbreiteten Meinung seien die Bissspuren nicht das Resultat eines besonderen Appetits, erklärt der ADAC. Vielmehr reagierten die Tiere aggressiv auf Duftspuren früherer Artgenossen, die sich zuvor in dem Bereich aufgehalten haben und beißen daher die Kabel an.