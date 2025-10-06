ecomento.de

Neuer Peugeot 308 und 308 SW bestellbar, E-Auto ab 42.435 Euro

Bilder: Peugeot

Der neue Peugeot 308 präsentiert sich als überarbeiteter Kompaktwagen, der neben frischem Design und modernen Technologien eine Auswahl an Antriebsvarianten bietet. Die vollelektrische Variante E-308 ist ab 42.435 Euro erhältlich. Die Kombiversion E-308 SW startet bei 43.435 Euro.

Optisch zeigt sich der 308 mit einer überarbeiteten Frontpartie, beleuchtetem Markenemblem ab Ausstattungsstufe GT sowie einer markanten Lichtsignatur mit drei Krallen. Der 308 SW bietet zusätzliche Flexibilität im Alltag, unter anderem durch eine dreigeteilte Rücksitzbank und einen variabel einstellbaren Laderaumboden mit bis zu 1.487 Litern Ladevolumen.

Das Fahrzeug ist in vier Ausstattungslinien erhältlich: Style, Allure, GT und GT Exklusive. Zur Serienausstattung gehören ein digitales 10-Zoll-Touchdisplay, individuell konfigurierbare i-Toggles, Ambientebeleuchtung in acht Farben sowie – je nach Variante – hochwertige Materialien wie Aluminium und Alcantara. Für das Infotainment steht das System Peugeot i-Connect mit drahtloser Mirroring-Funktion (Apple CarPlay/Android Auto) zur Verfügung, optional auch in der erweiterten Advanced-Version mit TomTom Connected Navigation.

Darüber hinaus profitieren Kunden mit Peugeot Connect One unter anderem von den Services e-Coaching (Tipps zur Optimierung des Fahrverhaltens im rein elektrischen Modus werden auf dem zentralen Bildschirm des Fahrzeugs angezeigt), e-Remote Control mit Hilfe der App MyPeugeot (Ladestand und Reichweite des Fahrzeugs stets im Blick, Benachrichtigungen über das Fahrzeug und mögliche Rückrufe einsehbar) sowie die App e-Routes von Free2Move Charge (zeigt verfügbare Stationen in der Nähe an und hilft bei der Reiseplanung).

Die Motorenpalette umfasst mehrere Antriebsarten: einen 115 kW (156 PS) starken reinen Elektroantrieb mit 450 Kilometer Reichweite, einen Plug-in-Hybrid mit bis zu 143 kW (195 PS) und elektrischer Reichweite von bis zu 82 Kilometern, einen neuen 145 PS starken 48V-Hybrid sowie einen 130-PS-Diesel. V2L- (Vehicle-to-Load) und Plug&Charge-Funktionen sollen ab Frühjahr 2026 folgen.

Im Bereich Elektromobilität setzt Peugeot auf ein umfassendes Garantiepaket. Das Programm Peugeot Care deckt Elektromotor, Batterie, Antrieb sowie Lade- und Steuerungstechnik für bis zu acht Jahre oder 160.000 Kilometer ab. Außerdem erhalten Kunden mit dem Free2Move Charge Pass Zugang zu rund einer Million Ladestationen in Europa.

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

  2. Anti-Brumm meint

    Fescher Wagen, aber 42.000 (Listen)preis sind halt doch heftig für einen Kompakten mit 58kwh. Oder ist der ausstattungsmäßig so viel besser als die Konkurrenz zb. von VW/Skoda?

    Im Konfigurator gibts für 600 eine Anhängekupplung, da steht „Bei Elektroantrieb max. 80 kg Anhängelast ideal für Fahrradträger“
    Damit ist wohl die Stützlast gemeint. den 80kg-Anhänger suche ich noch :-)

