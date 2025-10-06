SPD will Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos verlängern

Die Bundesregierung plant, die Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos bis Ende 2035 zu verlängern. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) begründete dies mit dem Ziel, die Elektromobilität in Deutschland voranzutreiben: „Damit wir in den nächsten Jahren sehr viel mehr Elektroautos auf die Straße bringen, müssen wir jetzt die richtigen Anreize setzen“, zitiert ihn die Zeit. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will Klingbeil vorlegen.
Bislang gilt die Kfz-Steuerbefreiung für neu zugelassene reine Stromer nur bis Ende 2025. Nach der bisherigen Regelung wären E-Autos, die ab dem 1. Januar 2026 zugelassen werden, nicht mehr steuerfrei gewesen. Mit der geplanten Verlängerung sollen nun alle E-Autos, die bis zum 31. Dezember 2030 erstmals zugelassen werden, weiterhin bis zu zehn Jahre lang von der Steuer befreit bleiben – längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2035.
Das Finanzministerium erklärte, Ziel der Maßnahme sei es, mehr Menschen zu einer frühzeitigen Anschaffung eines reinen Elektrofahrzeugs zu bewegen. Um die Verlängerung umzusetzen, muss das Kraftfahrzeugsteuergesetz angepasst werden. Dem Bund werden durch die verlängerte Steuerbefreiung in den kommenden Jahren Steuermindereinnahmen in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro entstehen.
Die Steuervergünstigung ist Teil eines größeren politischen Konzepts. Klingbeil verwies auf den sogenannten Automobildialog, zu dem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eingeladen hat. Dieser soll der deutschen Automobilindustrie helfen, sich zukunftsfähig aufzustellen. „Wir müssen jetzt ein starkes Paket schnüren, um die deutsche Automobilindustrie in die Zukunft zu führen und Arbeitsplätze zu sichern“, sagte Klingbeil. „Wir wollen, dass die besten Autos weiterhin in Deutschland gebaut werden.“ Die Automobilindustrie sei mitten in der Transformation. „Alle wissen, dass die Zukunft elektrisch ist.“
Auch weitere Maßnahmen sollen beim Gipfel diskutiert werden. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist ein Förderprogramm für Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen vorgesehen, das gezielt den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität unterstützen soll. Als Vorbild wird das französische „Social-Leasing“-Programm genannt, bei dem der Staat das Leasing von bestimmten Elektroautos finanziell unterstützt.
Kommentare
Martin meint
E-Autos nutzen die Straßen sogar mehr auf, als Verbrenner. Ich hab mal hier gelesen, das BEVs mehr KM fahren, also davor mit dem Verbrenner. Dann kommt noch das Mehrgewicht dazu.
Dagobert meint
Die Kfz-Steuer in Deutschland ist im Grunde nichts weiter als eine Verwaltungsgebühr. Schon die Mehrwertsteuer auf die Vollkasko-Versicherung übersteigt bei vielen Fahrzeugen die jährliche Kfz-Steuer deutlich. Darum ist die ganze Diskussion darüber sachlich ziemlich wertlos und hat höchstens symbolischen Charakter.
Der eigentliche Geldbringer für den Staat ist die Energiesteuer auf Kraftstoffe. Bei einem Verbrenner mit etwa 20.000 km Jahresfahrleistung fließen daraus 600 bis 800 € pro Jahr direkt in die Staatskasse. Insgesamt kommen dadurch rund 35 bis 40 Milliarden € jährlich zusammen.
Bei Elektroautos fällt dieses Aufkommen jedoch nahezu vollständig weg, weil Strom deutlich niedriger besteuert wird. Entscheidend ist am Ende, was der Staat pro 100 km Fahrtstrecke einnimmt, und das ist bei einem BEV im Vergleich zum Verbrenner dramatisch weniger.
Genau deshalb wird die Politik, sobald der Elektroanteil eine kritische Masse erreicht hat, zwangsläufig eine fahrleistungsabhängige Maut einführen müssen. Der Staat kann es sich schlicht nicht leisten, dauerhaft auf diese 35 bis 40 Milliarden € jährlich zu verzichten – und diese Maut wird E-Autos genauso treffen wie heutige Verbrenner.
Mäx meint
Es fällt nicht nahezu vollständig weg!
Bei 20kWh Strom zum Haushaltspreis fallen ca. 2€ an Steuern an.
Bei 6l Diesel sind es ca. 4,5€.
Also ja, es fällt erheblich was weg, aber keinesfalls vollständig!
Dazu sieht man ja an Norwegen, wie lange Verbrenner noch auf den Straßen sind.
Man ist jetzt bei nahezu 100% BEV Quote Neuzulassungen (98% oder so waren es) und es sind immer noch fast 60% reine Benziner + Diesel auf den Straßen zusätzlich zu den PHEV (also ca. 65% Verbrenner).
Da hat man noch ne ganze Zeit lang Einnahmen und braucht nicht jetzt schon Panik schieben.
Bei der KFZ Steuer stimme ich zu, das hat mehr symbolischen Charakter.
MrBlueEyes meint
Bis 3 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht sind es meines Wissens 86€ im Jahr.
Also daran würde wohl die Entscheidung für ein Elektroauto nicht scheitern…
Gernot meint
Jeder freut sich, wenn er etwas geschenkt bekommt – ich auch. Aber natürlich müssen auch E-Autofahrer langfristig einen Beitrag zur Finanzierung der Straßeninfrastruktur leisten.
Bei einem Benziner mit der durchschnittlichen statistischen Fahrleistung von 14.000 km pro Jahr und dem durchschnittlichen Verbrauch von 7 Litern, nimmt der Staat pro Jahr knapp 1000 Euro an Steuern ein (610 Euro Energiesteuer auf Benzin, 270 MwSt. auf Benzin, um die 100 Euro Kfz-Steuer). Das ergibt grob 48 Mrd. Steuereinnahmen pro Jahr durch PKWs.
Bei einem Elektroauto mit 17 kWh Verbrauch auf 100 km/h sind es ca. 170 Euro (48 Euro Stromsteuer und 117 Euro MwSt. auf Strom).
Elektromobilität wird sich durchsetzen und wir werden 100% Elektromobilität auf der Straße bekommen. Wenn es bei den aktuellen Regelungen bleibt, dann haben wir da nur noch 1/6 der Steuereinnahmen, bzw. um die 8 Mrd. im Jahr mit dem Gesamtbestand an PKWs. Das reicht nicht ansatzweise.
Wenn wir die Steuerfreiheit jetzt um 10 Jahre verlängern, wird es irgendwann sprunghaft heftige Steuererhöhungen für PKW geben müssen, weil es drastisch an Geld zur Finanzierung des Straßenverkehrs mangeln wird. Oder es kommt dann die PKW-Maut. Solche sprunghaften Änderungen sind aber immer toxisch für Verbraucher wie auch die Industrie (siehe plötzlicher Wegfall der Kaufprämie). Besser wäre es, jetzt vielleicht noch 2-3 Jahre zu verlängern und gleichzeitig einen Pfad aufzuzeigen, wie die Besteuerung dann sukzessive steigt. Dann haben alle langfristig Planungssicherheit.
paule meint
Jetzt noch ein Gesetz, das die sinnlose Versendung der BEV-Steuerbescheide verhindert, würde jährlich mehrere Millionen Euro sparen. Etwas hohleres als diese Bescheide gibt es nicht.
Horst Krug meint
Das ist ein sehr starkes Argument, dass ich für mein Elektroauto keine KFZ-Steuer bezahlen muss. Meine Freundin bezahlt 288 Euro für ihren Diesel. 1974 habe ich angefangen mit Autofahren. Da waren es immer 288 DM Heute bezahle ich gar nichts. Dieser Art der Inflation gefällt mir gut. Habe aber noch keinen getroffen, der sich dafür interessiert oder es begriffen hat. Die meisten Zahlen freiwillig KFZ-Steuer beim Verbrenner, ohne sich irgendwelche Gedanken zu machen.
Miro meint
Wow. Satte, was, 60 € im Jahr? Das verführt die Leute regelrecht direkt E-Autos zu kaufen. Politisches Bla bla damit man sagen kann: „wir haben doch was getan!“
Ben meint
Naja 60€/a anstatt knapp 300€/a für meinen alten Diesel, bedeutet bei den günstigeren Stromkosten sind so 800kW Strom, und das sind 4000km also in meinem Fall knapp 3 Monate „kostenlos“ fahren.
Klingt für mich nach einem Super Angebot.
Miro meint
Man sollte schon E-Auto und E-Auto ohne Steuer vergleichen. Es geht ja darum wieviel GRÖßER der Anreiz ein E-Auto zu kaufen ist ohne die Steuern im Vergleich ohne Steuern.
Andre meint
Finde ich grundsätzlich gut und richtig.
Die paar E-Autos ohne KFZ-Steuer tun nicht viel zu Sache ;-)
eBikerin meint
naja so wenig ist das nicht. Aktuell gibt es wohl so 1,8 Millionen eAutos.
Durchschnittliche KfZ Steuer laut KI sind 143 Euro. Heisst durch die aktuellen 1,8 Millionen eAutos fehlt dem Finanzminister eine 1/4 Milliarde/Jahr. Tendenz steigend.
Ach und nach dem aktuellen Stand würde ein eAuto mit 2 Tonnen Leergewicht ganze 56,25 Euro Steuer im Jahr kosten. Ich glaube nicht, dass diese 56,525 Euro jemanden abhalten sich ein eAuto zu kaufen.
Ein Dacia Spring würde dann zB 33, 75 Euro Steuern kosten, ein SQ6-eTron gerade mal 80 Euro.
Ben meint
Ist doch ein einfach zu lösendes Problem einfach die 8Mrd./a Dieselsubvention abschaffen, somit jucken die 1/4 Mrd. weniger Kfz Steuern keine Sau.
eBikerin meint
Tja lieber Ben das Problem ist aber, dass auch über die sog. Energiesteuer (früher Mineralölsteuer) Verbrenner viel mehr Steuern in die Kassen spülen als eAutos. Dieses Geld fehlt dann auch wieder.
Und was wohl sicher sein dürfte – der Finanzminister wird sich das Geld schon wieder holen – auf die ein oder andere Art.
Ben meint
Auch dafür gibt es eine einfache Lösung, einfach die 360Mrd./a Subvention für fossile Energien abschaffen, und zack keine Sau interssiert die paar Kröten mehr.
paule meint
Einfach mehr Steuern auf Diesel und Benzin – Problem gelöst.
Da die Deutschen aber wieder mal rechte Führer wählen, wird das nicht kommen.
eBikerin meint
Kannst du mir die 360 Milliarden auch irgendwo in Bundeshaushalt zeigen? Nein? Schade aber auch, gelle?
Virtuelle Fantasiesubvensionen kann man zwar streichen, Geld fliesst dann aber trotzdem keines.
Karsten meint
🤯 Genau am besten alle Subs weg, auf Lebensmittel wäre doch auch gut!?Der Elektroautofahrer kann problemlos von der Fahrfreude zehren.