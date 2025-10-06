SPD will Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos verlängern

Die Bundesregierung plant, die Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos bis Ende 2035 zu verlängern. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) begründete dies mit dem Ziel, die Elektromobilität in Deutschland voranzutreiben: „Damit wir in den nächsten Jahren sehr viel mehr Elektroautos auf die Straße bringen, müssen wir jetzt die richtigen Anreize setzen“, zitiert ihn die Zeit. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will Klingbeil vorlegen.

Bislang gilt die Kfz-Steuerbefreiung für neu zugelassene reine Stromer nur bis Ende 2025. Nach der bisherigen Regelung wären E-Autos, die ab dem 1. Januar 2026 zugelassen werden, nicht mehr steuerfrei gewesen. Mit der geplanten Verlängerung sollen nun alle E-Autos, die bis zum 31. Dezember 2030 erstmals zugelassen werden, weiterhin bis zu zehn Jahre lang von der Steuer befreit bleiben – längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2035.

Das Finanzministerium erklärte, Ziel der Maßnahme sei es, mehr Menschen zu einer frühzeitigen Anschaffung eines reinen Elektrofahrzeugs zu bewegen. Um die Verlängerung umzusetzen, muss das Kraftfahrzeugsteuergesetz angepasst werden. Dem Bund werden durch die verlängerte Steuerbefreiung in den kommenden Jahren Steuermindereinnahmen in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro entstehen.

Die Steuervergünstigung ist Teil eines größeren politischen Konzepts. Klingbeil verwies auf den sogenannten Automobildialog, zu dem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eingeladen hat. Dieser soll der deutschen Automobilindustrie helfen, sich zukunftsfähig aufzustellen. „Wir müssen jetzt ein starkes Paket schnüren, um die deutsche Automobilindustrie in die Zukunft zu führen und Arbeitsplätze zu sichern“, sagte Klingbeil. „Wir wollen, dass die besten Autos weiterhin in Deutschland gebaut werden.“ Die Automobilindustrie sei mitten in der Transformation. „Alle wissen, dass die Zukunft elektrisch ist.“

Auch weitere Maßnahmen sollen beim Gipfel diskutiert werden. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist ein Förderprogramm für Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen vorgesehen, das gezielt den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität unterstützen soll. Als Vorbild wird das französische „Social-Leasing“-Programm genannt, bei dem der Staat das Leasing von bestimmten Elektroautos finanziell unterstützt.