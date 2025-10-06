Dacia Spring erhält neue LFP-Batterie und stärkere Motoren

Dacia hat sein kleines Elektro-SUV Spring überarbeitet. Die Plattform beherbergt eine neue Batterie in ihrem verstärkten Mittelteil. Dies macht die Struktur steifer und optimiert die Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse, um die Gesamtbalance des Fahrzeugs zu verbessern. Das Bremsen sei dank einer leistungsstärkeren Unterstützung sicherer, heißt es. Die ab der Ausstattungsvariante Expression serienmäßigen 15-Zoll-Räder sollen zur Verbesserung des Fahrverhaltens beitragen.

Das Elektroauto verfügt außerdem erstmals über einen Stabilisator, der bei allen Versionen zur Serienausstattung gehört. Die Stabilität des Fahrzeugs in Kurven werde dadurch verbessert und durch neue Einstellungen für die Stoßdämpfer und Federungen weiter optimiert, so der Hersteller.

Darüber hinaus wurde der Spring aerodynamisch verbessert. Eine Reihe von Verkleidungen an Front, Seiten und Heck sollen die aerodynamischen Turbulenzen unter dem Fahrzeug reduzieren. Ein neuer Spoiler begrenzt die Turbulenzen im oberen Bereich der Heckklappe, was einen spürbaren Vorteil für die Reichweite des Spring haben soll.

Neue Antriebe

Zwei neue Motoren mit 52 kW/70 PS und 75 kW/100 PS ersetzen die bisherigen Aggregate mit 33 kW/45 PS und 48 kW/65 PS. Die Maschinen bieten mehr Leistung und Drehmoment zwischen 80 und 120 km/h (bis zu +20 %). „Dadurch kann der Spring problemlos außerhalb von Städten fahren und sich nahtlos in den Straßen- und Autobahnverkehr einfügen, was zu einem komfortableren Fahrerlebnis führt“, wirbt Dacia. Von 0 auf 100 km/h geht es nun in bis zu 6,9 Sekunden. Der Verbrauch beträgt 12,4 kW/100 km.

Die neuen Antriebsstränge arbeiten mit einer neuen 24,3-kWh-Batterie, die erstmals in der Renault Group die Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP) nutzt. Das biete eine optimierte thermische Sicherheit, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit, erklärt das Unternehmen. Die Reichweite des Spring beträgt 225 Kilometer im WLTP-Kombizyklus bei Versionen mit 15-Zoll-Rädern, bisher waren es bis zu 200 Kilometer.

Das Laden wird durch ein neues 40-kW-Gleichstromladegerät optimiert, das das bisherige 30-kW-DC-Ladegerät ersetzt. Es ist optional für die Ausstattungsvariante Expression und Extreme erhältlich und lädt die Batterie in 29 Minuten von 20 auf 80 Prozent auf. Das 7-kW-AC-Ladegerät ist weiterhin Standard bei allen Spring-Modellen und ermöglicht in Kombination mit der neuen Batterie ein schnelleres Laden von 20 auf 100 Prozent in 3 Stunden und 20 Minuten statt 4 Stunden an einer 7-kW-Wallbox (10 Stunden und 11 Minuten an einer Haushaltssteckdose).

Robuster, praktischer Innenraum

Der Spring ist nun standardmäßig mit „massiv verstärkten“ Kunststoffteilen ausgestattet und verfügt in der Topausstattung über Gummimatten und Einstiegsleisten für zusätzliche Robustheit. Mit dem besten Kofferraumvolumen seiner Klasse bleibt er praktisch für den täglichen Gebrauch: 308 Liter, 1.004 Liter bei umgeklappten Rücksitzen. Der Innenraum bietet außerdem zusätzlichen Stauraum – Handschuhfach, Mittelkonsole, Türfächer – mit einem zusätzlichen Gesamtvolumen von über 32 Litern.

Alle Spring-Modelle sind serienmäßig mit einem anpassbaren 7-Zoll-Digital-Kombiinstrument ausgestattet. Media Control ist serienmäßig in den Ausstattungsvarianten Essential und Expression enthalten. Dieses Multimediasystem mit Lenkradsteuerung zeigt Medieninformationen und Telefonanrufe auf dem digitalen Kombiinstrument an. In Verbindung mit der kostenlosen App Dacia Media Control können Fahrer Radio- und Medienfunktionen verwalten und über den Bildschirm ihres Smartphones auf zusätzliche Funktionen zugreifen.

Das Media Display mit einem 10,1-Zoll-Touchscreen in der Mitte und Konnektivität mit Apple CarPlay und Android Auto ist serienmäßig in der Ausstattungsvariante Extreme. Optional kann dieses Multimediasystem um das Media Nav Live erweitert werden, das acht Jahre lang vernetzte Navigation mit Echtzeit-Verkehrsinformationen und ständig aktualisierten europäischen Karten bietet.

Der Spring ermöglicht die Verwendung von YouClip-Zubehör. Dieses System erlaubt die Befestigung verschiedener spezieller Zubehörteile an wichtigen Stellen im Innenraum. Der Spring ist serienmäßig mit drei YouClip-Befestigungspunkten ausgestattet – einer am Armaturenbrett, zwei an der Mittelkonsole. An diesen Punkten können eine Aufbewahrungstasche, eine Handyhalterung mit oder ohne Induktionsladegerät oder ein „3-in-1”-Gerät, das einen Getränkehalter, einen Taschenhaken und eine tragbare Taschenlampe kombiniert, befestigt werden.

Die Preise starten wie bisher bei 16.900 Euro und alle Varianten bleiben unter 20.000 Euro. Wie bisher gibt es die Ausstattungsversionen Essential, Expression und Extreme. Die ersten beiden werden stets mit dem schwächeren Motor ausgeliefert, der Spring Extreme immer mit dem starken Motor.