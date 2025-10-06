Dacia Spring erhält neue LFP-Batterie und stärkere Motoren

Dacia hat sein kleines Elektro-SUV Spring überarbeitet. Die Plattform beherbergt eine neue Batterie in ihrem verstärkten Mittelteil. Dies macht die Struktur steifer und optimiert die Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse, um die Gesamtbalance des Fahrzeugs zu verbessern. Das Bremsen sei dank einer leistungsstärkeren Unterstützung sicherer, heißt es. Die ab der Ausstattungsvariante Expression serienmäßigen 15-Zoll-Räder sollen zur Verbesserung des Fahrverhaltens beitragen.
Das Elektroauto verfügt außerdem erstmals über einen Stabilisator, der bei allen Versionen zur Serienausstattung gehört. Die Stabilität des Fahrzeugs in Kurven werde dadurch verbessert und durch neue Einstellungen für die Stoßdämpfer und Federungen weiter optimiert, so der Hersteller.
Darüber hinaus wurde der Spring aerodynamisch verbessert. Eine Reihe von Verkleidungen an Front, Seiten und Heck sollen die aerodynamischen Turbulenzen unter dem Fahrzeug reduzieren. Ein neuer Spoiler begrenzt die Turbulenzen im oberen Bereich der Heckklappe, was einen spürbaren Vorteil für die Reichweite des Spring haben soll.
Neue Antriebe
Zwei neue Motoren mit 52 kW/70 PS und 75 kW/100 PS ersetzen die bisherigen Aggregate mit 33 kW/45 PS und 48 kW/65 PS. Die Maschinen bieten mehr Leistung und Drehmoment zwischen 80 und 120 km/h (bis zu +20 %). „Dadurch kann der Spring problemlos außerhalb von Städten fahren und sich nahtlos in den Straßen- und Autobahnverkehr einfügen, was zu einem komfortableren Fahrerlebnis führt“, wirbt Dacia. Von 0 auf 100 km/h geht es nun in bis zu 6,9 Sekunden. Der Verbrauch beträgt 12,4 kW/100 km.
Die neuen Antriebsstränge arbeiten mit einer neuen 24,3-kWh-Batterie, die erstmals in der Renault Group die Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP) nutzt. Das biete eine optimierte thermische Sicherheit, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit, erklärt das Unternehmen. Die Reichweite des Spring beträgt 225 Kilometer im WLTP-Kombizyklus bei Versionen mit 15-Zoll-Rädern, bisher waren es bis zu 200 Kilometer.
Das Laden wird durch ein neues 40-kW-Gleichstromladegerät optimiert, das das bisherige 30-kW-DC-Ladegerät ersetzt. Es ist optional für die Ausstattungsvariante Expression und Extreme erhältlich und lädt die Batterie in 29 Minuten von 20 auf 80 Prozent auf. Das 7-kW-AC-Ladegerät ist weiterhin Standard bei allen Spring-Modellen und ermöglicht in Kombination mit der neuen Batterie ein schnelleres Laden von 20 auf 100 Prozent in 3 Stunden und 20 Minuten statt 4 Stunden an einer 7-kW-Wallbox (10 Stunden und 11 Minuten an einer Haushaltssteckdose).
Robuster, praktischer Innenraum
Der Spring ist nun standardmäßig mit „massiv verstärkten“ Kunststoffteilen ausgestattet und verfügt in der Topausstattung über Gummimatten und Einstiegsleisten für zusätzliche Robustheit. Mit dem besten Kofferraumvolumen seiner Klasse bleibt er praktisch für den täglichen Gebrauch: 308 Liter, 1.004 Liter bei umgeklappten Rücksitzen. Der Innenraum bietet außerdem zusätzlichen Stauraum – Handschuhfach, Mittelkonsole, Türfächer – mit einem zusätzlichen Gesamtvolumen von über 32 Litern.
Alle Spring-Modelle sind serienmäßig mit einem anpassbaren 7-Zoll-Digital-Kombiinstrument ausgestattet. Media Control ist serienmäßig in den Ausstattungsvarianten Essential und Expression enthalten. Dieses Multimediasystem mit Lenkradsteuerung zeigt Medieninformationen und Telefonanrufe auf dem digitalen Kombiinstrument an. In Verbindung mit der kostenlosen App Dacia Media Control können Fahrer Radio- und Medienfunktionen verwalten und über den Bildschirm ihres Smartphones auf zusätzliche Funktionen zugreifen.
Das Media Display mit einem 10,1-Zoll-Touchscreen in der Mitte und Konnektivität mit Apple CarPlay und Android Auto ist serienmäßig in der Ausstattungsvariante Extreme. Optional kann dieses Multimediasystem um das Media Nav Live erweitert werden, das acht Jahre lang vernetzte Navigation mit Echtzeit-Verkehrsinformationen und ständig aktualisierten europäischen Karten bietet.
Der Spring ermöglicht die Verwendung von YouClip-Zubehör. Dieses System erlaubt die Befestigung verschiedener spezieller Zubehörteile an wichtigen Stellen im Innenraum. Der Spring ist serienmäßig mit drei YouClip-Befestigungspunkten ausgestattet – einer am Armaturenbrett, zwei an der Mittelkonsole. An diesen Punkten können eine Aufbewahrungstasche, eine Handyhalterung mit oder ohne Induktionsladegerät oder ein „3-in-1”-Gerät, das einen Getränkehalter, einen Taschenhaken und eine tragbare Taschenlampe kombiniert, befestigt werden.
Die Preise starten wie bisher bei 16.900 Euro und alle Varianten bleiben unter 20.000 Euro. Wie bisher gibt es die Ausstattungsversionen Essential, Expression und Extreme. Die ersten beiden werden stets mit dem schwächeren Motor ausgeliefert, der Spring Extreme immer mit dem starken Motor.
Kommentare
Martin meint
Damit kommt man aber nicht an den Gardasee. Von dem Pferdeanhänger München – Hamburg sprechen wir lieber erst nicht. Bleibt also nur der urbane Verkehr. Aber dort sind Autos immer unerwünschter. Daher meine Frage: zu was so ein Auto, bei dem ich als 1,90 Mann auf der Rückbank sitzen müsste um an die Pedale zu kommen.
paule meint
Wenn die Dinger in paar Jahren als Gebrauchte in Südeuropa ankommen, noch dazu mit unkaputtbarem LFP-Akku, wir der Markt dort schneller richtung BEV kippen als in Mitteleuropa. Schon jetzt hat dort nahezu jedes Dorf einen Schnelllader. Klar, der Bauer legt einfach paar Platten hinters Haus, Drähtchen dran, Ladedingens von Temu – fertig. Strompreise lachen die eh, was in Deutschland abgezogen wird.
eBikerin meint
Schon mal den Strompreis in Italien gesehen? Italien ist meines Wissens nach Südeuropa.
Mäx meint
Italien hat leider das Problem, ebenfalls auf viel Gas gesetzt zu haben.
Daher wird dort auch viel Strom importiert
> 43 TWh Import, 5,8TWh Export, Stromerzeugung 166TWh
Vgl. Deutschland
> 57,4TWh Import, 39,8TWh Export, Stromerzeugung 316TWh
Also erheblich mehr Import in Italien.
Dabei sind die Voraussetzung für PV so gut…
paule meint
Macht immer Sinn, die Ausnahme rauszupicken.
Mäx meint
Italien ist nach Einwohner und BIP auf Platz 3.
Wenn du von „Südeuropa“ sprichst, gehört Italien da ganz klar zu und ist von den Ländern wirtschaftlich und gemessen an Einwohner mit das wichtigste Land.
Also keine Ausnahme
eBikerin meint
Mein Zweitwohnsitz ist halt in Italien – und Italien ist mit knapp 60 Millionen Einwohnern auch ziemlich Bevölkerungsstark. Klar in Kroatien ist es richtig billig – aber da wohnen halt auch nur knapp 4 Millionen Menschen.
paule meint
Bleibt trotzdem die rausgepickte Ausnahme. Einzelfall in Südeuropa. Bestätigt die Regel.
Jürgen . meint
Mit 24 kWh Akku schafft er im Winter keine 100 km. Was soll das??
Das passt maximal für Rentner die das Fahrzeug zum einkaufen nehmen.
paule meint
Siehst Du, hast eine sehr große Zielgruppe alleine, ohne Hilfe, gefunden.
Jensen meint
@ Jürgen: Geringfahrer gibt es in allen Bevölkerungsschichten, die regelmäßig nur kleine Umkreise benötigen. Mit ca. 100 km-Winterreichweite hat das alles vor gut 12 Jahren bei den ersten Fahrzeugen angefangen. Bei faktisch nicht vorhandener öffentlicher Ladeinfrastruktur hat es aber trotzdem funktioniert. Mit den genannten Daten können sehr sehr viele Menschen ihren Mobilitätsbedarf problemlos decken. Und laden geht auch (fast) überall ohne Probleme.
ID.alist meint
Das Laden wird durch ein neues 40-kW-Gleichstromladegerät optimiert, das das bisherige 30-kW-DC-Ladegerät ersetzt.
Notiz an die Renault-Gruppe: So was wie ein Gleichstromladegerät gibt es nicht. Bitte damit aufhören Unwahrheiten zu streuen.
paule meint
Mach dir nicht ins Hemd. Abseits der Erklärbär-Blase verstehen die Leute, man kann nun schneller DC laden. Klar, irgendeiner muss immer daherkommen und es zerreden.
Elvenpath meint
Es gibt eine dem Akku vorgeschaltete Leistungselektronik, die das Laden regelt. Das kann man durchaus als Gleichstromladegerät bezeichnen.