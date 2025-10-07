BMW: „Es muss nachhaltig und profitabel sein“

BMW präsentierte auf der „Climate Week“ in New York seine Fortschritte bei der CO₂-Reduktion. Das Unternehmen betonte laut Electrified, dass Nachhaltigkeit längst ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie sei. Besonders deutlich wird das mit der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ und dem iX3 als erstem Modell darauf. Das SUV verursacht 42 Prozent weniger Umweltbelastung als sein Vorgänger, trotz größerer Batterie.

Hinter diesem Fortschritt steht ein umfassendes Konzept von Nachhaltigkeit. Für BMW bedeutet modernes Rohstoffmanagement, ökonomische, ökologische und soziale Aspekte ganzheitlich zu betrachten. „Allein um das Thema Materialien kümmert sich eine ganze Mannschaft“, erklärte Nils Hesse, Leiter Produktnachhaltigkeit. Schon bei der Planung werde Kreislaufwirtschaft mitgedacht. Nahezu sortenreine Bauteile, wie etwa neue Sitzgenerationen, ließen sich besser recyceln als komplexe Materialmixe.

Hesse sieht darin einen Balanceakt zwischen technischer Machbarkeit und Qualität. Ein Premiumhersteller müsse hohe Ansprüche erfüllen, ohne Nachhaltigkeit zu vernachlässigen. „Die Frage ist nicht, ob nachhaltig oder profitabel“, sagte er. „Es muss nachhaltig und profitabel sein.“ Besonders beim Einsatz von Stahl oder beim Batterie-Recycling stoße man an Grenzen. Alte Akkus seien derzeit noch Mangelware, doch in 20 Jahren werde das kein Thema mehr sein.

Seit über drei Jahrzehnten erforscht BMW Verfahren zur Wiederverwertung von Fahrzeugteilen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen Unternehmensangaben nach in die Produktentwicklung ein und werden weltweit geteilt. Rund 3.000 Betriebe in 32 Ländern nutzen die gemeinsame Recycling-Datenbank. Die meisten aufgearbeiteten Autos sind etwa 15 Jahre alt. Ein Drittel der Materialien des neuen iX3 stammt aus wiederverwerteten Quellen, rund 700 Kilogramm.

Neues E-SUV mit verbesserter Ökobilanz

BMW widerspricht der verbreiteten Kritik, E-Autos hätten eine schlechte Ökobilanz. Laut Hesse liegt der iX3 bei Nutzung des europäischen Strommixes bereits nach 21.500 Kilometern auf dem Niveau eines Verbrenners, bei Ökostrom sogar schon nach 17.500 Kilometern. Die Elektrifizierung ist daher für das Unternehmen der wichtigste Hebel, um CO₂-Emissionen zu senken.

Mit zunehmender E-Mobilität verlagern sich die CO₂-Emissionen von der Nutzung hin zur Produktion. BMW reagiert darauf mit strengeren Anforderungen an seine Lieferanten. Seit 2021 müssen diese Grünstrom einsetzen, auch bei der Herstellung von Batteriezellen. So soll der ökologische Fußabdruck der gesamten Lieferkette verkleinert werden.

Nachhaltigkeit bedeutet für BMW auch, wirtschaftliche Abhängigkeiten zu verringern. „Je mehr Sekundärstoffe wir verwenden, umso weniger muss man in Ländern mit problematischen Standards kaufen“, erklärte Hendrik Lang, Bereichsleiter Strategie und Nachhaltigkeit in der Lieferkette. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie anfällig globale Lieferketten sein können. Entsprechend betreibe BMW heute ein ständiges Risikomanagement.

Künstliche Intelligenz wertet laut Lang weltweit Datenquellen aus, um Risiken wie Naturkatastrophen, Streiks, politische Instabilität oder Kriege frühzeitig zu erkennen. So könne BMW schnell auf alternative Lieferanten umschalten oder im Notfall selbst Komponenten fertigen. Diese Flexibilität soll die Versorgung langfristig sichern.

Lang wies zugleich auf die Abhängigkeit Europas von China bei der Beschaffung von Batterierohstoffen hin. „Bei Rohstoffen für Akkus kommt man an China derzeit nicht vorbei“, sagte er. Daher sei es notwendig, eine eigenständige europäische Lieferkette für Batterien aufzubauen. Dafür brauche es gemeinsame Initiativen der Industrie und politische Unterstützung.