CDU und SPD planen gezielte Kaufanreize für E-Autos

Die Regierungskoalition aus Union und SPD hat sich auf neue Förderungen geeinigt, um den Absatz von Elektroautos zu steigern. Vorgesehen ist ein Programm, das gezielt Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen beim Umstieg auf klimaneutrale Mobilität unterstützen soll.
Ziel sind laut Koalitionsausschuss „spürbare Vorteile für Verbraucher“, hieß es kurz vor einem „Autogipfel“ im Kanzleramt. Damit reagiert die Regierung auf den Einbruch der Verkaufszahlen von E-Autos in Deutschland, nachdem Ende 2023 eine bestehende staatliche Kaufprämie abrupt eingestellt worden war.
Für das neue Förderprogramm sollen bis 2029 umfangreiche Mittel bereitgestellt werden. Finanziert werden soll es unter anderem aus dem EU-Klimasozialfonds sowie durch drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds. Bereits im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, sich am französischen Modell für „Sozial-Leasing“ zu orientieren und „Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen“ stärker zu unterstützen. Wie genau das deutsche Förderprogramm aussehen wird, bleibt abzuwarten.
Offen bleibt auch der Umgang mit dem geplanten EU-Verbot für neue, fossil betriebene Verbrennerautos ab 2035. Eine gemeinsame Linie dazu wurde bislang nicht beschlossen. CSU-Chef Markus Söder betonte, man sei sich einig, dass Arbeitsplätze erhalten werden müssten, räumte jedoch ein, dass es beim Weg dorthin Unterschiede gebe. Er forderte „eine Freiheit der Technologie“. Auch SPD-Chef Lars Klingbeil sprach sich für mehr Flexibilität aus.
Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte, zunächst den Dialog mit der Automobilbranche zu suchen. Zudem wolle man die Entscheidung der EU-Kommission abwarten, die noch in diesem Jahr mitteilen will, ob die Regelung, ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos zuzulassen, bestehen bleibt. Merz sagte dazu, es gehe „vor allem um eine technische Debatte“.
Kommentare
Mäx meint
Na klar, lasst uns doch nochmal prominent über Kaufanreize reden.
Damit der Neuwagenmarkt erst recht zusammenbricht.
Und auf dem Autogipfel wird dann erklärt, dass keiner BEV nachfragt und deswegen jetzt die Regularien angepasst werden müssen.
Selffulfilling prophecy
Steffen meint
Um eine „technische Debatte“ geht es gerade NICHT. Die Technik ist geklärt. Und sie ist NICHT diejenige, welche Fritze vorschwebt.
E.Korsar meint
Tja, in Deutschland haben wir kein Revenu Fiscal de Référence – RFR. Somit wird es entweder ein Bürokratiemonster oder verdammt ungerecht.
Jensen meint
Wenn sich Herr Merz irgendwann mal ins Thema eingearbeitet hat, wird er leicht erkennen, dass es sich selbstverständlich nicht um eine technische Debatte handelt.
Die technischen Antworten in Bezug auf die Fragen zu den verschiedenen Antriebsknzepten und insbesondere zu deren Nebenerscheinungen sind umfangreich und erschöpfend vorhanden.
Die Debatte ist rein politisch-lobbyistischer Natur und umgekehrt.
hu.ms meint
50 € mtl. zuschuss für den halter auf 60 monate würden ausreichen um die derzeitigen mehrpreise von BEV auszugleichen. Einkommensgrenze: 40K zu versteuerndes.
Micha meint
Dann müsste dieser Zuschuss aber auch für Gebrauchtwagen gelten, dort wo Menschen mit geringerem Einkommen klassischerweise ihre Autos herbekommen. Die Autolobby will aber natürlich lieber direkt neue Fahrzeuge verkaufen.
E.Korsar meint
„Einkommensgrenze: 40K zu versteuerndes.“
Pro Haushalt?
Oder ist das für Singles?
Was ist mit Kindern im Haushalt?