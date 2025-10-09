CDU und SPD planen gezielte Kaufanreize für E-Autos

Die Regierungskoalition aus Union und SPD hat sich auf neue Förderungen geeinigt, um den Absatz von Elektroautos zu steigern. Vorgesehen ist ein Programm, das gezielt Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen beim Umstieg auf klimaneutrale Mobilität unterstützen soll.

Ziel sind laut Koalitionsausschuss „spürbare Vorteile für Verbraucher“, hieß es kurz vor einem „Autogipfel“ im Kanzleramt. Damit reagiert die Regierung auf den Einbruch der Verkaufszahlen von E-Autos in Deutschland, nachdem Ende 2023 eine bestehende staatliche Kaufprämie abrupt eingestellt worden war.

Für das neue Förderprogramm sollen bis 2029 umfangreiche Mittel bereitgestellt werden. Finanziert werden soll es unter anderem aus dem EU-Klimasozialfonds sowie durch drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds. Bereits im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, sich am französischen Modell für „Sozial-Leasing“ zu orientieren und „Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen“ stärker zu unterstützen. Wie genau das deutsche Förderprogramm aussehen wird, bleibt abzuwarten.

Offen bleibt auch der Umgang mit dem geplanten EU-Verbot für neue, fossil betriebene Verbrennerautos ab 2035. Eine gemeinsame Linie dazu wurde bislang nicht beschlossen. CSU-Chef Markus Söder betonte, man sei sich einig, dass Arbeitsplätze erhalten werden müssten, räumte jedoch ein, dass es beim Weg dorthin Unterschiede gebe. Er forderte „eine Freiheit der Technologie“. Auch SPD-Chef Lars Klingbeil sprach sich für mehr Flexibilität aus.

Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte, zunächst den Dialog mit der Automobilbranche zu suchen. Zudem wolle man die Entscheidung der EU-Kommission abwarten, die noch in diesem Jahr mitteilen will, ob die Regelung, ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos zuzulassen, bestehen bleibt. Merz sagte dazu, es gehe „vor allem um eine technische Debatte“.