Mercedes-CEO fordert „Flexibilisierung“ des EU-Verbrenner-Aus ab 2035

Mercedes-Chef Ola Källenius will das geplante EU-Aus für fossil betriebene neue Verbrenner ab 2035 nicht hinnehmen und plädiert für eine „Flexibilisierung“ des Vorhabens. Als Vorsitzender des europäischen Automobilverbands Acea, der 16 große Hersteller vertritt, betont er im Gespräch mit dem Manager Magazin, dass er nicht gegen die Klimaziele sei. Vielmehr gehe es darum, die Transformation hin zur Klimaneutralität mit wirtschaftlicher Stärke und praktikabler Umsetzung zu verbinden.

Momentan gilt, dass Neufahrzeuge in der EU ab dem 1. Januar 2035 keine CO₂-Emissionen mehr ausstoßen dürfen. Källenius verweist auf die bis dahin nur noch zur Verfügung stehenden neun Jahre und den geringen Elektroauto-Anteil von derzeit 16 Prozent in Europa. Etwa 20 der 27 EU-Staaten hätten zudem große Defizite bei Ladeinfrastruktur und E-Mobilitäts-Entwicklung. Deshalb sei es unrealistisch anzunehmen, dass bis 2035 alle Neuwagenkäufer bereit für den Umstieg auf E-Autos sind. Sein Vorschlag: ein fließender Übergang statt ein starres Verbot.

Konkret schlägt Källenius vor, auch über 2035 hinaus bestimmte Hybridmodelle zuzulassen. Plug-in-Hybride und sogenannte Range Extender könnten die Emissionen senken, wenn sie richtig genutzt würden. „Auch ein gewisser Anteil hocheffizienter, elektrifizierter Verbrenner sollte über das Jahr 2035 hinaus erlaubt bleiben.“ Der Manager fordert Anreize bei der Kfz-Steuer für jene, die ihre Fahrzeuge tatsächlich elektrisch bewegen.

Neben der Neuwagenflotte will Källenius auch den Bestand in den Blick nehmen. In der EU seien rund 250 Millionen Fahrzeuge unterwegs. Eine Beimischung von fünf Prozent synthetischer oder Biokraftstoffe zum Kraftstoff hätte denselben Effekt wie ein Jahr emissionsfreier Neuwagenverkäufe.

Ein weiterer Vorschlag kommt von einem nicht namentlich genannten Volumenhersteller: Alte Fahrzeuge sollen schneller durch effizientere ersetzt werden, um den CO₂-Ausstoß zu senken. Doch steigende Preise machen diesen Austausch schwierig. Laut Källenius ist der Markt für günstige Kleinwagen in Europa nahezu verschwunden – nur noch ein Modell koste unter 15.000 Euro. Grund seien kostentreibende Sicherheits- und Umweltvorschriften. Der europäische Automarkt sei in den letzten fünf Jahren um drei Millionen Fahrzeuge geschrumpft, vor allem im unteren Preissegment.

„Weniger Regulierung und weniger preistreibende Vorschriften“

Um diesen Trend umzukehren, fordert Källenius auch weniger Regulierung. So könnten Kosten gesenkt und damit der Fahrzeugbestand schneller erneuert werden. Auch eine Bonusregelung für Hersteller, die ihre Lieferketten dekarbonisieren, hält er für sinnvoll. Mercedes selbst beziehe etwa Aluminium mit 70 Prozent besserem CO₂-Fußabdruck zu höheren Kosten, werde dafür aber regulatorisch nicht belohnt.

Källenius wehrt sich gegen den Vorwurf, Verantwortung abzuwälzen. Er fordert ein gemeinsames Vorgehen von Politik, Industrie und Verbrauchern. Ein dauerhaft niedriger Strompreis etwa könnte die Attraktivität von E-Autos deutlich steigern. Denn für die meisten Käufer sei nicht Ideologie entscheidend, sondern Preis und Nutzen. Bisher trügen allein die Hersteller die Last der Transformation.

Dass die Branche ihr Interesse an Elektromobilität verloren habe, weist er zurück. Mercedes halte an seinen Plänen fest, ab 2030 in der Lage zu sein, keine Verbrenner mehr anzubieten – „dort, wo der Markt bereit ist“. Doch die Marktentwicklung bleibe hinter den Erwartungen zurück. Viele Zulieferer hätten auf Elektromobilität gesetzt und säßen nun „auf fast wertlosen Vermögenswerten“.

Die europäische Autoindustrie sei eine Schlüsselbranche mit hoher Bedeutung für Wirtschaft und Staatshaushalte, unterstreicht Källenius. Die Werke seien nicht ausgelastet, doch die Industrie investiere weiter – allein in den nächsten fünf Jahren rund 250 Milliarden Euro in Elektromobilität. „Wir warten nicht einmal ab. Wir machen weiter.“ Nun brauche es aber das richtige Umfeld, damit sich die Investitionen auch lohnen. „Wir müssen verhindern, dass diese führende europäische Industrie kleiner gemacht wird.“