CEO bekräftigt Nachfolger für Polestar 2, Start in etwa drei Jahren

Der Polestar 2 ist das Elektroauto-Erstlingswerk der schwedisch-chinesischen Marke. Das Unternehmen bietet nur noch Vollstromer an, die Modellpalette wird sukzessive ausgebaut. Wie kürzlich der CEO bekräftigte, wird der Polestar 2 einen Nachfolger erhalten und somit langfristig im Portfolio bleiben.

„Lassen Sie es mich so formulieren: Ich möchte die derzeitigen Polestar-2-Kunden wiederhaben“, sagte Michael Lohscheller im Rahmen der Messe IAA Mobility in München gegenüber australischen Medien. „Ich möchte diese Kundschaft behalten, weil wir sie aufgebaut haben. Ich finde, wir haben großartige Arbeit geleistet und ich möchte sie in der Familie behalten.“

Nach der seit dem Start 2020 immer wieder aufgefrischten Mittelklasse-Limousine Polestar 2 hat die Marke den Crossover Polestar 4 und das größere SUV Polestar 3 eingeführt. Als nächstes folgt die kürzlich in der Serienversion präsentierte Oberklasselimousine Polestar 5. Anschließend steht bis 2028 mit dem Polestar 7 ein mittelgroßes SUV-Pendant zum Polestar 2 an, das als erstes Modell des Unternehmens in Europa gebaut wird.

Der eigentlich schon für nächstes Jahr geplante Sportwagen Polestar 6 wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Vor ihm dürfte die neue Generation des Polestar 2 zu den Kunden rollen. Vor allem dank diesem E-Auto hat der Hersteller bisher weltweit über 200.000 Fahrzeuge abgesetzt. Laut Lohscheller gibt es um die 180.000 Polestar-2-Kunden, an diesen Erfolg will er anknüpfen. „Es wird einen Nachfolger für den Polestar 2 geben, ganz sicher. Ganz sicher“, unterstrich der Firmenchef.

Angesprochen auf die Pläne für die nächste Generation erklärte Lohscheller, dass es keine Weiterentwicklung des Konzepts geben werde. „Wir werden nicht einfach das Gleiche wie in der Vergangenheit tun, sondern noch mehr, würde ich sagen.“ Es werde aber kein ganz neues Auto, deshalb bleibe auch der Name bestehen. Die bisherigen Fahrzeuge wurden nach der Reihenfolge der Einführung benannt.

Details zum wohl in drei Jahren kommenden neuen Polestar 2 gibt es noch nicht. Früheren Berichten zufolge wird eine neue Plattform zum Einsatz kommen, die alle zukünftigen Modelle der Marke nutzen sollen. Auf dieser Architektur soll auch das SUV Polestar 7 fahren, das ähnlich groß wie der Polestar 2 ausfallen dürfte. Ob letzterer ebenfalls in der Slowakei hergestellt wird, bleibt abzuwarten. Bisher produziert die Marke in China sowie in den USA.