Mercedes-Technikvorstand: „Kunden wollen dieselbe Form – unabhängig vom Antrieb“

Mercedes-Benz geht davon auf Abstand, seine Verbrenner- und Elektroautos auffallend unterschiedlich zu designen. Mit dem neuen elektrischen GLC, der als Nachfolger des EQC gilt, beginnt laut Technikvorstand Markus Schäfer eine neue Phase: Künftige Modelle sollen unabhängig vom Antrieb weitgehend gleich aussehen, jedoch auf unterschiedlichen Plattformen basieren.

Der kürzlich vorgestellte neue elektrische GLC markiert den Übergang zu dieser Strategie und wird in seiner äußeren Gestaltung eng mit der Verbrenner-Version verwandt sein. Auch die für 2026 angekündigte batteriebetriebene C-Klasse soll diesem Ansatz folgen. Sie nutzt wie der GLC die neue „MB.EA“-Plattform für Elektroautos, wird jedoch optisch stark an die konventionelle C-Klasse angelehnt sein. Damit verabschiedet sich Mercedes-Benz von der bisherigen Designsprache der E-Auto-Submarke EQ.

Schäfer erklärt diesen Kurswechsel im Gespräch mit dem Portal WhichCar mit der Entwicklung des Marktes. „Frühe Käufer wollten anders sein. Sie wollten zeigen, dass sie ein Elektroauto fahren“, sagte er. „Jetzt erreichen wir den Massenmarkt, und die Kunden wollen nicht zeigen, dass sie ein Elektroauto fahren. Sie wollen dieselbe Form – unabhängig vom Antrieb.“

Das bedeutet auch die Abkehr vom aerodynamisch geprägten, oft kritisierten One-Bow-Design früherer EQ-Modelle wie EQE und EQS. Zukünftige Batterie-Modelle sollen konventioneller auftreten und stärker mit ihren Verbrenner-Pendants verschmelzen.

Technisch bleibt die mit EQE und EQS sowie deren SUV-Versionen eingeläutete Trennung zwischen den Antriebsarten jedoch bestehen. Eine gemeinsame Plattform für Verbrenner und Elektroantrieb ist nach den Worten von Schäfer keine Option mehr. „Am Ende entsteht ein Kompromiss, wenn man versucht, verschiedene Antriebsarten in eine Plattform zu zwängen“, sagte er. Das betreffe insbesondere Fahrzeuge mit längs eingebauten Sechs- und Achtzylindermotoren, da für die E-Autos die Batterieräume zu klein würden und die Reichweite darunter leide.

Die neue MB.EA-Plattform ist daher ausschließlich für Elektroautos vorgesehen, während die klassischen Baureihen wie C-, E- und S-Klasse weiterhin eigene Architekturen für Verbrenner und Hybride behalten. Gemeinsamkeiten zwischen den Varianten sollen sich künftig auf das äußere Design und die digitale Innenausstattung, etwa das Infotainmentsystem MB.UX, beschränken.