Mitsubishi bekräftigt Europa-Engagement, neues Elektroauto startet Ende 2025

Mitsubishi hat bekräftigt, trotz der herausfordernden Marktbedingungen in Europa zu bleiben und dabei auch auf Elektroautos zu setzen. Der japanische Autobauer hat kürzlich mit dem neuen Eclipse Cross seinen ersten Vollstromer für die Region nach dem 2020 ausgelaufenen Kleinstwagen i-MiEV vorgestellt.

Der bis Ende des Jahres startende SUV-Crossover wurde vom Partner Renault entwickelt und rollt auch ab Ende 2025 bei den Franzosen vom Band. Pläne für zwei eigenentwickelte neue E-Autos hat Mitsubishi verworfen, um sich auf Plug-in-Hybride und Hybride zu konzentrieren. Hier gibt es schon länger Antriebe des Unternehmens, wodurch man in dem Bereich nach Ansicht des Managements einen Wettbewerbsvorteil hat.

Trotz Fokus auf Hybridantrieb setzen die Japaner langfristig auch auf reine E-Mobilität. „In Bezug auf die Dekarbonisierung ist Europa eine fortgeschrittene Region“, sagte CEO Takao Kato Kato gegenüber Automotive News Europe. „Derzeit haben BEVs weltweit noch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, aber letztendlich werden sie einen viel größeren Marktanteil haben als derzeit.“

Mitsubishi hatte 2020 erklärt, aufgrund des Einbruchs von Umsatz und Gewinn während der Corona-Pandemie den europäischen Markt zu verlassen. Ein Jahr später wurde diese Entscheidung aber revidiert, nachdem eine Vereinbarung mit dem langjährigen Allianzpartner Renault unterzeichnet wurde. Daraus ist nun auch der neue Eclipse Cross mit reinem E-Antrieb hervorgegangen, für den das kompakte SUV Renault Scenic die Basis stellt.

„Der europäische Markt ist ein Wegbereiter“

„Der europäische Markt ist ein Wegbereiter“, erklärte laut Automotive News Mitsubishi-Boss Kato gegenüber Journalisten. „Wir verkaufen hier seit fast 50 Jahren Autos und kennen uns daher sehr gut aus. Es ist die weltweit fortschrittlichste Region in Sachen Design und Technologie, aber auch die anspruchsvollste in Bezug auf Leistung und Vorschriften.“

Ein selbst entwickeltes Elektroauto wolle Mitsubishi erst wieder anbieten, wenn sich die Rahmenbedingungen in Bezug auf Technologie und Infrastruktur verbessert haben, so Kato. „Wir brauchen noch eine weitere technologische Weiterentwicklung für die Batterie, vielleicht eine Festkörperbatterie oder eine andere Lösung.“

Mit Blick auf die nach Übersee drängenden chinesischen Autohersteller meinte der Manager, dass Mitsubishi deren Wettbewerb standhalten könne. Die Japaner seien schon lange am Markt und böten entsprechenden Kundenservice. In diesem Bereich hätten Autokäufer bei chinesischen Marken Bedenken.

Laut Zahlen des Marktforschungsunternehmens Dataforce sank der Absatz von Mitsubishi in Europa in den ersten acht Monaten dieses Jahres um 24 Prozent auf 31.195 Fahrzeuge. Das geht vor allem auch auf die eingestellte Produktion des Verbrenner-Kleinwagens Space Star zurück. Europa-Chef Frank Krol erklärte gegenüber Automotive News Europe im Juni, dass Mitsubishi ein mittelfristiges Ziel von 75.000 bis 80.000 verkauften Fahrzeugen pro Jahr in der Region habe.