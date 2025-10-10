Fords erschwinglicher Elektro-Pick-up soll den Massenmarkt erobern

Ford-CEO Jim Farley hat neue Details zum nächsten Elektroauto des Konzerns enthüllt. Es handelt sich um einen rund 30.000 Dollar vor Steuern (ca. 25.900 Euro Euro) kostenden mittelgroßen Pick-up-Truck, der als erstes Modell auf der neuen „Ford Universal EV Platform“ basiert. In einem Gespräch mit The Verge erklärte Farley, das Fahrzeug werde zwar als Pick-up bezeichnet, aber eine völlig neue Formensprache einführen.

„Unser erstes Karosseriedesign wird ein Pick-up sein, aber eigentlich ist es keiner. Ich würde sagen, es ist eine neue Silhouette“, so der Manager. Das Modell solle mehr Platz bieten als ein Toyota RAV4, der meistverkaufte Pkw der USA – und das, ohne den zusätzlichen Stauraum im „Frunk“ vorne und auf der Ladefläche einzurechnen.

Ford zielt laut dem Konzernchef mit dem Preis des neuen Modells auf den größten, bislang vernachlässigten Teil des US-Automarktes. Zwei Drittel aller verkauften Autos dort seien Gebrauchtwagen, deren Durchschnittspreis bei etwa 30.000 Dollar liege. „Wir reden nie wirklich über diese zwei Drittel, aber ihr Durchschnittspreis liegt bei rund 30.000 Dollar“, so Farley. Das sei der entscheidende Bereich des E-Fahrzeug-Marktes – nicht die Luxusmodelle von Tesla oder Lucid.

Technisch soll das neue Modell mehr einem Auto als einem klassischen Pick-up ähneln. Zum Marktstart wird es keinen Allradantrieb haben, sondern als heckgetriebenes Fahrzeug ausgelegt sein. Farley beschrieb es als „sehr schnell, heckgetrieben und super spaßig zu fahren“.

„Ziemlich revolutionär“

Innen kündigte der CEO ein digitales Nutzererlebnis an, das sich deutlich von bisherigen Systemen unterscheide – selbst im Vergleich zu den technologisch führenden chinesischen Herstellern. „Es hat ein digitales Erlebnis, das niemand zuvor gesehen hat – zumindest nicht wir, selbst in China“, erklärte er. Die gesamte Bedienung soll eine neue, bisher nicht angebotene Erfahrung bieten. „Ich finde dieses erste Produkt ziemlich revolutionär“, so Farley.

Neben Design und Technik hebt der Hersteller die innovative Produktion mit dem neuen „Ford Universal EV Production System“ hervor. Das Fahrzeug werde in drei Hauptkomponenten gefertigt, das sei ein bisher einzigartiges Vorgehen in der Automobilindustrie. „Niemand hat jemals ein Auto in drei Teilen gebaut. Niemand hat seine eigene elektrische Architektur zu diesem Preis angeboten“, sagte Farley. Ford nutze zwei große Gusskomponenten und eine ganz neue Fertigungsmethode, die über das hinausgehe, was Vorreiter Tesla bislang gezeigt hat.

Farley räumte ein, dass diese neue Herangehensweise mit erheblichen Risiken verbunden sei. „Es besteht ein hohes Risiko. Es gibt keine Garantie dafür, dass Ford dies tatsächlich erfolgreich umsetzen wird.“

Hintergrund ist die Entscheidung des Ford-Managements, das Unternehmen nach mehreren größeren Elektroautos vorerst auf kompaktere, erschwinglichere Fahrzeuge zu fokussieren. Geplant sind mehrere Modelle auf der neuen Ford Universal EV Platform, konkret angekündigt wurde bisher der vor allem auf die USA abzielende Pick-up-Truck. Das Modell soll auch exportiert werden, der Start ist für 2027 angekündigt. Danach könnten laut Teasern von Ford diverse weitere neue E-Autos unterschiedlichen Formats auf der Ford Universal EV Platform eingeführt werden.