Tesla Model Y Standard nun auch in Deutschland bestellbar

Kurz nach der Einführung in den USA ist die neue reduzierte Version des Tesla Model Y nun auch in Deutschland verfügbar. Das heckgetriebene Model Y „Standard“ kostet ab 39.990 Euro, die darüber positionierte Variante „Premium“ mit Hinterradantrieb 10.000 Euro mehr. Zuvor wurden mindestens 44.990 Euro für die Baureihe aufgerufen. Wer das künftige Grundmodell des Mittelklasse-SUV anschafft, muss auf einiges verzichten.
Beim Model Y Standard wurden die bei der seit diesem Jahr gefertigten jüngsten Generation vorhandenen Lichtleisten zwischen den Frontscheinwerfern und Rückleuchten entfernt. Die Front prägen zwei schlanke Scheinwerfer links und rechts sowie eine andere Stoßstange ohne extra Nebellichter. Hinten wurde die Lichtleiste durch eine schwarze Blende ersetzt, die sie einrahmenden Scheinwerfer sind anders geformt als bei den höherpreisigen Ausführungen.
Die Auswahl an Lackierungen ist auf Weiß, Schwarz und Grau begrenzt. Weiß ist die einzige ohne Aufpreis erhältliche Farbe. Bei der Standard-Version ist darüber hinaus die Reichweite mit 534 Kilometern nach WLTP-Norm geringer, die anderen Versionen schaffen von 580 bis 622 Kilometer. Das Model Y Standard hat auch eine weniger starke Beschleunigung, in 7,2 Sekunden geht es von 0 auf 100 km/h. Maximal sind wie bei den Premium-Versionen mit Hinterrad- und Allradantrieb 201 km/h möglich. Teslas Fahrerassistenzsystem bietet bei der Standard-Version weniger Funktionalität.
Die Basis-Räder des Model Y Standard sind nur 18 statt 19 Zoll groß und weisen ein neues Design auf. Es kommen passive statt frequenzabhängige Stoßdämpfer zum Einsatz. Die Außenspiegel sind weiter einklappbar, aber nur noch manuell und sie haben auch keine Abblendautomatik. Die Standard-Version weist ein nicht durchsichtiges Glasdach auf, die anderen Varianten bieten ein Panorama-Glasdach.
Bei der Innenausstattung gibt es diverse Anpassungen. So finden sich ein nur manuell justierbares Lenkrad, ein weniger raffinierter Luftfilter, keine Touchscreens für die Rückbank und keine hintere Sitzheizung. Es gibt außerdem eine andere, offene Mittelkonsole und das Soundsystem hat weniger Lautsprecher. Die anpassbare Ambientebeleuchtung wird nicht geboten. Man sitzt zudem auf Stoff- statt Kunstledersitzen. Letztere sind zwar beheizt, aber nicht belüftet. Bei den hinteren Sitzen entfällt auch die Heizung, sie sind zudem nur manuell umklappbar statt elektrisch verstell- und umklappbar.
Das Model Y Standard wird wie die anderen Ausführungen der Baureihe auch im deutschen Werk nahe Berlin gebaut. Die Auslieferung soll ab November/Dezember beginnen. Neben den beiden Premium-Versionen mit Heck- und Allradantrieb rollt auch die Sportversion „Performance“ in Brandenburg vom Band. Die in den USA mit dem Model Y Standard vorgestellte neue abgespeckte Standard-Variante der Mittelklasse-Limousine Model 3 ist hierzulande bisher nicht verfügbar.
Kommentare
hu.ms meint
534 km wltp für 40K ist kein schlechtes angebot.
Wenn nur das image-problem nicht wäre….
ID.4 Pro, 569km wltp, gibts auch ab 40K. Aber eben nur „kahl“.
Frank Klaus meint
– Innenraum komplett schwarz -> Dachhimmel und obere Säulen in Grau 🤦🏼♂️
Leasingfaktor 1,2 … 🤡
Gunnar meint
Den ersten Kommentaren hier nach zu urteilen sollte das neue Standard-Model ein richtiger Verkaufsschlager werden.
paule meint
Leasing ab 379 EUR netto (10.000/60/0,00)
Ist eben trotzdem noch ein teures Auto. Firma kommt auf max 580 EUR.
FahrradSchieber meint
Gibt es schon Gerüchte, ob auch das Model 3 nach Europa kommen wird?
Wenn man die Preisdifferenz aus den USA mal optimistisch überträgt, dann könnte das 34.500 Euro (+980 Euro ) bedeuten…
paule meint
Preise wie 2019. Man darf gespannt sein.
MrBlueEyes meint
Ich bin ja wirklich nicht als Tesla-Fan bekannt, aber viele Dinge an diesem „Einstiegsmodell“ finde ich persönlich besser als an den anderen Varianten…
KEIN Glasdach, sehr gut, ich persönlich will das gar nicht… dann Stoffsitze, reicht mir persönlich völlig bzw. will ich gar kein Leder-/Kunstleder haben…
Durch den Wegfall der durchgängigen Lichtleiste an der Front, sieht das MY so für mich sogar besser aus…
Für den Preis ist es tatsächlich ein rundes Angebot… das kann man konstatieren… wir reden ja immer noch von einem MidSize-SUV mit immerhin über 500 KM WLTP für unter knapp 40K… für alle Mitbewerber auf jeden Fall ein starker Kontrahent in dieser Preisklasse…
Für sehr das Modell innerhalb des Tesla-Portfolio kannibalisieren wird, wird sich zeigen…
So, genug des „Lobes“, sonst macht ihr euch nur noch Sorgen um mich 😅
MrBlueEyes meint
*Für sehr = Wie sehr
McGybrush meint
Bin ich dabei.
Kein Leder, die Front gefällt mir besser. Aber leider gibts das nicht als Heck, mit grossen Akku und grossem Soundpacket.
Aber Stoffsitze sind das Beste nach Alcantara (was ja auch Stoff ist).
paule meint
Teil“leder“, um korrekt zu bleiben. Nur die Auflageflächen sind Stoff.
Frank Klaus meint
Teil Kunstleder, um korrekt zu bleiben.
paule meint
Plaste.
Justin Case meint
Die Sitze der „Billigversion“ würde ich absolut gegenüber dem „veganen“ (Plastik-)Leder meines Tesla bevorzugen.
Und 10.000€ Mehrpreis beim „normalen“ RWD gegenüber 5.000$ Mehrpreis in den USA sind ziemlich wild.
Gunnar meint
Jetzt noch das Standard-Modell mit dem großem Akku kombinierbar machen für meinetwegen 46k€. Das wäre der Renner.
Tinto meint
Mal ganz unvoreingenommen, auf das meiste was da an Ausstattung wegfällt, könnte ich auch leicht verzichten. Nur auf die elektrisch klappbaren Außenspiegel nicht, für den Preis müssten das noch drin sein, vor allem in der Fahrzeugklasse.
DerHans meint
Auf der offiziellen Seite sind elektrisch klappbare Aussenspiegel beim Model Y Standart enthalten.
paule meint
Finde die Liste nicht.
Aber das macht mich stutzig:
„Ausgestattet mit unserem serienmäßigen Audiosystem mit sieben Lautsprechern“
Also mit Subwoofer? Den hatte ja nichtmal das SR+
DerHans meint
@Paule im Konfigurator auf Merkmale anzeigen und vergleichen klicken, dann werden alle verfuegbaren Modelle und deren Ausstattungen miteinander verglichen.
Und nein, der Subwoofer ist nicht dabei.
paule meint
Wo ist dann der 7. Lautsprecher?
hu.ms meint
Ein aktiv-subwoofer kostet rd. 200 €. Einbau selbst – wenn man es „drauf hat“.
paule meint
„….Ausführungen der Bauchreihe…“
Schönes Wortspiel. Model 3 mit Bauch. Gefällt mir. Passt irgendwie.
paule meint
Genau so hatte ich mir das neue Y vorgestellt. Nee, dann kam die sinnlose Lichtleiste und das komische platte Heck.
Und jetzt? Sieht die „Billigvariante“ wirklich aus wie der große Bruder vom Model 3. Leider eben nur diese.