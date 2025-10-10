Volkswagen-Konzern verkauft 252.100 Elektroautos in Q3 2025 (+33,2 %)

Der Volkswagen-Konzern konnte im dritten Quartal 2025 dank eines starken Wachstums bei den Elektroautos seine Auslieferungen leicht steigern. Insgesamt wurden in den Monaten Juli, August und September knapp 2,2 Millionen Fahrzeuge an Kunden übergeben, ein Plus von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Besonders der Absatz von vollelektrischen Fahrzeugen (BEV) zog in Europa und den USA deutlich an. Während der europäische Markt im Vorjahr noch unter reduzierten oder wegfallenden Förderprogrammen litt, meldet Volkswagen für das dritte Quartal 2025 ein Plus von 60 Prozent. In den USA sorgten vorgezogene Käufe vor dem Auslaufen von Kaufanreizen für ein Wachstum von 213,5 Prozent. Insgesamt stieg der Verkauf von Vollstromern bei Volkswagen um ein Drittel (+33,1 %) auf 252.100 Fahrzeuge.

Im wichtigen chinesischen Markt zeigte sich dagegen eine gegenteilige Entwicklung: Volkswagen lieferte hier 7,2 Prozent weniger Fahrzeuge aus, nämlich 660.300 Stück. Bei den Elektroautos gingen die Auslieferungen sogar um 55,2 Prozent zurück. Der Konzern kämpft in der Volksrepublik mit dem intensiven Preiswettbewerb lokaler Stromer-Hersteller.

Die Marke Volkswagen selbst hielt sich mit 1,17 Millionen ausgelieferten Autos im dritten Quartal insgesamt auf Vorjahresniveau (95.100 Elektroautos/-7,4 %). Bei den Premiummarken gab es hingegen Rückgänge: Audi verzeichnete einen Rückgang der Auslieferungen um 2,6 Prozent auf 392.200 Fahrzeuge (62.000 E-Autos/+58,6 %), Porsche verkaufte mit 66.100 Exemplaren 5,7 Prozent weniger Autos (14.700 E-Autos/+98,2 %).

Ein wesentlicher Treiber seien bei Volkswagen die vollelektrischen Modelle, erklärte Vertriebschef Marco Schubert. „Bis Ende September haben wir davon in Europa rund 80 Prozent mehr ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum, weltweit lagen wir rund 40 Prozent im Plus. Die ersten neun Monate zeigen aber auch eines sehr deutlich: Um in diesem anspruchsvollen Marktumfeld gut bestehen zu können, müssen wir weiter mit ganzer Kraft an der Umsetzung unserer konzernweiten Produktoffensive und der laufenden Performance-Programme arbeiten.“

Die weltweiten Elektroauto-Auslieferungen von Volkswagen von Anfang des Jahres bis Ende September 2025 liegen mit 717.500 Einheiten um 41,7 Prozent über dem Vorjahr. Der globale E-Auto-Anteil nach drei Quartalen steigt damit gegenüber 2024 deutlich von 8 auf 11 Prozent, in Westeuropa klettert er von 12 auf 20 Prozent.

Die bisher in diesem Jahr meistverkauften Elektroautos des Volkswagen-Konzerns:

VW ID.4/ID.5: 128.900

VW ID.3: 88.800

Audi Q4 e-tron (inkl. Sportback): 65.700

Audi Q6 e-tron (inkl. Sportback): 63.800

Škoda Elroq: 60.400

Škoda Enyaq (inkl. Coupé): 58.100

VW ID.7 (inkl. Tourer): 55.500

VW ID. Buzz (inkl. Cargo): 42.900

Porsche Macan: 36.300

Cupra Born: 32.900

Auch die Nachfrage nach Fahrzeugen mit modernem Plug-in-Hybrid-Antrieb der zweiten Generation und rein elektrischen Reichweiten von bis zu 143 Kilometern steige, so das Unternehmen. Weltweit 299.000 ausgelieferte Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid-Antrieb entsprächen einem Plus von rund 55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Im Bereich Nutzfahrzeuge musste Volkswagen einen deutlichen Rückgang hinnehmen. Die Traton-Holding, zu der unter anderem die Marken MAN und Scania gehören, lieferte im dritten Quartal 16,2 Prozent weniger Lkw und Busse aus – insgesamt 71.500 Fahrzeuge. Bei rein elektrischen Fahrzeugen erzielte Traton im Q3 2025 mit 800 Einheiten ein Plus von 54,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.