VW richtet Software-Tochter Cariad neu aus: Mehr Kooperation, weniger Eigenentwicklung

Volkswagen vollzieht mit seiner Software-Tochter Cariad einen grundlegenden Strategiewechsel. Statt Software hauptsächlich selbst zu entwickeln, setzt der Konzern künftig auf Kooperationen mit externen Technologiepartnern. Cariad soll künftig als Koordinator fungieren, externe Technologien integrieren und dennoch zentrale Bereiche wie autonomes Fahren, Infotainment-Systeme und Cloud-Dienste intern weiterentwickeln.

Konzernchef Oliver Blume stellte die neue Ausrichtung bei einer Veranstaltung der Financial Times in München vor. Demnach ersetzen Kooperationen mit dem chinesischen E-Auto-Start-up Xpeng und dem US-amerikanischen Elektroautobauer Rivian die gescheiterte eigene Softwareentwicklung. Blume betonte die Vorteile der neuen Strategie: Software könne über verschiedene Marken und Modellreihen hinweg genutzt werden, was Kosten senken dürfte.

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagte Blume bei der Veranstaltung. „Nachdem wir nun eine klare Software-Strategie definiert haben, erreichen wir eine hervorragende Kostenpositionierung“ mit Skaleneffekten, fügte er hinzu.

Die Umstrukturierung gilt als Reaktion auf schwerwiegende Probleme in der Vergangenheit. Verzögerungen bei der Software-Entwicklung führten dazu, dass zentrale Elektro-Modelle wie der Porsche Macan und der Audi Q6 e-tron erst Jahre später auf den Markt kamen. Infolge dieser Rückschläge wurde das ursprüngliche Entwicklungsteam laut der Financial Times weitgehend aufgelöst. Auch Chef-Software-Ingenieur Sanjay Lal, der 2023 von Rivian kam, verließ das Unternehmen gemeinsam mit weiten Teilen seines rund 200-köpfigen Teams.

Heute liegt der Fokus bei Cariad auf der Integration externer Software. Die Partnerschaft mit Rivian ist ein zentrales Element dieser Strategie. Volkswagen investiert über fünf Milliarden US-Dollar in ein Gemeinschaftsunternehmen, das von ursprünglich 900 auf mehr als 1.300 Mitarbeitende angewachsen ist. Cariad bleibt in dieser Struktur für die Pflege bestehender Plattformen sowie für die Einbindung neuer Systeme verantwortlich.

Peter Bosch, Geschäftsführer von Cariad, erklärte gegenüber der Financial Times, dass es dem Unternehmen „immer besser“ gelinge, verschiedene Kompetenzen und Mitarbeiter innerhalb einer weitläufigen Organisation zusammenzubringen, um seine Software-Aktivitäten zu zentralisieren. „Ich bin etwas erleichtert, dass wir dies innerhalb von zwei Jahren geschafft haben, denn es handelt sich um eine ziemlich umfangreiche Umstellung.“

Allerdings macht sich Volkswagen mit der Strategie von den Softwarelösungen seiner Partner abhängig. Hinzu kommt die technische Herausforderung, die ursprünglich für Elektrofahrzeuge entwickelte Rivian-Software auch für Verbrenner- und Hybridmodelle nutzbar zu machen. Diese Anpassung ist notwendig, da der deutsche Autobauer die Einführung mancher Stromer verschoben und gleichzeitig die Laufzeiten bestehender Verbrenner-Modelle verlängert hat.