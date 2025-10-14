Nissan LEAF der dritten Generation kostet ab 36.990 Euro

Nissan hat im Sommer die dritte Generation des LEAF vorgestellt. Statt als Kombilimousine fährt das einst erfolgreichste Elektroauto der Welt künftig als SUV-Crossover mit neuer Designsprache und modernerer Technik auf der Straße. Nissan-Deutschland-Geschäftsführer Vincent Ricoux hat bei der Fahrveranstaltung gegenüber Medien nun die Preise verraten.

Die Basisversion des neuen LEAF kostet demnach hierzulande 36.990 Euro, die gehobene Variante gibt es für knapp 42.000 Euro. Bestellstart soll zum Jahresende sein, die Auslieferung soll Anfang 2026 starten.

Das schlanke Design des nun 4.350 Millimeter langen E-Autos aus Japan senkt den Luftwiderstandsbeiwert auf 0,25, optimiert den Luftstrom und verbessert so die Reichweite. Trotz der kompakten Außenabmessungen bietet der neue LEAF ein geräumiges Interieur, im Visier hat der Hersteller insbesondere Familien. Der Kofferraum stellt 437 Liter Stauraum bereit. Je nach Ausstattungsvariante verfügt der neue LEAF auch über eine Dachreling für die Montage von Dachträgern.

Innen gibt es ein geräumiges, ergonomisches Interieur mit klaren Linien, verbesserter Sicht und einer Ambientebeleuchtung. Die Innenausstattung ist in Schwarz oder Weiß mit violetten Akzenten erhältlich. Die integrierten Google-Dienste ermöglichen über zwei 14,3-Zoll-Bildschirme den Zugriff auf Google Maps, Google Assistant und den Google Play Store. Navigation, Klimaanlage und Medien können per Sprachsteuerung gesteuert sowie persönliche Apps und Dienste synchronisiert werden.

52- oder 75-kWh-Batterie, bis 160 kW/218 PS Leistung

Zwei Batterieoptionen werden angeboten: 52 kWh Netto-Speicherkapazität für bis zu 440 Kilometer pro Ladung nach WLTP-Norm sowie 75 kWh für bis zu 622 Kilometer Reichweite (früher: max. 385 km). Bei einer DC-Schnellladeleistung von bis zu 150 kW (52-kWh-Batterie: 105 kW) kann der neue LEAF an entsprechenden Ladestationen in 30 Minuten Strom für bis zu 417 Kilometer in die Akkus ziehen. AC-Laden ist mit bis 11 kW möglich.

Die Antriebsleistung beträgt mit der 52-kWh-Batterie 130 kW/178 PS. Damit erreicht man in 8,6 Sekunden Tempo 100. Mit dem 75-kWh-Akkupack hat der neue LEAF 160 kW/218 PS Leistung und beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 7,6 Sekunden. Maximal ist stets Tempo 160 möglich. Der Stromverbrauch wird mit 14,0 beziehungsweise 14,2 kWh/100 km angegeben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Das intelligente Batterietemperaturmanagement sorge für schnelles, gleichmäßiges Laden in einem breiten Temperaturbereich, verspricht Nissan. Durch die Verbindung mit dem Routenplaner von Google Maps wird die Batterie bei Annäherung an eine Schnellladestation automatisch auf die optimale Temperatur eingestellt, um die Ladegeschwindigkeit wie auch die Effizienz zu optimieren. Das integrierte Google-System hilft auch bei der Planung langer Fahrten, indem es automatisch die optimalen Ladestationen entlang der Strecke ermittelt.

Über die integrierte Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) lassen sich beim Camping oder bei Ausflügen in die Natur kleine bis mittelgroße elektrische Geräte wie Wasserkocher, tragbare Lampen oder Elektrogrills betreiben. Über einen optionalen Adapter können Geräte mit dem externen V2L-Anschluss verbunden und mit bis zu 3,6 kW Leistung versorgt werden. Zudem wird der neue LEAF Vehicle-to-Grid-kompatibel (V2G) und kann in Zukunft gespeicherte Energie aus der Fahrzeugbatterie zurück ins Stromnetz speisen.