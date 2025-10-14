Nissan LEAF der dritten Generation kostet ab 36.990 Euro

Nissan hat im Sommer die dritte Generation des LEAF vorgestellt. Statt als Kombilimousine fährt das einst erfolgreichste Elektroauto der Welt künftig als SUV-Crossover mit neuer Designsprache und modernerer Technik auf der Straße. Nissan-Deutschland-Geschäftsführer Vincent Ricoux hat bei der Fahrveranstaltung gegenüber Medien nun die Preise verraten.
Die Basisversion des neuen LEAF kostet demnach hierzulande 36.990 Euro, die gehobene Variante gibt es für knapp 42.000 Euro. Bestellstart soll zum Jahresende sein, die Auslieferung soll Anfang 2026 starten.
Das schlanke Design des nun 4.350 Millimeter langen E-Autos aus Japan senkt den Luftwiderstandsbeiwert auf 0,25, optimiert den Luftstrom und verbessert so die Reichweite. Trotz der kompakten Außenabmessungen bietet der neue LEAF ein geräumiges Interieur, im Visier hat der Hersteller insbesondere Familien. Der Kofferraum stellt 437 Liter Stauraum bereit. Je nach Ausstattungsvariante verfügt der neue LEAF auch über eine Dachreling für die Montage von Dachträgern.
Innen gibt es ein geräumiges, ergonomisches Interieur mit klaren Linien, verbesserter Sicht und einer Ambientebeleuchtung. Die Innenausstattung ist in Schwarz oder Weiß mit violetten Akzenten erhältlich. Die integrierten Google-Dienste ermöglichen über zwei 14,3-Zoll-Bildschirme den Zugriff auf Google Maps, Google Assistant und den Google Play Store. Navigation, Klimaanlage und Medien können per Sprachsteuerung gesteuert sowie persönliche Apps und Dienste synchronisiert werden.
52- oder 75-kWh-Batterie, bis 160 kW/218 PS Leistung
Zwei Batterieoptionen werden angeboten: 52 kWh Netto-Speicherkapazität für bis zu 440 Kilometer pro Ladung nach WLTP-Norm sowie 75 kWh für bis zu 622 Kilometer Reichweite (früher: max. 385 km). Bei einer DC-Schnellladeleistung von bis zu 150 kW (52-kWh-Batterie: 105 kW) kann der neue LEAF an entsprechenden Ladestationen in 30 Minuten Strom für bis zu 417 Kilometer in die Akkus ziehen. AC-Laden ist mit bis 11 kW möglich.
Die Antriebsleistung beträgt mit der 52-kWh-Batterie 130 kW/178 PS. Damit erreicht man in 8,6 Sekunden Tempo 100. Mit dem 75-kWh-Akkupack hat der neue LEAF 160 kW/218 PS Leistung und beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 7,6 Sekunden. Maximal ist stets Tempo 160 möglich. Der Stromverbrauch wird mit 14,0 beziehungsweise 14,2 kWh/100 km angegeben.
Das intelligente Batterietemperaturmanagement sorge für schnelles, gleichmäßiges Laden in einem breiten Temperaturbereich, verspricht Nissan. Durch die Verbindung mit dem Routenplaner von Google Maps wird die Batterie bei Annäherung an eine Schnellladestation automatisch auf die optimale Temperatur eingestellt, um die Ladegeschwindigkeit wie auch die Effizienz zu optimieren. Das integrierte Google-System hilft auch bei der Planung langer Fahrten, indem es automatisch die optimalen Ladestationen entlang der Strecke ermittelt.
Über die integrierte Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) lassen sich beim Camping oder bei Ausflügen in die Natur kleine bis mittelgroße elektrische Geräte wie Wasserkocher, tragbare Lampen oder Elektrogrills betreiben. Über einen optionalen Adapter können Geräte mit dem externen V2L-Anschluss verbunden und mit bis zu 3,6 kW Leistung versorgt werden. Zudem wird der neue LEAF Vehicle-to-Grid-kompatibel (V2G) und kann in Zukunft gespeicherte Energie aus der Fahrzeugbatterie zurück ins Stromnetz speisen.
Kommentare
A-P meint
Rein technisch wirkt der neue LEAF nach Information sehr, sehr effizient. Dennoch die Nissan-Händler- und Werkstattnetz ist leider in letzter Zeit stark ausgedünnt. Es wäre nicht schlecht, wenn der Renault zusammen mit Nissan gemeinsame Händler- und Werkstattnetz ausbauen können.
Releit meint
So wie Nissan die Kunden bei den Batterieproblemen der alten Leafs hängen hat lassen, würde ich es mit gut überlegen ein Nissan-Auto zukaufen.
Favone meint
Nissan hängt doch in den Gräten. Wer kauft sich einen Nissan, wo man nicht weiß ob die 2026 noch überleben.
Elvenpath meint
Schönes Auto, gute Daten. Wenn ich jetzt ein E-Auto kaufen wollte, käme der Leaf in die engere Auswahl, vor allem da ich Fließhecks und Crossover mag. Mir würde übrigens der kleinere Akku genügen, mit den Erfahrungen, die ich bis jetzt mit meinem ë-C4 gemacht habe.
hu.ms meint
75 kwh akku = 622 km wltp, 160 kw motor , 4,35m lang, Liste 42K. Nach rabatt evt. 37K.
Kompakt SUV in der t-roc klasse. Konkurrenz: e 3008, EV3
Yoshi meint
T Roc Live Plus, 150 PS, Automatik, umfangreiche Ausstattung: 29.000€.
Nehmen wir 10.000 km pro Jahr an, rechnet sich der Nissan bei 2€ Spritpreis vs Zuhause für 30 cent laden nach ziemlich genau 8 Jahren.
Allerdings tankt unser Zweitwagen momentan regelmäßig für 1,59 E10… Auch bei 30 Cent drauf bin ich noch nicht bei 2€.
hu.ms meint
Was ist mit kfz-steuer, motor-öl u.a. verbrenner-verschleissteile, THG-präme.
15% rabatt für BEV bei meiner versicherung.
Macht weitere 300 € jährlich.
Yoshi meint
Ach so, du möchtest es ganz genau wissen. Als wir vor der Wahl standen, Corsa oder Corsa e, war letzterer in der Versicherung deutlich teurer. 70€ Steuern sind jetzt auch nicht die Welt.
Aber: 8000€ Aufpreis bleiben in der Geldanlage. Seeeehr konservativ mit 4% für Staatsanleihen gerechnet macht das nach 8 Jahren Haltedauer nach Steuern knapp 3000€.
Gehen die auch in die TCO ein?
Und an Elfie: ob die Technik „veraltet“ ist, ist mir egal. Wenn ich damit überall unkompliziert in 3 Minuten den tank vollmachen und dann 700 km fahren kann, nicht drauf achten muss ob der Tank auch nicht zu oft zu 100% voll ist, dann kann mir die modernere Technik gern gestohlen bleiben. Das Klima ist für mich, wie offenbar für über 90% der privaten Neuwagenkäufer, kein Argument. Jetzt gerade hätte ich es gern 3 Grad wärmer.
hu.ms meint
Und deine kinder werden sich für die fossil-verbennungs-emissionen schon in wenigen jahren bei dir „bedanken“.
Yoshi meint
Hums, du weißt dass du bisher jede Diskussion bzgl Kosten verloren hast. Dann steig doch nicht ins Thema ein, um nach Erkennen deiner Niederlage Whataboutism-mäßig ein anderes Thema aufzumachen. Meine Kinder bedanken sich, wenn wir ihnen vom gesparten Geld das erste gebrauchte Auto (natürlich brumm brumm) bezahlen. Auf dem Schulhof des Gymnasiums steht ein einziger Rocks e, sonst nur kleine oder alte verbrennerkisten. Wissen die 18-jährigen denn nicht, dass sich eine gebrauchte Zoe schon nach 12 Jahren rechnet?
E.Korsar meint
@Yoshi
„Als wir vor der Wahl standen, Corsa oder Corsa e, war letzterer in der Versicherung deutlich teurer.“
Das ist sowas von falsch.
HP-Klasse, TK-Klasse und VK-Klasse kann jeder nachschlagen.
M. meint
Sorry, Yoshi, das ist Quatsch.
7-jährige Bundesanleihen („Bund7) werden mit 2,5% verzinzt.
Beim „Gewinn“ musst du dann noch die Inflation rausrechnen. Aber man braucht nicht viel Phantasie, um da auf eine Nullrunde zu kommen.
Du kannst natürlich auch amerikanische Staatsanleihen nehmen. Da gibt’s für 10 Jahre 4% (das hat aber auch einen Grund). Das sollte man sich genauer ansehen, das kann auch nach hinten losgehen.
Yoshi meint
Steht da Bundesanleihen oder Staatsanleihen m? Du verstehst die Tatsachen, so wie Korsar, der meint unser Corsa mit VK15 ist teurer als ein Corsa Electric mit VK20.
Ich schreibe seeeehr konservativ, wird ein etf auch von der inflation aufgefressen? Oder haben die großen Indizes trotz aller Größen der letzten 20 Jahre konstant 8-9% abgeworfen?
Finde ich schade, das ihr nur mit verdrehten Fakten ankommen könnt.
M, einmal ganz ehrlich: ist ein vergleichbares Bev für 37.000€ während normaler Haltedauer deutlich günstiger als ein Verbrenner für 29? Bei 10.000 Zweitwagen km im Jahr? Darum geht’s mir hier, nicht um das Klimageschwafel von hums und Elfie. Das interessiert normale Menschen nicht, das könnt ihr unter euch ausmachen.
Elvenpath meint
Der T Roc ist kein Elektroauto. Sondern veraltete Technik von gestern, die die Umwelt und Menschen durch Lärm und Abgase belastet und das Klima zerstört. Wer verantwortungsbewusst für die Zukunft handelt, kauft keinen Verbrenner mehr.
Wenn es in einem Artikel direkt um Verbrenner-BEV Vergleiche geht, kannst du so einen Beitrag gerne bringen, aber hier ist er schlicht überflüssig und geht an der Sache vorbei. Ist also reine Trollerei.
Yoshi meint
Nein, keine Trollerei. Wir wollten gern einen Neuwagen, wegen der Garantie, und haben uns beider Versionen vom Corsa angesehen. Wenn überhaupt haätte sich der e Corsa nach 10 plus Jahren gerechnet, da sind wir ihn lange wieder los. Also nur mein Beitrag zur Ermittlung der tco.
Elvenpath meint
@Yoshi: Thema ist wie gesagt: Verantwortung gegenüber unseren Kindern und zukünftiger Generationen.
Und meine Meinung ist ganz klar: Wer mehr als 25.000 Euro für ein Fahrzeug ausgibt und es nicht elektrisch ist, handelt verantwortungslos.
Manche Ausnahmen würde ich zugestehen, aber für die Masse gilt das.
Für 30.000 Euro Straßenpreis kriegst du einen voll alltags- und reisetauglichen BEV.
Nur, weil man im Augenblick noch etwas „mehr“ für sein Geld kriegt beim Verbrenner, sollte man ihn trotzdem nicht wählen.
Aber wie schon gesagt: Das ist hier gerade nicht das Thema.
Tt07 meint
Yoshi, wenn Verbrenner so toll sind und Elektromobilität Dich nicht anspricht, dann verbringe Deine Zeit lieber mit Gleichgesinnten beim Stammtisch oder an der Dieselsäule. Achso, und nimm den Martin gleich mit.
Yoshi meint
Tt, da unser Erstwagen ein Id4 ist, fühle ich mich hier schon richtig aufgehoben. Alternative Antriebe sind ja zb auch Hybride, könnte für mich ebenfalls interessant werden. Wir sind halt im Stande, die für uns jeweils günstigsten Entscheidungen zu treffen. Wäre ich wie du im schwarz-weiß denken gefangen, hätten wir nun 2 E-Autos und würden bares Geld verschenken. Der Id4 kostet als Firmenwagen keine 100€ im Monat 🤗
Yoshi meint
Ach und Diesel hab ich immer schon gehasst, schrecklich das Getacker…
Peter meint
Weitere Konkurrenz: 77er ID.3 / Cupra Born vielleicht auch Elroq (10cm größer)…
Mehr Auswahl in dieser Größen-Klasse (gern auch etwas kleiner) finde ich gut, auch wenn man preislich überall zwischen 35k und 40k schwanken wird.
Mal sehen, wann/wie LFP in der Klasse (an)kommt. Wäre schön, wenn die Preise (überall) noch weiter nachgeben.
hu.ms meint
Wird schwierig bei der karosserieklasse, da LPF-akkus geringere energiedichte aufweisen folglich mehr platz für gleiche reichweite benötigen.
Peter meint
Ich denke als Laie, dass bei einem Radstand von ca. 2,70m (ID.3 hat 2,77m) und einer Karosseriebreite von 1,80m ein Akku-Pack von ca. 10cm x 170cm x 130cm machbar sein könnte. Das wären ca. 220 Liter Volumen. Wenn man ca. 400Wh/Liter für LFP annimmt (was offenbar aktuell schon möglich ist) , wäre man bei ca. 80kWh im Golf-Format.