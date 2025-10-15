Tesla erwägt laut Bericht weiter 25.000-Dollar-Elektroautos

Tesla hatte ein kompaktes Elektroauto zum erschwinglichen Preis von 25.000 US-Dollar vor Steuern (ca. 21.500 Euro) angekündigt. Zwischenzeitlich standen sogar zwei solche Modelle im Raum – jeweils eines aus und für China (Artikelbild) sowie Europa. Doch CEO Elon Musk verwarf die Pläne und ließ kürzlich abgespeckte Versionen der Mittelklasse-Baureihen Model 3 und Model Y einführen. Laut einem Bericht könnten doch noch kleinere E-Autos starten.

Nach Informationen des Portals 36kr hat Tesla begonnen, zwei Fahrzeugprojekte mit den internen Codenamen E41 und D50 in China voranzutreiben. Mit der Angelegenheit vertraute Personen sollen dem Medienunternehmen berichtet haben, dass „einige Konstruktions- und Verifizierungsberichte der neuen Projekte vom aktuellen Model Y und Model 3 übernommen wurden”. Beide E-Autos befänden sich derzeit „in der Verifizierungs- und Testphase“.

Diese in Arbeit befindlichen vereinfachten Modelle würden zwischen 5.000 und 5.500 Dollar (4.300/4.700 Euro) günstiger sein als die neuen, reduzierten Standard-Ausstattungsvarianten von Model 3 und Model Y. Hierzulande bietet Tesla vorerst nur das reduzierte Model Y für 39.990 Euro an. Die nun günstigste Version des Model 3 kostet in den USA 36.990 Dollar vor Steuern, umgerechnet rund 31.800 Euro.

$TSLA 🇺🇸 BREAKING 🚨 Tesla is reportedly restarting work on its NV91 and NV93 projects for models smaller than the Model Y 💥 The NV91 project refers specifically to the $25,000 vehicle that CEO Elon Musk had mentioned, a model that was halted in Feb.2024 despite being… pic.twitter.com/L8TDvzmNwm — Ming (@tslaming) October 14, 2025

Laut 36Kr deuten „vorläufige Informationen aus verschiedenen Quellen“ darauf hin, dass der Produktionszeitpunkt Mitte nächsten Jahres oder später liegen könnte. In dem Bericht steht allerdings weiter, dass die neuen Elektroautos nur dann auf den Markt kommen sollen, wenn die gerade erst gestarteten Standard-Modelle „die Verkaufserwartungen nicht erfüllen“.

Tesla hat mit sinkenden Absatzzahlen zu kämpfen. Die Konkurrenz bei E-Autos ist inzwischen stark gestiegen, insbesondere auch durch chinesische Hersteller. Wettbewerber hatten zuletzt Tesla mit neueren Fahrzeugmodellen überholt. Hinzu kommt die derzeit angespannte wirtschaftliche Situation, die allgemein für Kaufzurückhaltung sorgt. Zudem dürfte Firmenchef Musk mit seinem kontroversen politischen Engagement Kunden verprellt haben.

Tesla hofft nun, mit den abgespeckten Versionen von Model 3 und Model Y den Absatz wieder anzukurbeln. Dafür hat das Unternehmen teilweise die Optik angepasst, die Ausstattung schlanker gemacht, die Reichweite reduziert und die Beschleunigung verlangsamt. Wie dies am Markt ankommt, muss sich noch zeigen.