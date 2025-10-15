Bundeskabinett bestätigt Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos

Das Bundeskabinett hat den Entwurf des Achten Gesetzes zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes beschlossen. Die Bundesregierung setzt damit die im Koalitionsvertrag vereinbarte Verlängerung der Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge bis 2035 um.
„Die gezielte Entlastung der Bürgerinnen und Bürger hat weiterhin hohe Priorität. Gleichzeitig fördert die Bundesregierung damit weiter die Elektromobilität. Das stärkt den Automobilstandort Deutschland und sichert Arbeitsplätze“, heißt es vom Bundesfinanzministerium.
Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD): „Die Zukunft der Automobilindustrie ist elektrisch. Damit wir in den nächsten Jahren sehr viel mehr Elektroautos auf die Straße bringen, müssen wir jetzt die richtigen Anreize setzen. Deshalb befreien wir E-Autos weiterhin von der Kfz-Steuer. Das hilft allen, die auf E-Autos umsteigen und es unterstützt die Automobilindustrie. Genauso wie mit einer Vielzahl weiterer Maßnahmen verfolgen wir damit ein Ziel: Wir wollen die deutsche Automobilindustrie in die Zukunft führen und Arbeitsplätze sichern. Die besten Autos sollen weiterhin in Deutschland gebaut werden.“
Mit der Neuregelung werden Neuzulassungen oder Umrüstungen bis Ende 2030 (bisher: Ende 2025) befreit. Die zehnjährige Steuerbefreiung gilt bis Ende 2035 (bisher: Ende 2030).
Die Befreiung von der Kfz-Steuer setze gezielte Kaufanreize für Elektroautos und stärke damit die Automobilindustrie, so das Bundesfinanzministerium. „Denn die Automobilindustrie ist zentral für Wohlstand, Arbeitsplätze und Innovation in Deutschland. Gleichzeitig steht für die Bundesregierung fest: Die Zukunft der Mobilität ist klimaneutral. Es gilt, die Elektromobilität als Schlüsseltechnologie weiter voranzubringen.“
Damit in Deutschland „weiterhin die besten Automobile gebaut werden“, hat die Bundesregierung in den vergangenen Monaten bereits Maßnahmen zur Förderung der E-Mobilität beschlossen. So wurde im Koalitionsausschuss im Oktober ein Förderprogramm vereinbart, um den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität, insbesondere für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen, zu fördern. Dafür werden bis 2029 die Mittel des EU-Klimasozialfonds zuzüglich 3 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung gestellt.
Zuvor wurde schon für Elektrofahrzeuge eine degressive Abschreibung in Höhe von 75 Prozent der Investitionskosten im ersten Jahr eingeführt. Bei Stromern erhöht sich die Bemessungsgrundlage beim Bruttolistenpreis von 70.000 auf 100.000 Euro.
Kommentare
Ben meint
Prima, jetzt noch die Marktverzerrenden 8.Mrd/a Dieselsubventionierungen abschaffen.
paule meint
An der Stelle hätten sie beschließen können, dass die sinnlosen Steuerbescheide für BEVs nicht mehr versendet werden.
Drei Seiten plus Umschlag = 4 Blatt Papier
2,5 Millionen Steuerbescheide, Tendenz zunehmend
10 Millionen Blatt Papier pro Jahr
Ca 50 Tonnen jährlich.
Ummeldungen Besitzerwechsel und so weiter noch gar nicht mitgerechnet.
Von dem Papier könnte man jedes Jahr Wahlzettel drucken für Neuwahlen. Hatte mal gehört, daran ist es neulich gescheitert.
E.Korsar meint
Die Nullbescheide sind wichtig für die Rechtssicherheit. Es könnten ja Fehler beim Anlegen des Verwaltungsgangs gemacht worden sein. Bearbeiten muss das der Empfänger. So ein Brief ist viel billiger als Staatsbedienstete, die das per Hand prüfen.
paule meint
Vielleicht könnte man irgendwas mit digital einführen? Toll wäre, wenn jeder eine E-Mail-Adresse hat und man die beim Anmelden des Fahrzeugs hinterlegt oder man müsste so ein Portal schaffen, könnte ja wie ein diebischer Vogel heißen, wo jeder solche Steuerbescheide einsehen kann. Aber das ist wahrscheinlich zu viel verlangt.
South meint
Also ja ein Steuerbescheid, und das ist er nun mal, muss zugestellt werden. Aber Sinn gibt das doch trotzdem nicht. Also bei mir ist der lachend in wenigen Sekunden im Papierkorb verschwunden. Und wenn einer quasi zu unrecht ein Befreiung bekomment hat… na ich würde mich nicht melden und auf die Verjährung warten…
paule meint
Denk daran, in drei Jahren ist deine Lastschriftgenehmigung die du erteilt hast abgelaufen. Dann musst du eine neue hinschicken. Wenn du das vergisst und die Steuer wird fällig, bekommst du Mahnung mit Gebühr. Vermutlich immer noch per Brief. Grotesker geht gar nicht.
South meint
Na, das Papier in allen Ehren. Möchte nicht wissen was so ein Behördenbrief kostet…selbst wenn ihn keiner mehr tippelt…