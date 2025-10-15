Cadillac Optiq kostet in Deutschland ab 65.000 Euro

Mit dem rund 4,8 Meter langen Cadillac Optiq erweitert die US-Marke ihr europäisches Portfolio um ein kompaktes Elektro-SUV. Bereits verfügbar sind das knapp fünf Meter lange SUV Lyriq, der Performance-orientierte Lyriq-V und der noch größere Vistiq.

Ausgestattet mit einem 75-kWh-Batteriepaket und serienmäßigem Dual-Motor-Allradantrieb, liefert der Optiq 224 kW/304 PS und 480 Nm Drehmoment. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt im Sportmodus in 6,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 184 km/h. Die WLTP-Reichweite beträgt bis zu 425 Kilometer. An Gleichstrom-Schnellladesäulen (DC) kann nur mit 110 kW Strom gezogen werden. 144 Kilometer Reichweite lassen sich in 15 Minuten laden. Der Verbrauch wird mit 19,9 kWh/100 km angegeben.

Den Innenraum des Optiq mit Panoramaglasdach bewirbt der Hersteller als „ein Statement für vernetzten Luxus“. Im Zentrum steht das 33 Zoll große, gekrümmte LED-Display – das größte seiner Klasse. Dieses wird durch ein Audiosystem von Dolby Atmos ergänzt, das 19 Lautsprecher sowie Verstärker nutzt. Google-Dienste, Apple CarPlay und Android Auto werden unterstützt.

Der Kofferraum stellt 500 Liter Stauvolumen bereit. Cadillac betont zudem, das für das Interieur nachhaltige Materialien wie Verbundstoff aus Tulpenholz und recyceltem Zeitungspapier oder auch Polyesterstoff aus recyceltem Material verwendet werden.

Der Optiq bietet die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Fahrmodi zu wechseln: Tour für alltägliche Fahrten, Sport für eine optimierte Performance und eine präzisere Lenkung, Snow/Ice, um ein Durchdrehen der Räder zu verhindern, sowie My Mode zur Personalisierung des Fahrerlebnisses einschließlich des Ansprechverhaltens der Bremsen und des Lenkgefühls.

Radar-, Kamera- und Ultraschallsensoren für verbesserte Sicht und Umfeldüberwachung kommen zum Einsatz. Zu den serienmäßigen Sicherheits- und Fahrerassistenztechnologien gehören: adaptive Geschwindigkeitsregelung, Tote-Winkel-Assistent, automatischer Einparkassistent, Kollisionswarnung vorne und weitere Funktionen zur Fahrerunterstützung. Hinzu kommt die „Super Cruise“-Vorbereitung für zukünftige, freihändige Fahrassistenz auf europäischen Straßen.

„Der Optiq ist eines der spannendsten Projekte, die ich je leiten durfte“, sagt John Cockburn, Chefingenieur des Optiq. „Er ist ein Cadillac, der speziell für europäische Fahrer entwickelt wurde: Unser Chassis-Team hat europaspezifische Reifen, Fahrwerkskomponenten und Brembo-Bremsen integriert – alles präzise abgestimmt, um auf europäischen Straßen zu überzeugen. Luxuriöse und nachhaltige Materialien im Innenraum, kombiniert mit einem eleganten und dynamischen Exterieur, spiegeln die Präzision und Agilität des Fahrzeugs wider.“

In Deutschland wird der Optiq in den beiden Ausstattungslinien Premium Luxury und Premium Sport ab einem Preis von 65.000 Euro angeboten. Die Auslieferung soll im Februar starten.