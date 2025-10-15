Dacia: Der Hipster „ist unsere Antwort auf die Mobilitätskrise in Europa“

Dacia hat vor Kurzem mit dem Hipster Concept einen vollelektrischen Kleinstwagen vorgestellt. Fahrzeuge dieses Formats sind derzeit vor allem in Japan beliebt, wo sie Kei-Cars genannt werden. Die EU prüft die Einführung einer neuen Fahrzeugklasse, um E-Mobilität erschwinglicher zu machen – darauf zielt die Renault-Tochter, die den Fokus auf ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legt.
Der zweitürige, gerade einmal drei Meter lange Hipster weise den Weg zu Dacias Ziel, Marktführer im Bereich erschwinglicher Mobilität zu werden. Das sagte laut Automotive News Katrin Adt, die neue Chefin der Renault-Gruppe, bei einer Medienveranstaltung in Frankreich zur Vorstellung des Konzepts. Der Hipster „ist unsere Antwort auf die Mobilitätskrise in Europa“, so Adt. Autos seien in den letzten 15 Jahren teurer, schwerer und durch Vorschriften belasteter geworden.
Vier Erwachsene finden laut den Entwicklern im Hipster Concept bequem Platz. Die Sitzposition für Fahrer und Beifahrer ist identisch mit der des Verbrenner-Kleinwagens Sandero – „damit sind Komfort und eine gute Sicht auf die Straße sichergestellt“, heißt es. Der Zugang zu den Rücksitzen werde durch die breite Türöffnung und den nach vorne umklappbaren Beifahrersitz erleichtert. Dank der umklappbaren Rücksitzbank könne das Kofferraumvolumen von 70 Litern bei vier Passagieren auf 500 Liter bei zwei Passagieren erweitert werden. Konkretes zur Antriebstechnik ist nicht bekannt.
Neue EU-Vorgaben für kleine E-Autos möglich
Die Europäische Kommission erwägt Berichten zufolge die Schaffung separater Vorschriften für kleine Elektrofahrzeuge. Eine Idee, die insbesondere von der Renault-Gruppe und Stellantis unterstützt wird. Eine Arbeitsgruppe der Kommission prüft derzeit laut Automotive News Vorschläge. Details könnten bereits im Dezember im Rahmen des strategischen Dialogs der Kommission über die Zukunft der europäischen Automobilindustrie veröffentlicht werden.
Eines der Ziele solcher Vorschriften soll es sein, Automobilherstellern den Verkauf eines in Europa gebauten Klein-Elektrofahrzeugs für 15.000 Euro zu ermöglichen – und dabei Gewinn zu erzielen. Derzeit ist das günstigste in Europa gebaute E-Auto der Citroën e-C3, dessen Preis hierzulande bei 19.990 Euro beginnt.
Dacia-Designchef David Durand sagte, der Hipster sei lediglich ein Konzept, könne aber möglicherweise an die Vorschriften für Kleinwagen angepasst werden. Er sei so konzipiert, dass er leicht und kostengünstig in der Herstellung ist, mit Karosserieteilen aus Kunststoff, Sitzen, die statt Polsterung gespannten Stoff verwenden, und einer minimalistischen Innenausstattung. Das Fahrzeug basiere auf einem Rohrrahmen und nicht auf einer Plattform der Renault-Gruppe.
Renault-CEO Adt sagte, es sei eine logische Frage, ob der Hipster als Serienfahrzeug auf den Markt kommen könnte. „Wir entwickeln eine kühne Vision“, so die Managerin. „Wir verfügen über alle Mittel innerhalb der Renault-Gruppe, um dies zu verwirklichen. Wir werden den Markt aufmerksam beobachten.“
Kommentare
Elvenpath meint
Ich könnte mir vorstellen, mein Leben so umzugestalten, dass ich mit so einem kleinen Elektroauto auskomme, wenn es ca. 20 kWh und es mindestens einen Typ 2 Ladeanschluss hat, besser CCS.
Yoshi meint
Ich möchte mein Leben nicht nach meinem Auto ausrichten. Wohne ich zentral und nah zur Arbeit? Super, ein E-Auto und einen Benziner fürs Wochenende.
Wohne ich weiter weg? Super, ein Diesel und einen Benziner fürs Wochenende.
Elvenpath meint
Kommt auf den Lebensstil an. Nicht jeder gurkt jedes Wochenende mit seinem Blechhaufen durch die Gegend, sondern macht zum Beispiel Sport oder relaxt einfach nur zu Hause.
Ganz ehrlich: Wenn ich am Wochenende beim Radtraining bin und dann ab Mittags die Massen an Fahrzeugen sehe, denke ich mir nur: Ihr solltet eure Fettärsche mal lieber selber bewegen und was für eure Gesundheit tun, statt bewegungslos hinter dem Steuer zu hocken.
Ich persönlich wäre sogar für ein Sonntagsfahrverbot. Fand ich geil damals in den 70ern.
Werner meint
Wie weit von der Arbeit wohnst du weg, um nicht mit einem E- Auto auszukommen?
Jeden Tag 5 Stunden pendeln ist nicht gesund
South meint
Mann, Mobilitätskrise, wir ersticken geradezu in Verkehr… und mit Verlaub, das Auto ist potthässlich (gut ist ja ein Dacia) und wie so ein Kasten effizient sein soll. Trotzdem. Ja, es ist im Markt Platz für günstige E Autos mit geringen Reichweiten. Der klassische Zweitwagen eben…
Elvenpath meint
Nee, der sieht toll aus! Adorable.
Für niedrige Geschwindigkeiten macht die Kastenform nichts aus.
brainDotExe meint
Ich habe eben mal vor die Haustür geguckt, „wir“ ersticken definitiv nicht in Verkehr.
Du hast dir wahrscheinlich die falsche Wohngegend (Stadt?) ausgesucht.
Aber ja, es wird mal Zeit für Stadtflucht, dann hat sich das Thema Verkehr dort auch entschärft.
Tt07 meint
Seltsame Wahrnehmung aber wenn dir die Autos fehlen, können wir ja wieder auf 24/7/365 zurückkommen.
Und selbstverständlich ist der Autoverkehr deutlich über dem erträglichen Maß.
volsor meint
Hoffen wir mal das der Hipster Concept genau das bleibt. Ein Concept.
Elvenpath meint
Warum? Ist doch ein tolles Stadtauto. Ich hoffe eher, dass die großen Monster aus den Innenstädten verschwinden. Wenn statt dessen solche kleinen Fahrzeuge in den Städten herumfahren, steigert das die Lebensqualität in den Städten.
Couch Kartoffel meint
Welche Mobilitätskrise? Jedes Jahr kommen noch mehr PKW dazu. 43 Millionen inzwischen. WOHL eher die Preiskruse bei privaten Neuwagen, die keiner mehr kauft.
Bestes Beispiel ist BYD Dolphin der in China 6700 Euro kostet und hier ab 20k Euro starten soll…..
Oder neuer Kompaktwagen wie Peugeot 308 für ab 42500 Euro Basispreis..
brainDotExe meint
„unsere Antwort auf die Mobilitätskrise in Europa“
Marketing at its best…
Welche „Mobilitätskrise“ soll das sein?
Solche Fahrzeuge werden zumindest hierzulande eine absolute Nische sein. Da gibt es in höheren Klassen deutlich mehr Auto für etwas mehr Geld.