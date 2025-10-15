Dacia: Der Hipster „ist unsere Antwort auf die Mobilitätskrise in Europa“

Dacia hat vor Kurzem mit dem Hipster Concept einen vollelektrischen Kleinstwagen vorgestellt. Fahrzeuge dieses Formats sind derzeit vor allem in Japan beliebt, wo sie Kei-Cars genannt werden. Die EU prüft die Einführung einer neuen Fahrzeugklasse, um E-Mobilität erschwinglicher zu machen – darauf zielt die Renault-Tochter, die den Fokus auf ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legt.

Der zweitürige, gerade einmal drei Meter lange Hipster weise den Weg zu Dacias Ziel, Marktführer im Bereich erschwinglicher Mobilität zu werden. Das sagte laut Automotive News Katrin Adt, die neue Chefin der Renault-Gruppe, bei einer Medienveranstaltung in Frankreich zur Vorstellung des Konzepts. Der Hipster „ist unsere Antwort auf die Mobilitätskrise in Europa“, so Adt. Autos seien in den letzten 15 Jahren teurer, schwerer und durch Vorschriften belasteter geworden.

Vier Erwachsene finden laut den Entwicklern im Hipster Concept bequem Platz. Die Sitzposition für Fahrer und Beifahrer ist identisch mit der des Verbrenner-Kleinwagens Sandero – „damit sind Komfort und eine gute Sicht auf die Straße sichergestellt“, heißt es. Der Zugang zu den Rücksitzen werde durch die breite Türöffnung und den nach vorne umklappbaren Beifahrersitz erleichtert. Dank der umklappbaren Rücksitzbank könne das Kofferraumvolumen von 70 Litern bei vier Passagieren auf 500 Liter bei zwei Passagieren erweitert werden. Konkretes zur Antriebstechnik ist nicht bekannt.

Neue EU-Vorgaben für kleine E-Autos möglich

Die Europäische Kommission erwägt Berichten zufolge die Schaffung separater Vorschriften für kleine Elektrofahrzeuge. Eine Idee, die insbesondere von der Renault-Gruppe und Stellantis unterstützt wird. Eine Arbeitsgruppe der Kommission prüft derzeit laut Automotive News Vorschläge. Details könnten bereits im Dezember im Rahmen des strategischen Dialogs der Kommission über die Zukunft der europäischen Automobilindustrie veröffentlicht werden.

Eines der Ziele solcher Vorschriften soll es sein, Automobilherstellern den Verkauf eines in Europa gebauten Klein-Elektrofahrzeugs für 15.000 Euro zu ermöglichen – und dabei Gewinn zu erzielen. Derzeit ist das günstigste in Europa gebaute E-Auto der Citroën e-C3, dessen Preis hierzulande bei 19.990 Euro beginnt.

Dacia-Designchef David Durand sagte, der Hipster sei lediglich ein Konzept, könne aber möglicherweise an die Vorschriften für Kleinwagen angepasst werden. Er sei so konzipiert, dass er leicht und kostengünstig in der Herstellung ist, mit Karosserieteilen aus Kunststoff, Sitzen, die statt Polsterung gespannten Stoff verwenden, und einer minimalistischen Innenausstattung. Das Fahrzeug basiere auf einem Rohrrahmen und nicht auf einer Plattform der Renault-Gruppe.

Renault-CEO Adt sagte, es sei eine logische Frage, ob der Hipster als Serienfahrzeug auf den Markt kommen könnte. „Wir entwickeln eine kühne Vision“, so die Managerin. „Wir verfügen über alle Mittel innerhalb der Renault-Gruppe, um dies zu verwirklichen. Wir werden den Markt aufmerksam beobachten.“