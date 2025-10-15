Dongfeng Box zeigt bei Euro-NCAP-Crashtests größere Mängel

Der chinesische Hersteller Dongfeng will ab diesem Jahr Elektroautos der Submarken Voyah und Mhero in Deutschland anbieten. Unter anderem mit dem batteriebetriebenen Stadtauto Dongfeng Box soll das Portfolio hierzulande in Zukunft ergänzt werden. Letzteres Modell hat jedoch Defizite bei der Sicherheit, wie die Tester von Euro NCAP in einer Mitteilung bemängeln.

Der kompakte Elektro-Kleinwagen aus China hat in den aktuellen Crashtests von Euro NCAP lediglich drei von fünf möglichen Sternen erzielt. Damit bleibe der Box hinter diversen vergleichbaren E-Autos zurück, die im europäischen Markt derzeit zunehmend nachgefragt werden.

Besondere Schwächen offenbarte das Modell beim sogenannten Frontalversatz-Crashtest, bei dem zwei Fahrzeuge mit teilweiser Überlappung frontal kollidieren. Während dieses Tests versagten mehrere Punktschweißverbindungen in der Karosserie des Box. Diese Schwächen können bei Unfällen die strukturelle Integrität des Fahrzeugs gefährden, insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten.

Die fragliche Testmethode, die Mobile Progressive Deformable Barrier (MPDB), simuliert einen Frontalaufprall bei 50 km/h mit einem 50-prozentigen Überlappungsgrad. Solche Kollisionen gehören laut Euro NCAP zu den gefährlichsten, da sie am häufigsten zu tödlichen Verletzungen führen.

In der Bewertung des Erwachsenenschutzes erreichte der Box nur 69 Prozent. Die versagenden Schweißnähte waren nicht das einzige Problem: Nach dem Crash öffnete sich das automatische Türverriegelungssystem nicht, was im Ernstfall die Arbeit von Rettungskräften erschweren könnte.

Auch die Rückhaltesysteme des Fahrzeugs wiesen Mängel auf. Beim Frontalaufprall war zudem der Druck im Fahrerairbag unzureichend, sodass der Kopf des Fahrers das Lenkrad traf. Zusätzlich stellten Teile der Armaturentafel ein Verletzungsrisiko für die Beine der vorderen Insassen dar. Bei einem Seitenaufprall fehlen den Testern zufolge jegliche Maßnahmen, um ein Zusammenstoßen der Frontinsassen zu verhindern.

Im Vergleich mit anderen von Euro NCAP getesteten günstigen E-Autos schneidet der Dongfeng Box deutlich schlechter ab. Modelle wie der BYD Dolphin Surf, der Firefly, der MINI Cooper E, der Lynk & Co 02 sowie die Renault-Modelle 4 und 5 erreichten vier bis fünf Sterne.

Besonders kritisch sieht Euro NCAP die Schwäche der Schweißverbindungen im Fahrzeugrahmen. „Es bedenklich, dass die Punktschweißnähte in unseren Tests versagt haben und bei Unfällen mit höheren Geschwindigkeiten weiter versagen könnten. Solche Mängel müssen behoben werden, um mit Elektroautos der Konkurrenz in diesem schnell wachsenden Segment des E-Auto-Marktes Schritt zu halten“, so Aled Williams, Programmleiter bei Euro NCAP.