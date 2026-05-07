BYD-Präsidentin: „Sind in Deutschland bereits ein Vollsortimentler“

BYD treibt seine Expansion in Europa voran. Der chinesische Stromerhersteller setzt unter der Leitung von Vize-Präsidentin Stella Li auf Lokalisierung, ein breites Modellportfolio und neue Produktionskapazitäten. Deutschland hat für BYD in Europa eine besondere Bedeutung. Stella Li sagte laut der Nachrichtenagentur SP-X: „Deutschland spielt eine zentrale Rolle für unsere Wachstumsstrategie in Europa.“

Man biete hier bereits acht reine E-Modelle und drei DM-i-Modelle, also Plug-in-Hybride, an, erklärte die Managerin. Mit diesem Angebot deckt BYD nach eigener Darstellung 90 Prozent der Kundennachfrage in Deutschland ab. Weitere Modelle sollen 2026 folgen. „BYD ist in Deutschland bereits ein Vollsortimentler“, so Li.

BYD sei in Europa bereits signifikant gewachsen und wirtschaftlich erfolgreich gewesen und wolle diese Entwicklung fortsetzen. Als weiteres Signal für die Bedeutung Europas verwies Li auf den neuen Produktionsstandort in Ungarn.

Speziell für Europa entwickeltes Modell in Arbeit

Bei der lokalen Fertigung konzentriert sich BYD derzeit auf den Produktionsstart in Ungarn. Zu weiteren Werken in der Türkei oder eventuell in Spanien äußerte sich Li nicht konkret. Sie sagte lediglich, alles Weitere werde man sehen. Zugleich kündigte sie an, dass BYD bald das erste speziell für Europa entwickelte Modell vorstellen werde, das den Bedürfnissen deutscher Kunden entspreche.

Technologisch hob Li vor allem die „Flash-Charging“-Technologie hervor, mit der E-Autos mit mehr als 1000 Kilowatt (kW) schnellladen können. Genannt werden Zeiten von 10 auf 70 Prozent in 5 Minuten, von 10 auf 97 Prozent in 9 Minuten und von 20 auf 97 Prozent in 12 Minuten bei minus 30 Grad. Diese Technik soll nach der Premiummarke Denza auch die Kernmarke BYD einführen.

Bei den Plug-in-Hybriden verwies Li darauf, dass diese in Deutschland und Europa bereits sehr erfolgreich seien. So sei der Seal U DM-i bereits der meistverkaufte Teilzeitstromer mit Stecker zum Aufladen der Batterie in Europa gewesen.

Über das klassische Automobilgeschäft hinaus konzentriert sich BYD in Europa derzeit auf den Vertrieb seiner Autos und auf den Aufbau der Flash-Charging-Infrastruktur. In Deutschland sollen bis Ende des Jahres bis zu 300 Flash-Charger installiert werden.

In China ist der monatliche Absatz von BYD zuletzt mehrmals gesunken. Einen Einfluss der Entwicklung auf dem E-Auto-Markt der Volksrepublik auf die Expansionspläne in Europa weist Li zurück. BYD befinde sich in einer starken Position, aus der heraus das Europageschäft wie geplant angetrieben werde.