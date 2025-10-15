Plug-in-Verkäufe weltweit bis September 2025: +26 Prozent gegenüber Vorjahr

Im September 2025 wurden weltweit 2,1 Millionen Elektrofahrzeuge (Vollstromer und Plug-in-Hybride) verkauft – ein neuer Rekordmonat für die Branche, berichten die Analysten von Rho Motion. Laut der Auswertung wurde dieser Anstieg durch eine starke Nachfrage in den wichtigsten Märkten getrieben.

„Die globalen EV-Verkäufe übertrafen erstmals die Marke von zwei Millionen Einheiten in einem einzigen Monat“, so Charles Lester, Data Manager bei Rho Motion. Besonders die USA, Großbritannien und Südkorea trugen zu diesem Wachstum bei. Bis September wurden 2025 insgesamt 14,7 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, was einem Zuwachs von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Europa erzielte im September mit 427.000 verkauften Elektrofahrzeugen ebenfalls einen neuen Höchststand, was einem Anstieg von 36 Prozent im Jahresvergleich und 55 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Insgesamt wurden bisher in diesem Jahr mit Stand Ende September 3,0 Millionen Einheiten verkauft (+32 %).

In Nordamerika erreichte der US-Markt im September seinen zweiten Rekordmonat in Folge, getrieben von der Eile der Käufer, noch vor dem Auslaufen der Bundessteuergutschriften zum Monatsende von 30. September zu profitieren. Die Verkaufszahlen stiegen hier um 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im bisherigen Jahresverlauf wurden bis Ende September in Nordamerika 1,5 Millionen reine Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride verkauft (+11 %).

In China wurden im September 1,3 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, angetrieben von einem starken Anstieg der rein batterieelektrischen Fahrzeuge um 28 Prozent auf über 800.000 Einheiten. Mit fast 9 Millionen verkauften Elektroautos in den ersten neun Monaten des Jahres wuchs der Markt um 24 Prozent und bleibt der weltweit größte E-Fahrzeug-Markt.

Im Rest der Welt wurden der Analyse zufolge in diesem Jahr bis Ende September 1,2 Millionen reine Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride verkauft. Das entspricht einem Plus von 48 Prozent.